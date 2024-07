Google révèle le Pixel 9 Pro : Un mois avant la sortie officielle

Le mois dernier, Google nous a surpris en annonçant son événement de lancement Pixel pour le 13 août de cette année, au lieu du calendrier habituel d’octobre. La société a depuis confirmé que la série Pixel 9 ferait ses débuts lors de l’événement, et aujourd’hui, Google a publié un teaser officiel.

Si vous avez suivi l’actualité ces dernières semaines, vous savez probablement que le Pixel 9 Pro de Google a fait l’objet de nombreuses fuites. Après une avalanche de fuites révélant le design, les spécifications et plus encore, Google a finalement décidé de dévoiler le Pixel 9 Pro elle-même — un mois avant sa sortie officielle.

Une vidéo teaser intitulée « Introducing the Google Pixel 9 Pro » commence par une démonstration de Google Gemini, suggérant que cette technologie sera un point central du Pixel 9 Pro. On aperçoit ensuite le dos du Pixel 9 Pro avec le texte « Oh hi AI », suivi du nom de l’appareil et d’un rappel de sa sortie prévue pour le 13 août.

L’aperçu du Pixel 9 Pro correspond aux informations divulguées. Le smartphone semble avoir des coins arrondis, des bords plats et une nouvelle interprétation de la célèbre barre de caméra de Google. Il est pratiquement confirmé qu’il y aura trois caméras arrière, un flash et le même capteur de température introduit sur le Pixel 8 Pro l’année dernière.

Quelques informations sur le Pixel 9 Pro

Grâce à une fuite majeure survenue plus tôt cette semaine, on peut prévoir que le Pixel 9 Pro offrira une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra grand-angle et une caméra téléobjectif. Nous nous attendons également à un chipset Tensor G4, à au moins 7 ans de mises à jour logicielles et à une forte intégration de l’IA. En plus du Pixel 9 Pro, nous devrions également voir le Pixel 9, le Pixel 9 Pro XL et le Pixel 9 Pro Fold.

Il est encore incertain si Google dévoilera ses autres smartphones de la même manière, mais une chose est sûre : nous n’aurons plus longtemps à attendre avant de pouvoir mettre fin aux fuites et aux teasers. L’événement Made by Google du 13 août devrait tout révéler, et ce sera là avant que vous le sachiez.