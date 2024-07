Accueil » Pixel Buds Pro 2 : Nouveau design et nouvelles couleurs dévoilées

Pixel Buds Pro 2 : Nouveau design et nouvelles couleurs dévoilées

Pixel Buds Pro 2 : Nouveau design et nouvelles couleurs dévoilées

Les Pixel Buds Pro 2 de Google pourraient bien marquer le retour du design à ailettes aperçu sur la première génération des Pixel Buds. Une série d’images partagées par Android Headlines montre les écouteurs avec une légère excroissance opposée à l’embout auriculaire.

L’ailette n’est pas aussi proéminente que l’« arc stabilisateur » des Pixel Buds originaux. Espérons que l’ailette plus discrète des Buds Pro 2 ne provoquera pas le même désagrément que ce que l’on a pu noter sur la première itération.

Comme on peut le voir, la partie supérieure, qui abrite les capteurs tactiles capacitifs, est plus haute et occupe davantage d’espace que sur les prédécesseurs.

En dehors de l’ailette, les Pixel Buds Pro 2 semblent échanger les grilles noires de leurs prédécesseurs contre des grilles plus grandes, assorties à la couleur des écouteurs. Android Headlines a également obtenu des images des Pixel Buds Pro 2 dans plusieurs couleurs : gris, blanc, vert et rose.

Un boîtier familier avec une touche de nouveauté

Le boîtier conserve majoritairement la même forme ovoïde et la LED à l’avant. Des images divulguées par le fabricant d’accessoires Spigen montrent que le boîtier des Pixel Buds Pro 2 pourrait également comporter un petit trou à côté du port USB-C. Cela pourrait être un haut-parleur émettant un son pour utiliser la fonctionnalité « Find My Device » de Google, bien que son utilité reste à confirmer.

Les Pixel Buds Pro rafraîchis ne sont pas les seuls appareils à avoir fait l’objet de fuites avant l’événement matériel de Google prévu pour le 13 août. Plus tôt dans la semaine, nous avons vu des documents marketing contenant ce qui pourrait être les spécifications des Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Fold. D’autres fuites sont attendues dans les semaines précédant l’événement, à moins que Google ne décide de dévoiler complètement ses appareils avant.