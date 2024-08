Rumeurs sur le projet « Strawberry » : OpenAI prépare-t-elle GPT-5 ?

Alors que la concurrence commence à rattraper OpenAI et son célèbre modèle GPT-4o, l’attention se tourne vers les prochaines innovations du géant de la recherche en IA. Cette semaine, Sam Altman, fondateur de l’entreprise, a peut-être teasé la nouvelle version tant attendue : « Strawberry », alias GPT-5.

Le mercredi 7 août, Altman a partagé sur X (anciennement Twitter) une photo de fraises poussant dans des jardinières, accompagnée de la légende « j’adore l’été dans le jardin ». Ce qui pourrait passer pour un post anodin a pourtant déclenché une vague de spéculations parmi ses abonnés et la communauté IA.

Une subtile allusion au nouveau modèle GPT-5 ?

Depuis un certain temps, des rumeurs circulent concernant les futurs projets d’OpenAI. La principale évoque le développement d’un modèle de fondation appelé « Strawberry », que beaucoup soupçonnent d’être la future version tant attendue, potentiellement le fameux GPT-5.

Bindu Reddy, PDG d’une startup IA, a clarifié cette référence en déclarant : « C’est une allusion au Projet Strawberry (le nouveau Q*) — un projet de raisonnement sur lequel OpenAI travaillerait depuis plus d’un an maintenant… ».

Le projet « Strawberry » a été évoqué pour la première fois dans un article de Reuters le 12 juillet. Selon ce rapport, OpenAI travaillerait sur une approche novatrice de ses modèles d’intelligence artificielle, sous le nom de code « Strawberry ». Un informateur anonyme, ainsi que des documents internes consultés par Reuters, confirment l’existence de ce projet.

D’après cette source, « le fonctionnement de Strawberry est un secret bien gardé, même au sein d’OpenAI ». Les documents décrivent l’objectif du projet comme étant capable de « non seulement générer des réponses à des requêtes, mais également planifier suffisamment pour naviguer de manière autonome et fiable sur Internet ».

Lorsque Reuters a interrogé OpenAI sur ce sujet, un porte-parole a déclaré : « Nous voulons que nos modèles d’IA voient et comprennent le monde comme nous le faisons. La recherche continue sur de nouvelles capacités d’IA est une pratique courante dans l’industrie, avec la conviction partagée que ces systèmes s’amélioreront en raisonnement au fil du temps ». Cependant, aucune réponse directe n’a été donnée concernant le projet supposé. Néanmoins, la récente publication d’Altman sur les réseaux sociaux a été perçue comme une confirmation implicite de ces rumeurs.

Vers une nouvelle ère de l’intelligence artificielle ?

Si le projet Strawberry est bel et bien en cours de développement, cela pourrait marquer un tournant majeur dans l’évolution des modèles d’intelligence artificielle. L’ambition d’OpenAI de créer des modèles capables de comprendre et d’interagir avec le monde de manière plus humaine ouvre la voie à des applications plus sophistiquées et autonomes.

Alors que la communauté attend avec impatience des informations officielles, la spéculation autour de « Strawberry » continue de croître. Si ces rumeurs se confirment, OpenAI pourrait une fois de plus redéfinir les standards de l’intelligence artificielle.

Cependant, la question reste : que réserve vraiment le projet Strawberry ? Une chose est certaine, l’été au jardin semble avoir pris une toute nouvelle signification pour Sam Altman et OpenAI.