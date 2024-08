Accueil » Pixel 9 : Les détails dévoilés avant l’événement Made by Google

Pixel 9 : Les détails dévoilés avant l’événement Made by Google

Pixel 9 : Les détails dévoilés avant l’événement Made by Google

À une semaine de l’événement annuel Made by Google, la série Pixel 9 a de nouveau fait l’objet de fuites. Cette fois-ci, la fuite révèle les quatre modèles de la gamme, les différences de taille entre le Pixel 9 Pro et le 9 Pro XL, quelques accessoires officiels et toutes les variantes de couleurs.

Le célèbre informateur Evan Blass a partagé des images haute résolution des prochains appareils phares de Google.

Les images montrent les quatre modèles de la série Pixel 9 : le Pixel 9 de base, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL et le Pixel 9 Pro Fold. Ces images confirment également toutes les couleurs disponibles au lancement.

Bien que des fuites précédentes aient déjà révélé la plupart des détails sur les appareils, ce nouvel ensemble d’images est le premier à montrer le Pixel 9 Pro et le 9 Pro XL côte à côte, mettant en évidence la différence de taille entre les deux modèles.

Nous avons également un aperçu des écrans des Pixel 9 et 9 Pro, qui présentent des bords symétriques et une découpe centrale pour la caméra frontale.

Design et accessoires de la série Pixel 9

La récente série de fuites sur la série Pixel 9 laisse peu de place à l’imagination, et nous connaissons maintenant pratiquement tout sur la nouvelle gamme phare de Google. Cependant, Google pourrait encore nous réserver quelques surprises logicielles. Il faudra attendre l’événement de lancement de la semaine prochaine pour connaître les détails définitifs sur les prix et la disponibilité.

En outre, la fuite révèle trois étuis officiels et un folio en cuir conçus pour les prochains modèles Pixel 9. Ces accessoires seront probablement disponibles aux côtés des smartphones au lancement, offrant aux utilisateurs un moyen de personnaliser et de protéger leurs appareils.

Ces fuites massives offrent une vue d’ensemble complète de ce à quoi s’attendre avec la série Pixel 9. Alors que le mystère autour du matériel semble résolu, l’événement Made by Google promet de dévoiler les dernières innovations logicielles et les stratégies de Google pour se démarquer sur le marché des smartphones.