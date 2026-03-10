Accueil » Microsoft Copilot Cowork : l’IA qui ne se contente plus de parler, mais qui agit

Microsoft passe un nouveau cap dans sa stratégie IA pour les entreprises. Avec Copilot Cowork, la firme ne veut plus seulement proposer un assistant capable de répondre à des questions ou de rédiger un brouillon. L’ambition est désormais beaucoup plus large : permettre à l’IA de planifier, exécuter et livrer de vraies tâches de travail à travers l’écosystème Microsoft 365.

L’annonce a été faite ce 9 mars 2026 dans le cadre de la Wave 3 de Microsoft 365 Copilot, une mise à jour qui introduit aussi de nouvelles capacités dites « agentiques » dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Copilot Chat.

La nouveauté la plus marquante, c’est que Copilot Cowork n’est pas développé seul. Microsoft indique avoir travaillé en étroite collaboration avec Anthropic pour intégrer dans Microsoft 365 la technologie qui alimente Claude Cowork, le nouvel agent bureautique d’Anthropic dévoilé en janvier puis étendu à Windows en février.

Autrement dit, Microsoft assume clairement de s’appuyer sur l’expertise d’Anthropic pour accélérer sa propre offensive sur le terrain des agents IA au travail.

Copilot Cowork : Une IA qui ne se contente plus de répondre

La promesse de Copilot Cowork est simple sur le papier, mais très ambitieuse dans les faits. Au lieu d’obtenir une réponse unique à un prompt, l’utilisateur peut désormais confier un objectif complet à l’IA. Microsoft explique que l’agent peut découper une demande en plusieurs étapes, raisonner sur les bons outils à utiliser, avancer sur la tâche dans le temps et revenir vers l’utilisateur lorsqu’une validation est nécessaire.

Le travail peut s’étaler sur plusieurs minutes, voire plusieurs heures, tout en restant visible, pilotable et stoppable.

Cette logique change profondément la place de Copilot dans Microsoft 365. Jusqu’ici, l’IA était surtout perçue comme un copilote conversationnel. Avec Cowork, Microsoft veut transformer Copilot en couche d’exécution, capable non seulement de suggérer, mais aussi d’agir concrètement dans les applications de la suite. C’est un virage stratégique majeur pour l’éditeur, qui cherche à faire de l’IA un opérateur de workflows plutôt qu’un simple assistant rédactionnel.

Outlook, Excel, PowerPoint, Teams : un agent qui traverse les apps

L’un des grands atouts de Copilot Cowork, selon Microsoft, est sa capacité à travailler à travers plusieurs applications Microsoft 365. L’agent peut s’appuyer sur les emails Outlook, les fichiers SharePoint, les feuilles Excel, les documents Word, les présentations PowerPoint, ainsi que le contexte provenant des réunions, des chats et du calendrier. Cette capacité repose sur Work IQ, la nouvelle couche d’intelligence de Microsoft 365 Copilot, qui relie les signaux de travail d’une organisation pour donner plus de contexte à l’IA.

Microsoft a illustré plusieurs cas d’usage. Copilot Cowork peut par exemple analyser un agenda Outlook pour repérer les réunions peu prioritaires et proposer des ajustements, préparer un rendez-vous client en rassemblant des documents et en créant un support de présentation, ou encore mener une recherche approfondie à partir de sources internes et externes pour produire une synthèse, un mémo structuré et même un classeur Excel prêt à être partagé. L’idée n’est donc pas seulement de générer du contenu, mais de coordonner plusieurs livrables liés entre eux dans un même flux de travail.

Microsoft rattrape Anthropic… avec l’aide d’Anthropic

Difficile de ne pas voir dans cette annonce une réponse directe à Claude Cowork. L’outil d’Anthropic, lancé le 12 janvier 2026, a été pensé comme une extension de l’application Claude sur desktop, capable d’accéder à des dossiers locaux, d’exécuter des tâches en plusieurs étapes et de s’interfacer avec divers services via des plugins et connecteurs MCP. Anthropic l’a d’abord proposé sur macOS, avant de le rendre disponible sur Windows et sur davantage de formules payantes au fil des semaines.

Mais, Microsoft ne copie pas simplement le concept. L’entreprise adapte cette idée à son propre terrain de jeu : le cloud, la sécurité d’entreprise et l’intégration native à Microsoft 365. Là où Claude Cowork fonctionne comme un agent de bureau relativement flexible, Copilot Cowork opère directement au sein de l’infrastructure Microsoft, avec accès au graphe de travail de l’organisation et à ses règles de gouvernance. C’est là que les deux approches commencent à diverger. Cette comparaison repose sur les descriptions officielles de Microsoft et d’Anthropic.

Deux visions différentes de l’agent IA au travail

Sur le fond, Claude Cowork et Copilot Cowork partagent le même ADN : déléguer à une IA des tâches complexes qui vont au-delà du chat classique. Mais leur philosophie produit n’est pas tout à fait la même..

Claude Cowork se présente avant tout comme un agent personnel, installé sur la machine de l’utilisateur, qui agit sur des fichiers et services explicitement autorisés. Son intérêt est la souplesse. Il peut convenir à des équipes qui travaillent hors de l’univers Microsoft 365, à des profils experts qui veulent choisir précisément ce que l’IA peut voir, ou à des entreprises déjà engagées dans l’écosystème Anthropic.

Copilot Cowork, lui, vise clairement les organisations déjà très ancrées dans Microsoft 365. Son argument principal n’est pas seulement la puissance du modèle, mais la profondeur de l’intégration avec Outlook, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint et les politiques d’identité, de conformité et de sécurité déjà en place. Pour un grand groupe qui vit dans l’univers Microsoft, cette intégration pourrait peser bien plus lourd que la simple souplesse fonctionnelle.

Claude arrive aussi dans Copilot Chat

L’autre annonce importante, un peu moins spectaculaire, mais très stratégique, concerne les modèles eux-mêmes. Microsoft confirme que Claude est désormais disponible dans le chat principal de Copilot, via le programme Frontier, aux côtés de la dernière génération de modèles OpenAI. La firme insiste d’ailleurs sur son approche « multi-model », en expliquant qu’elle veut utiliser le bon modèle pour la bonne tâche, sans enfermer ses clients dans un seul fournisseur.

C’est un signal fort. Pendant longtemps, Microsoft a surtout été perçue comme le grand partenaire d’OpenAI. Avec cette annonce, l’entreprise montre qu’elle veut désormais mettre en avant une stratégie plus ouverte, dans laquelle Anthropic joue aussi un rôle de premier plan.

Microsoft rend les derniers modèles Claude Sonnet accessibles aux utilisateurs de Microsoft 365 Copilot, alors que le service reposait auparavant uniquement sur les modèles GPT d’OpenAI.

Une disponibilité encore limitée

Pour l’instant, Copilot Cowork n’est pas lancé à grande échelle. Microsoft précise que l’outil est en research preview auprès d’un nombre limité de clients. Un accès plus large doit arriver via le programme Frontier plus tard en mars 2026.

Cette phase de lancement prudente montre que Microsoft traite Copilot Cowork comme un produit sensible, destiné d’abord aux entreprises capables de tester ces nouveaux agents dans un cadre contrôlé.

Sur la question du prix, Microsoft reste encore partiellement discrète. Une source indique qu’une partie de l’usage sera incluse dans l’abonnement Microsoft 365 Copilot à 15,60 euros par utilisateur et par mois, avec du volume supplémentaire pouvant être acheté en plus. En parallèle, Microsoft a aussi officialisé Agent 365 à 15 dollars par utilisateur et par mois, ainsi que Microsoft 365 E7, une nouvelle offre groupée à 99 dollars par utilisateur et par mois qui inclut Copilot, Agent 365 et plusieurs briques de sécurité et de gouvernance.

Pourquoi cette annonce compte vraiment

Copilot Cowork n’est pas une simple nouveauté de produit de plus. Cette annonce montre surtout que la bataille de l’IA au travail entre dans une nouvelle phase. Après les assistants capables de résumer, reformuler ou générer du texte, place désormais aux agents qui exécutent réellement des tâches. Microsoft veut clairement éviter de laisser Anthropic, OpenAI ou Google imposer seuls ce nouveau standard de l’IA professionnelle.

Son avantage potentiel est évident : la distribution. Microsoft 365 est déjà au cœur du quotidien de millions de salariés et de la majorité des grandes entreprises. Si Copilot Cowork tient ses promesses, il pourrait s’imposer rapidement non pas parce qu’il serait forcément le plus impressionnant sur le plan technique, mais parce qu’il est déjà là où le travail s’effectue. C’est probablement le vrai pari de Microsoft : gagner la course aux agents non pas uniquement avec le meilleur modèle, mais avec l’intégration la plus profonde dans les outils de productivité existants. Cette conclusion est une inférence à partir de la stratégie officielle et de la place de Microsoft 365 en entreprise.

Microsoft entre enfin dans l’ère de l’exécution

Avec Copilot Cowork, Microsoft officialise sa transition vers une IA capable de faire, et plus seulement de répondre. Le groupe reprend à son compte l’idée popularisée par Anthropic avec Claude Cowork, mais l’adapte à son propre empire logiciel, en s’appuyant sur Work IQ, sur l’intégration native aux apps Microsoft 365 et sur ses couches de sécurité d’entreprise.

La vraie question, maintenant, n’est plus de savoir si les agents IA vont envahir le monde du travail. Elle est de savoir quelle plateforme deviendra le point d’entrée privilégié pour leur délégation au quotidien. Et sur ce terrain, Microsoft vient de montrer qu’il n’avait aucune intention de laisser la place libre.