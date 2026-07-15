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Xbox Positron : Microsoft pourrait enfin réconcilier les jeux physiques et le numérique

Xbox Positron : Microsoft pourrait enfin réconcilier les jeux physiques et le numérique

Et si un simple disque Xbox devenait une véritable licence numérique transférable ? C’est précisément la promesse de Positron, un projet encore non annoncé officiellement par Microsoft, mais qui pourrait faire ses premiers pas auprès des membres du programme Xbox Insider dès la semaine prochaine.

Aucune confirmation n’a encore été apportée par Microsoft. Pourtant, plusieurs indices récents alimentent les spéculations autour d’une fonctionnalité qui pourrait profondément changer la manière dont les joueurs utilisent leurs jeux physiques.

Un retard de mise à jour qui relance les rumeurs

Tout est parti d’un message publié par Brad Rossetti, responsable du programme Xbox Insider. Après avoir annoncé le report d’une prochaine version de test, celui-ci a laissé entendre que l’attente en vaudrait la peine. Quelques heures plus tard, Jez Corden, rédacteur en chef de Windows Central, a suggéré que cette mise à jour pourrait justement introduire Positron.

Ce n’est pas la première fois que ce nom de code apparaît.

Le journaliste avait déjà révélé l’existence du projet après avoir identifié plusieurs références à Positron dans le logiciel interne de Xbox. Si ces éléments renforcent la crédibilité de la rumeur, rien n’indique encore que la fonctionnalité sera effectivement déployée dans la prochaine build Insider.

Transformer un disque Xbox en licence numérique

Si les informations rapportées se confirment, Positron pourrait considérablement simplifier la gestion des jeux physiques. L’utilisateur insérerait un disque Xbox One ou Xbox Series X compatible tout en étant connecté à son compte Microsoft. Lors de l’installation, le système créerait une licence numérique directement associée à cet exemplaire physique.

À partir de ce moment, le jeu se comporterait comme s’il avait été acheté sur le Microsoft Store. Cela ouvrirait notamment la porte à plusieurs avantages :

Selon les fuites, les jeux répartis sur plusieurs disques ainsi que les exemplaires fournis avec certaines consoles pourraient également être compatibles.

Une licence qui suivrait le disque

L’aspect le plus intéressant de Positron concerne toutefois le marché de l’occasion. Si le disque est revendu ou prêté, son nouvel utilisateur pourrait l’associer à son propre compte Microsoft. La licence numérique serait alors automatiquement transférée, tandis que l’ancien propriétaire perdrait immédiatement l’accès au jeu.

Microsoft transformerait ainsi le disque physique en une véritable clé numérique transférable.

Cette approche permettrait de préserver l’un des principaux avantages du support physique — la revente et le prêt — tout en offrant une expérience proche de celle des achats dématérialisés.

Tous les jeux ne seraient pas concernés

Le système présenterait toutefois plusieurs limitations. Selon les informations disponibles, les jeux Xbox originale et Xbox 360 ne seraient pas compatibles avec Positron, même lorsqu’ils fonctionnent aujourd’hui grâce à la rétrocompatibilité.

Certaines premières éditions de jeux Xbox One pourraient également être exclues, faute de disposer des identifiants nécessaires permettant à Microsoft de suivre individuellement chaque exemplaire.

Autrement dit, Positron ne constituerait pas une solution universelle de préservation des jeux physiques.

Une stratégie tournée vers la prochaine génération Xbox

Au-delà de la simple commodité, Positron pourrait surtout préparer l’avenir. Cette approche offrirait également une réponse aux inquiétudes des collectionneurs, qui redoutent de devoir racheter leurs jeux à chaque nouvelle génération de consoles.

Si Microsoft confirme finalement Positron, il pourrait s’agir de l’une des évolutions les plus importantes du jeu physique depuis l’apparition de la rétrocompatibilité.

Pour l’heure, il ne s’agit toutefois que d’une rumeur. La prochaine mise à jour du programme Xbox Insider pourrait enfin révéler si Microsoft est prêt à transformer cette idée ambitieuse en réalité.