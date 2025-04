NotebookLM révolutionne la recherche avec sa nouvelle fonction « Découvrir des sources »

Le bloc-notes et l’outil de recherche alimenté par l’IA avec Google Gemini, NotebookLM, vient de recevoir une nouvelle mise à jour. Google a ajouté l’option « Découvrir des sources » pour vous aider à trouver des sources pour votre travail.

Grâce à la nouvelle fonctionnalité « Découvrir des sources » de NotebookLM, les utilisateurs peuvent désormais effectuer des recherches sur le Web directement dans l’application, ce qui leur permet de gagner du temps et d’économiser des efforts. Le nouveau bouton « Découvrir » se trouve dans le panneau Sources, à côté du bouton « Ajouter ».

Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton, une boîte de recherche apparaît et lui demande de décrire le sujet qui l’intéresse. Après avoir saisi un sujet, le moteur de recherche avancé de NotebookLM, alimenté par la technologie Gemini de Google, entre en action.

NotebookLM effectue alors une recherche sur le Web et collecte les sources possibles en rapport avec la demande de l’utilisateur. L’application utilise ensuite des algorithmes avancés pour examiner ces sources et sélectionner les plus pertinentes et les plus crédibles, en tenant compte de facteurs tels que la qualité du contenu et le degré d’adéquation avec le sujet. Le résultat est une liste de 10 sources recommandées, présentées de manière claire.

Chaque source est accompagnée d’un bref résumé annoté qui explique sa pertinence par rapport à la requête de l’utilisateur, ce qui facilite l’évaluation et le choix. Cette fonction d’annotation réduit considérablement le temps nécessaire pour trier les nombreux résultats de recherche, en se concentrant sur ceux qui sont les plus utiles à l’utilisateur.

NotebookLM : Rendre le workflow plus efficace

Les utilisateurs peuvent contrôler entièrement les sources qu’ils souhaitent ajouter à leur projet NotebookLM. Il peut sélectionner les 10 sources recommandées en une seule fois ou choisir celles qui répondent le mieux à ses besoins. Une fois ajoutées, ces sources s’intègrent de manière transparente dans l’écosystème NotebookLM et sont prêtes à être utilisées dans des fonctionnalités telles que les aperçus audio, les FAQ et les fonctions de questions-réponses.

Cela devrait rendre le workflow plus efficace et permettre aux utilisateurs d’utiliser leurs nouvelles sources dans des projets existants sans interruption. De plus, ces sources restent accessibles dans le carnet de notes pour une révision, une citation et une prise de notes ultérieures. Pour les nouveaux venus ou les personnes en quête d’inspiration, Google ajoutera également un bouton « Je me sens curieux ». Ce bouton se trouve sous le champ de texte et génère des sources pour des sujets aléatoires.

Google utilise son modèle d’intelligence artificielle Gemini pour faire fonctionner NotebookLM. Les puissantes capacités de Gemini permettent à NotebookLM d’exécuter des recherches complexes sur le Web, d’analyser les résultats et de sélectionner rapidement des sources très pertinentes. Ce moteur puissant offre un niveau de précision et d’efficacité qui surpasse les méthodes de recherche traditionnelles.

Bien que vous ne souhaitiez probablement pas qu’un programme entier soit écrit par l’IA, celle-ci peut vous aider à trouver des solutions dans des bribes spécifiques afin que votre code soit plus efficace et fonctionnel. Si vous voulez faire cela, vous pouvez l’utiliser avec Gemini Canvas — il sera beaucoup plus facile de vérifier si le code fonctionne réellement.

Une avancée majeure

Cette mise à jour constitue une avancée majeure dans les capacités de l’application. Je ne doute pas que la recherche de sources soit un processus qui prend du temps. La recherche en elle-même prend du temps, mais cette mise à jour devrait faciliter les choses. Cependant, Google n’est pas toujours le plus fiable, et je ferais donc attention à ne pas me fier uniquement aux sources qu’il vous propose.

Il est toujours préférable de faire des recherches indépendantes et de revérifier ce que l’on vous donne. Ce genre de choses a tendance à prendre tout ce qu’on lui donne pour des faits, et les sites Web ne sont pas toujours corrects. Il est toujours bon de commencer à faire des recherches, et vous pouvez toujours ajouter d’autres sources, alors soyez à l’affût du déploiement, qui devrait avoir lieu dans une semaine. Vous pouvez le consulter sur le site officiel de NotebookLM.