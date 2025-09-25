Microsoft 365 Copilot intègre les modèles Claude d’Anthropic

Microsoft vient de franchir un cap stratégique dans l’intégration de l’intelligence artificielle à ses outils professionnels. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de Microsoft 365 Copilot peuvent accéder aux modèles Claude Sonnet 4 et Claude Opus 4.1 développés par Anthropic, en plus des modèles OpenAI déjà utilisés.

Une décision qui marque un tournant important dans la diversification des moteurs IA accessibles au sein de la suite bureautique de Microsoft.

Claude rejoint Copilot : plus de choix, plus de puissance

Jusqu’à présent, Microsoft 365 Copilot reposait exclusivement sur les modèles GPT d’OpenAI, notamment GPT-4 et GPT-4 Turbo. Désormais, les modèles Claude sont disponibles dans deux environnements clés :

Researcher, l’assistant IA de recherche avancée,

Et Microsoft Copilot Studio, la plateforme de création d’agents conversationnels et automatisés.

Les utilisateurs verront apparaître une nouvelle option « Try Claude » dans l’interface de Researcher. En un clic, ils pourront basculer entre les modèles OpenAI et Anthropic Claude Opus 4.1, selon leurs préférences ou les besoins de leur tâche.

« Les clients ont désormais la flexibilité de choisir les modèles IA qui conviennent le mieux à leurs cas d’usage métier », explique Charles Lamanna, président de la division Copilot chez Microsoft.

Une IA taillée pour le travail, le raisonnement et l’automatisation

Ce déploiement ne se limite pas à une simple alternative technique. Microsoft mise sur les atouts spécifiques des modèles Claude, réputés pour leur raisonnement avancé, leur rigueur en traitement de texte et leurs performances dans des tâches complexes. Dans Copilot Studio, ces modèles peuvent être utilisés pour :

Créer des agents IA personnalisés,

Automatiser des workflows complexes,

Orchestrer plusieurs modèles selon les tâches.

Les utilisateurs peuvent désormais mixer les modèles Claude, OpenAI ou d’autres proposés dans le catalogue Azure, pour optimiser chaque étape d’un processus automatisé.

Claude dans Microsoft 365 Copilot : déjà actif via le programme Frontier

L’intégration de Claude commence aujourd’hui via le programme Frontier, accessible aux détenteurs de licences Microsoft 365 Copilot ayant opté pour la nouvelle fonctionnalité. L’activation est immédiate pour les entreprises qui souhaitent expérimenter ces nouveaux outils.

Ce choix stratégique ne sort pas de nulle part. Microsoft a récemment commencé à favoriser Claude Sonnet 4 dans GitHub Copilot, notamment dans Visual Studio Code, où l’outil de complétion IA automatique utilise désormais principalement le modèle d’Anthropic.

Des tests internes ont également montré que Claude surperforme les modèles OpenAI dans certaines tâches dans Excel et PowerPoint, selon plusieurs sources proches du dossier. Une intégration plus large de Claude dans les outils de bureautique de Microsoft est donc attendue dans les semaines à venir.

Une IA Anthropic… toujours hébergée chez AWS

Fait notable : bien que Microsoft accède aux modèles Claude via l’API publique d’Anthropic, ceux-ci restent hébergés chez Amazon Web Services (AWS) — un concurrent direct d’Azure. Cela n’empêche pas Microsoft d’envisager une intégration plus profonde via Azure, comme cela a déjà été le cas avec Grok 3, le modèle IA d’xAI (Elon Musk), désormais hébergé sur Azure.

L’arrivée des modèles Claude dans Microsoft 365 Copilot n’est pas qu’un élargissement de l’offre : c’est un signal fort envoyé au marché de l’IA générative. Microsoft adopte une approche multi-modèles, capable de s’adapter aux besoins réels des utilisateurs professionnels. Cette flexibilité pourrait bien devenir un avantage concurrentiel majeur, à l’heure où les entreprises exigent de la transparence, de la performance et des résultats concrets.

« Ce n’est que le début », promet Charles Lamanna. Et il se pourrait bien que Claude s’impose comme le nouvel atout IA de Microsoft.