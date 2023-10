Test du Google Pixel 8 Pro : la révolution de la photographie mobile

Le monde des smartphones est en constante évolution, et le tout dernier Pixel 8 Pro de Google ne fait pas exception. Avec sa réputation de qualité photographique inégalée, ce bijou technologique promet d’élever la barre pour la photographie mobile.

En effet, le Google Pixel 8 Pro est le smartphone phare de Google pour 2023. Il succède au Pixel 7 Pro et offre une série d’améliorations, notamment dans les domaines de la photographie, de l’écran et des performances. Le Pixel 8 Pro est un concurrent direct de l’iPhone 15 Pro Max et du Galaxy S23 Ultra de Samsung. Il offre un ensemble de fonctionnalités et de performances analogues, mais il présente également certains avantages uniques.

Par exemple, le Pixel 8 Pro dispose d’un système photo supérieur, avec un nouveau capteur principal qui capture davantage de lumière et de détails. Il offre également une expérience logicielle plus fluide et intuitive, grâce à Android 14.

Dans cet article, je fournirai une revue complète et objective du Pixel 8 Pro. Je discuterai des points forts et des points faibles du smartphone, et je le comparerai à ses concurrents. J’ai le Pixel 8 Pro depuis un certain temps maintenant, et pas une seule fois il ne m’a posé le moindre problème — ce que je ne peux absolument pas dire des Pixel de l’année dernière. Alors que son prédécesseur était un produit buggé et inutilisable dans certains cas, le Pixel 8 Pro a été tout le contraire. En fait, il a été sacrément incroyable.

Le Pixel 8 Pro n’est pas un smartphone Android parfait, mais il est absolument le plus proche que Google ait jamais réussi à faire — et je l’adore.

Alerte teasing : Je pense que le Pixel 8 Pro est un excellent choix pour les utilisateurs qui recherchent un smartphone haut de gamme aux capacités photo exceptionnelles.

Dans la boîte, on retrouve :

Pixel 8 Pro dans le coloris de votre choix (Noir Volcanique dans mon cas)

Câble USB-C vers USB-C (USB 2.0)

Guide de démarrage rapide

Adaptateur Quick Switch

Outil d’éjection de la carte SIM

Google Pixel 8 Pro : design

On dit souvent que les smartphones Pixel sont plus axés sur le logiciel que sur le matériel, mais le Pixel 8 Pro n’a apparemment pas suivi ce mantra. Le Pixel 8 Pro possède l’un des meilleurs matériels de smartphone que j’ai utilisé toute l’année.

Bien qu’il ressemble beaucoup au Pixel 7 Pro, tout ce qui concerne le design du Pixel 8 Pro est plus beau et plus travaillé. Au lieu du dos en verre brillant que nous avions l’année dernière, la vitre arrière du Pixel 8 Pro a une finition mate qui semble lisse et veloutée. Elle est un peu glissante, mais elle est tellement agréable que je m’en fiche complètement. Les coins sont également plus arrondis, ce qui permet au téléphone de se nicher plus confortablement dans votre paume. Enfin, les deux découpes pour la caméra du 7 Pro ont disparu, remplacées par une découpe unique et transparente qui s’étend sur la barre de la caméra à l’arrière du téléphone.

Ces changements ne semblent pas importants sur le papier, mais en tenant le Pixel 8 Pro côte à côte avec le Pixel 7 Pro, vous pouvez vraiment sentir la différence du travail effectué une année par Google. La texture du verre arrière est exquise, les boutons sont plus agréables à presser et le smartphone est tout simplement incroyablement confortable. Je n’ai vraiment pas à me plaindre.

Les dimensions du Pixel 8 Pro sont de 163,9 x 76,5 x 8,7 mm et son poids est de 234 g. Il est donc un peu plus grand et plus lourd que le Pixel 7 Pro, mais il reste confortable à tenir en main.

Un cadre arrière très alléchant

Le smartphone est fabriqué à partir d’un cadre en aluminium et d’une vitre arrière en verre. Il est certifié IP68, ce qui signifie qu’il est résistant à l’eau et à la poussière. La finition du Pixel 8 Pro est d’excellente qualité. Le cadre en aluminium est solide et la vitre arrière est brillante et sans défaut.

Je dois également féliciter Google pour l’étonnante couleur Bleu Azur que j’ai pu découvrir lors de l’événement de lancement de Google. Il s’agit d’une magnifique teinte bleue qui est chaude et apaisante d’une manière difficile à décrire. Pour ce test j’ai le coloris Noir Volcanique qui est vraiment très agréable.

Google Pixel 8 Pro : écran

Google fait également étalage de ses compétences matérielles avec l’écran du Pixel 8 Pro. Le Pixel de cette année offre un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution de 2992 x 1344 pixels. C’est un panneau analogue à celui du Pixel 7 Pro, mais il y a quelques mises à niveau importantes.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz est de retour, et il est toujours aussi fluide — offrant un défilement et des animations fluides. Mais, il peut maintenant descendre jusqu’à 1 Hz au lieu de 10 Hz, ce qui signifie qu’il consomme moins d’énergie pour des choses comme le Always on Display, la lecture d’articles sur Google Chrome, etc. Il est également beaucoup plus lumineux cette année, atteignant désormais 1 600 nits pour les contenus HDR et 2 400 nits pour la luminosité maximale. À titre de comparaison, le dernier iPhone 15 Pro Max n’atteint que 2 000 nits. Que ce soit pour admirer un coucher de soleil de fin d’été ou pour profiter des derniers rayons de soleil, je n’ai jamais eu de mal à voir ce qu’il y avait sur l’écran du Pixel 8 Pro.

Je ne suis pas sûr de remarquer une différence par rapport à l’iPhone 15 Pro Max, mais j’apprécie que Google ait fait le pas supplémentaire et se soit assuré que je n’aurai jamais à y penser. Ce que j’apprécie encore plus, c’est la luminosité de l’écran. Lorsque je baisse la luminosité à fond, le Pixel 8 Pro devient nettement plus sombre, ce qui est idéal lorsque vous utilisez votre téléphone dans une pièce sombre et que vous ne voulez pas déranger votre partenaire endormi à côté de vous.

Au-delà du meilleur taux de rafraîchissement et de la luminosité, tout le reste de l’écran du Pixel 8 Pro est excellent. L’affichage est très net, les couleurs sont fantastiques et, contrairement au Pixel 7 Pro, tous les bords de l’écran sont parfaitement symétriques. Tout comme le design du Pixel 8 Pro, Google a frappé l’écran à la porte.

Google Pixel 8 Pro : logiciel

Aussi excellent que soit le matériel du Pixel 8 Pro, les smartphones Pixel de Google restent très axés sur l’expérience logicielle — alors creusons la question.

Le Pixel 8 Pro est livré avec Android 14, et si vous avez utilisé un Pixel au cours des deux dernières années, vous serez tout à fait à l’aise sur le Pixel 8 Pro. Android 14 n’est pas une mise à jour importante pour la plateforme Android, mais il y a quelques belles mises à jour qui font plaisir à voir.

Personnellement, je me suis beaucoup amusé avec la nouvelle personnalisation de l’écran de verrouillage d’Android 14. À l’instar des outils d’édition de l’écran de verrouillage d’iOS 16, Android 14 vous permet de modifier le design, la couleur et la taille de l’horloge de votre écran de verrouillage. Vous pouvez également personnaliser les raccourcis qui apparaissent dans les coins inférieurs de l’écran de verrouillage, y compris les options pour lancer la caméra, activer Ne pas déranger, allumer/éteindre la lampe de poche, lancer un scanner de QR code, utiliser les raccourcis Google Home et Wallet, et plus encore. C’est quelque chose que nous avons vu sur d’autres smartphones Android de Samsung et OnePlus, mais c’est toujours génial d’avoir ces options sur un Pixel.

Il y a d’autres bonnes mises à jour à trouver. Android 14 introduit un générateur de fond d’écran IA qui vous permet de créer une grande variété de fonds d’écran avec différentes invites. C’est un peu idiot, et tous les fonds d’écran créés par l’IA ne sont pas ma tasse de thé, mais c’est un ajout amusant. Android 14 vous permet également d’utiliser votre smartphone comme webcam avec votre ordinateur, d’utiliser des codes PIN à 6 chiffres plus sûrs, etc.

Excellente expérience

Au-delà des changements plus généraux d’Android 14, il y a d’autres nouvelles fonctionnalités qui font leurs débuts exclusivement sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Résumer et Lire à voix haute sont deux des plus intéressantes. Si vous consultez un site Web sur Google Chrome, vous pouvez maintenir le bouton d’alimentation enfoncé pour que Google Assistant résume une page Web ou vous la lise à haute voix.

Résumé analyse la page que vous consultez et en résume l’essentiel en quelques points. C’est une excellente idée sur le papier, mais c’est aussi un peu délicat. Parfois, Résumé refuse tout simplement de fonctionner. D’autres fois, il se trompe sur certains éléments de l’article ou du site Web. C’est bien quand cela fonctionne comme prévu, mais ce n’est pas toujours le cas. Lire à voix haute, en revanche, s’est avéré beaucoup plus fiable pour lire les pages Web à voix haute, avec une voix claire et facile à entendre. Je ne suis pas sûr d’utiliser ces fonctions en permanence, mais elles constituent des extensions intéressantes de la boîte à outils de l’Assistant Google.

Google a également prévu de nombreuses autres fonctionnalités logicielles intéressantes. Zoom Enhance vous permettra de zoomer sur une photo que vous avez prise et d’en voir les détails beaucoup plus clairement grâce à des améliorations de l’IA. Réponse intelligente dans Gboard fournira des réponses plus naturelles et de meilleure qualité à vos messages.

Le problème avec ces autres fonctionnalités, c’est que je ne peux en utiliser aucune. La plupart des astuces logicielles les plus cool du Pixel 8 Pro ne seront pas disponibles avant décembre (ou plus tard).

Heureusement, même avec ces autres fonctionnalités à venir, l’expérience logicielle globale du Pixel 8 Pro reste excellente. Toutes les anciennes fonctionnalités des Pixel — comme l’excellente saisie vocale dans Gboard, les traductions de messages — sont toujours là (et toujours excellentes !).

Une nouvelle politique de mise à jour

Mais la vraie grande nouveauté logicielle pour le Google Pixel 8 Pro est sa politique de mise à jour. Pour ce smartphone (et le Pixel 8 ordinaire), Google promet 7 ans de mises à jour du système d’exploitation Android, de correctifs de sécurité et d’abandons de fonctionnalités. C’est un niveau de support sans précédent pour les smartphones Android et même un peu mieux que ce que nous voyons généralement pour les mises à jour de l’iPhone.

Il y a eu quelques hésitations autour de la promesse de Google ici, et bien que Google doive prouver qu’il peut réellement s’engager pour ces 7 années, c’est quelque chose que j’attends que Google fasse depuis que le premier Pixel a été annoncé en 2016. Le support logiciel à long terme n’a jamais été un point fort pour le secteur Android, et Google est maintenant sur la bonne voie pour s’attaquer à ce problème de front. Seul le temps nous dira si Google concrétise ses 7 années de support, mais en prenant l’entreprise au mot, c’est un changement incroyable à voir.

Google Pixel 8 Pro : performances

Pour tout ce que Google a réussi à faire avec ses deux précédentes générations d’appareils Pixel, les puces Tensor de l’entreprise ont toujours posé des problèmes. Qu’il s’agisse du premier chipset Tensor de la famille Pixel 6 ou du Tensor G2 qui alimente les appareils Pixel 7 de l’année dernière, il ne faut pas longtemps pour trouver des gens qui se plaignent des chipsets personnalisés de Google. Avec des problèmes qui incluent la surchauffe, la mauvaise réception cellulaire et l’instabilité générale des performances, Tensor n’a pas vraiment la meilleure réputation.

Étant donné tout ce qui joue contre lui, cela signifie que le Tensor G3 — la nouvelle puce de Google à l’intérieur du Pixel 8 Pro – a beaucoup à prouver. La bonne nouvelle ? Elle est en fait plutôt solide.

J’ai utilisé le Pixel 8 Pro pour à peu près tout au cours de mon test. J’ai joué à des jeux mobiles, jonglé avec d’innombrables applications différentes, diffusé des vidéos en direct, pris des tas de photos, exécuté divers tests de référence, et plus encore. Pendant tout ce temps, le Tensor G3 a tenu bon. Il gère toutes mes applications avec facilité, permet de jouer sans problème, et ne m’a jamais fait regretter de ne pas avoir plus de puissance.

D’accord, mais qu’en est-il de la chaleur ? Les puces Tensor précédentes sont réputées pour leur facilité à surchauffer, et le Tensor G3 en est sûrement aussi victime ? Heureusement, cela ne semble pas être le cas cette année.

Pas de surchauffe

Tout au long de mon examen, je n’ai remarqué qu’un seul cas où mon Pixel 8 Pro a chauffé de manière inattendue sur une courte période. Cependant, à part cela, j’ai été satisfait de ses performances thermiques.

D’autres aspects du Tensor G3 ont également été formidables. Je n’ai eu aucun problème avec la 5G et je n’ai pas eu de problème pour me connecter au réseau Wi-Fi 6E de mon domicile.

Et voici le meilleur : je n’ai pas rencontré de bugs. Pas un seul ! Il a offert une expérience sans friction, ce qui est aux antipodes de ce qui m’est arrivé l’année dernière.

Reconnaissance faciale

L’une de mes fonctionnalités Pixel préférées de tous les temps fait son retour sur le Pixel 8 Pro : la reconnaissance faciale. Google a réintroduit la reconnaissance faciale sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro l’année dernière après l’avoir lancé sur le Pixel 4, mais sur les smartphones Pixel 7, elle ne servait qu’à déverrouiller votre écran de verrouillage. Si vous vouliez vous connecter à votre gestionnaire de mots de passe, à une application bancaire ou autoriser un achat, vous deviez toujours compter sur le capteur d’empreintes digitales.

La reconnaissance faciale sur le Pixel 8 Pro fonctionne toujours très bien pour passer votre écran de verrouillage, mais elle fonctionne aussi parfaitement pour toutes ces autres choses. J’ai utilisé la reconnaissance faciale sur mon Pixel 8 Pro pour afficher mes mots de passe dans 1Password, approuver des achats sur Google Play et me connecter à des applications sécurisées. Elle fonctionne de manière aussi transparente que Face ID sur les iPhone récents.

Contrairement aux iPhone, la reconnaissance faciale sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ne nécessite aucun capteur matériel spécialisé. Le seul composant matériel est la caméra frontale, et bien que celle-ci n’ait généralement pas été suffisamment sécurisée pour ce niveau de reconnaissance faciale, Google affirme que les mises à niveau de l’IA et de l’apprentissage automatique dans la puce Tensor G3 lui permettent de répondre aux normes de sécurité nécessaires sans matériel supplémentaire. C’est un exploit légitimement impressionnant.

Google Pixel 8 Pro : caméras

OK, c’est le moment. Parlons des caméras du Pixel 8 Pro. Le Pixel 8 Pro dispose d’une configuration à trois caméras similaire à celle du Pixel 7 Pro, et elle se compose de capteurs principaux, ultra-large et téléobjectif. Tous ont été mis à niveau de manière significative.

La caméra principale de 50 mégapixels a une ouverture f/1,68 pour une sensibilité à la lumière accrue de 21 % et il est capable d’un zoom optique 2x. La nouvelle caméra ultra-large de 48 mégapixels présente une ouverture de f/1,95 avec une augmentation de 105 % de la sensibilité à la lumière, ainsi qu’un mode macro amélioré qui vous permet de vous approcher à 2 centimètres de votre sujet. Le téléobjectif de 48 mégapixels bénéficie d’une augmentation de 56 % de la sensibilité à la lumière. Il dispose d’une ouverture f/2.8 et offre à nouveau un zoom optique 5x. Pour les amateurs de selfie, la caméra frontale de 10,5 mégapixels est doté d’une ouverture f/2.2 et prend désormais en charge l’autofocus. Ces chiffres sont nombreux, et en pratique, ils se traduisent par le fait que le Pixel 8 Pro prend des photos exceptionnelles.

La caméra primaire de 50 mégapixels du Pixel 8 Pro est exceptionnelle. Il ne devrait pas être surprenant en 2023 qu’un appareil Google Pixel prenne d’excellentes photos, et le Pixel 8 Pro s’assure que cela ne changera pas de sitôt.

Que je prenne des photos d’animaux en plein jour ou que je capture l’ambiance d’un chemin de vélo faiblement éclairé, le Pixel 8 Pro me donne l’assurance de terminer avec une photo dont je suis satisfait. Et le plus beau, c’est qu’il est très facile d’obtenir ces superbes clichés. Pointez le Pixel 8 Pro vers votre sujet, appuyez sur le bouton de l’obturateur, et vous pouvez à peu près supposer que vous obtiendrez une excellente image.

Le Pixel 8 Pro est également très performant avec son capteur photo à téléobjectif 5x. Non, il ne s’agit pas d’un zoom optique 10x comme sur le Galaxy S23 Ultra, mais la qualité du capteur est exceptionnelle. Il fournit d’excellents détails dans sa plage 5x, avec des couleurs très similaires à celles du capteur photo principal. Et même si vous utilisez le zoom numérique 30x, le Pixel 8 Pro produit des images tout à fait exploitables.

Bien qu’il aurait été formidable de voir Google augmenter la plage de zoom optique, je pense que la sensibilité à la lumière améliorée compense facilement. Les photos prises avec le téléobjectif sont fantastiques. La netteté est au rendez-vous, la composition et les couleurs sont ravissantes, et il vous permet de vous rapprocher considérablement de votre sujet tout en sacrifiant rarement la qualité de l’image.

J’ai été tout aussi satisfait du capteur photo ultra-large que du capteur photo pour les selfies. Comme le téléobjectif, le capteur photo ultra-large produit des couleurs analogues à celles des photos prises avec le capteur photo principal. Il offre également un champ de vision beaucoup plus large, avec une distorsion minimale des bords. Celle-ci est toujours présente si vous regardez bien, mais elle est tout à fait satisfaisante si l’on considère le champ de vision de 125,5 degrés.

Bien que ce ne soit pas quelque chose qui corresponde à la façon dont je prends des photos avec mon smartphone, le Google Pixel 8 Pro ajoute enfin un mode Pro/manuel à l’application Appareil photo — offrant des contrôles granulaires pour votre luminosité, vos ombres, ISO, et plus encore.

Retouche photo par IA

Bien que la plupart des photos que vous prenez avec le Pixel 8 Pro nécessiteront probablement peu ou pas d’édition, il y a quelques outils fascinants à creuser si vous voulez peaufiner vos photos.

Le premier d’entre eux s’appelle Meilleure prise. Imaginez : vous prenez un selfie avec votre ami ou une photo de famille en groupe, et — comme c’est souvent le cas — tout le monde ne sourit pas ou ne regarde pas l’appareil photo. Vous avez pris plusieurs photos de tout le monde ensemble, mais il n’y a pas de photo parfaite. Sur le Pixel 8 Pro, vous pouvez retrouver ces photos dans Google Photos, appuyer sur le bouton Modifier sur l’une d’entre elles, puis sur Meilleure prise.

Le Pixel 8 Pro analyse les visages de tout le monde à partir des différents clichés que vous avez pris et vous permet ensuite d’échanger le visage de quelqu’un avec une meilleure photo de lui. Il ne s’agit pas pour Google d’utiliser l’IA pour recréer des visages ou quoi que ce soit de ce genre — il s’agit simplement de prendre des visages à partir d’autres photos similaires et de les appliquer à une seule prise de vue. Le résultat n’est pas toujours parfait et il faut quelques secondes pour charger la fonction, mais quand elle fonctionne, c’est vraiment magique.

Un autre élément que Google introduit sur le Pixel 8 Pro est l’Éditeur magique. Si vous avez une photo sauvegardée sur Google Photos — pas seulement celles prises avec le Pixel 8 Pro – vous pouvez utiliser l’Éditeur magique pour effacer et déplacer des objets/personnes, changer le ciel, ajouter ou supprimer des effets de portrait, et plus encore. Voyez cela comme un Photoshop alimenté par l’IA dans la paume de votre main.

C’est beaucoup à votre disposition, et cela signifie que les possibilités sont aussi grandes ou aussi minuscules que vous le souhaitez. L’Éditeur magique dispose également d’une option appelée « Stylisé », et c’est là que les choses deviennent vraiment folles. Grâce à cette option, vous pouvez modifier complètement l’aspect de votre photo au-delà du ciel — modifications complètes de l’arrière-plan, de votre sujet, etc.

Google Pixel 8 Pro : capteur de température

Je ne passerai pas beaucoup de temps à parler de cette fonctionnalité, car Google n’a pas voulu le faire non plus lors de son grand événement Pixel 8. Parlons brièvement du capteur de température du Pixel 8 Pro. À l’arrière du smartphone, sous le flash de la caméra, se trouve un petit capteur circulaire. Il s’agit du capteur de température du Pixel 8 Pro.

Vous interagissez avec le capteur depuis l’application Thermomètre sur le téléphone, où vous verrez une fonctionnalité appelée « Température de l’objet ». À partir de là, vous pouvez rapidement prendre la température de n’importe quel objet en tenant le Pixel 8 Pro à environ cinq centimètres de l’objet dont vous voulez prendre la température. En fonction de ce que vous mesurez, vous pouvez utiliser l’un des préréglages de matériaux de l’application Thermomètre, notamment Aliments et produits biologiques, Boissons et eau, Fonte, Tissu, Plastique et caoutchouc, et plus encore.

Tout cela fonctionne bien, mais je n’ai aucune idée de l’usage que je pourrais en faire. Google indique que vous pouvez utiliser le capteur pour vérifier la température d’une boisson afin de vous assurer qu’elle n’est pas trop chaude ou trop froide, ou pour vérifier la température d’une casserole que vous faites chauffer pour cuisiner.

L’objectif final de ce capteur, une fois qu’il aura reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA), est de permettre aux utilisateurs de prendre leur température corporelle et de télécharger ces données vers l’application Fitbit. Cela pourrait être légitimement utile si vous avez de la fièvre et souhaitez surveiller votre température corporelle, mais voici le problème : nous n’avons aucune idée de la date à laquelle l’approbation de la FDA interviendra. Il pourrait très bien s’écouler un an ou plus avant que le Pixel 8 Pro soit capable de suivre la température corporelle, et d’ici là, nous parlerons de la série Pixel 9.

Google Pixel 8 Pro : batterie

Le Tensor G3 est une grande mise à niveau en ce qui concerne les performances, la fiabilité et les problèmes de chauffe. Mais ces améliorations se traduisent-elles aussi par une meilleure autonomie ? Pas vraiment !

L’autonomie de la batterie du Pixel 8 Pro n’a pas été mauvaise, mais elle est aussi loin de celle de certains autres smartphones Android que j’ai utilisés cette année. Si je commence une journée à 6 h 30, je peux m’attendre à ce que le Pixel 8 Pro ait entre 15 % et 5 % de batterie restante (en fonction de mon utilisation) vers 22 h 30, et ce avec environ 5 heures d’écran allumé.

En toute honnêteté, j’ai essayé d’utiliser le Pixel 8 Pro autant que possible au cours de ma période d’examen. Si je le prenais moins tout au long de la journée, j’imagine que je pourrais tenir une partie d’une deuxième journée avant d’avoir besoin de le recharger.

Quelque chose d’autre qui pourrait utiliser l’amélioration avec la prochaine génération est la vitesse de charge. Le Pixel 8 Pro prend en charge des vitesses de charge filaire maximales de 30 watts, et bien que ce soit techniquement une petite amélioration par rapport au Pixel 7 Pro, cela reste assez lent par rapport à d’autres smartphones Android. J’ai branché le Pixel 8 Pro avec une batterie complètement épuisée, et le smartphone a atteint 15 % après 13 minutes et 30 % après 25 minutes. Pour revenir à 100 %, il a fallu un peu plus de 90 minutes.

Si vous êtes d’accord pour sacrifier la vitesse de charge du Pixel 8 Pro, vous pouvez également utiliser la charge sans fil Qi jusqu’à 12 W (ou 23 W si vous avez le support Google Pixel). Il y a aussi la charge sans fil inversée, de sorte que vous pouvez charger vos autres gadgets sans fil à l’arrière du Pixel 8 Pro.

Google Pixel 8 Pro : verdict

Avec son écran de grande taille, ses nombreuses fonctionnalités d’appareil photo et son prix de départ de 1 029 euros, le Pixel 8 Pro se mesure à des rivaux comme le Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max. Ce sont tous deux d’excellents smartphones de marques fidèles, et il sera donc difficile d’attirer les acheteurs dans l’équipe Google.

Néanmoins, le meilleur smartphone de Google à ce jour offre un ensemble impressionnant de fonctionnalités, de spécifications et d’options exclusives à un prix compétitif. Il est en bonne position pour se retrouver dans le panier de nombreux acheteurs pendant les fêtes de fin d’année.

En ce qui concerne les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle, il s’agit de petites améliorations intéressantes, mais achèteriez-vous vraiment un nouveau smartphone parce qu’il est capable d’échanger un visage sur une photo ? Le thermomètre est un autre ajout qui n’intéressera pas la grande majorité des gens. Mais les améliorations progressives globales — la vitesse plus rapide, la qualité améliorée de la caméra et l’écran plus lumineux — sont les caractéristiques qui ressortent le plus. Et bien sûr, les mises à jour logicielles constituent une nouvelle référence ! Sept ans !

En fin de compte, le Pixel 8 Pro est une amélioration progressive d’un appareil qui a été l’un des trois meilleurs smartphones du marché. C’est une recommandation facile à faire.