Anthropic continue d’élargir Claude par petites touches, mais avec une direction de plus en plus lisible. Les deux dernières évolutions sont loin d’être anecdotiques : d’un côté, un connecteur Microsoft 365 désormais ouvert à tous les plans Claude ; de l’autre, l’arrivée du contrôle d’ordinateur sur Windows dans Cowork et Claude Code.

Ensemble, ces mises à jour rapprochent Claude d’un rôle d’assistant de travail concret, moins cantonné à la simple conversation.

Microsoft 365 devient un vrai prolongement de Claude

Anthropic a mis à jour sa documentation officielle pour confirmer que le connecteur Microsoft 365 est désormais disponible sur tous les plans Claude, y compris Free, Pro, Max, Team et Enterprise.

Une fois activé, Claude peut rechercher et analyser des documents dans SharePoint et OneDrive, lire des échanges dans Outlook, consulter des informations de réunion issues de Teams Calendar et récupérer du contexte depuis Teams Chat. Le changement le plus important est moins technique qu’ergonomique. Il devient possible de poser une question directement dans Claude sur un document, un email ou une discussion de travail sans devoir télécharger un fichier, l’uploader manuellement, puis reconstituer le contexte à la main.

Anthropic présente d’ailleurs ce connecteur comme une intégration en lecture seule, avec des permissions déléguées : Claude n’accède qu’aux données que l’utilisateur peut déjà consulter dans Microsoft 365, et ne peut ni créer, ni modifier, ni supprimer du contenu.

Toutefois, il y a une nuance importante. Cette ouverture « pour tous » ne signifie pas « pour n’importe quel compte Microsoft ». Le connecteur exige un compte Microsoft 365 professionnel lié à un tenant Microsoft Entra ; les comptes personnels de type Outlook.com, Hotmail ou Live ne sont pas compatibles. Pour une première activation dans un tenant, un administrateur global Entra doit aussi valider un consentement initial.

Windows rejoint enfin la logique « Claude agit à votre place »

L’autre évolution concerne le computer use, la capacité de Claude à interagir avec l’ordinateur lui-même. La documentation Anthropic indique désormais que Claude peut utiliser l’ordinateur dans Cowork et Claude Code, notamment pour ouvrir des fichiers, lancer des outils de développement, cliquer, taper et naviguer à l’écran quand il ne dispose pas déjà d’un connecteur adapté. La page d’aide dédiée à Cowork confirme aussi la prise en charge de Windows x64 et Windows arm 64 via Claude Desktop.

C’est un ajout important parce qu’il comble l’un des manques les plus visibles de l’écosystème Claude. Cowork avait été lancé en janvier 2026 d’abord sur macOS, avant d’être étendu aux plans Pro quelques jours plus tard. Le computer use lui-même était apparu dans les notes de version le 23 mars 2026, d’abord en research preview dans Cowork et Claude Code. L’arrivée du support Windows élargit donc enfin cette logique à la plateforme dominante dans le travail de bureau.

Anthropic précise que Cowork est réservé aux plans payants — Pro, Max, Team et Enterprise — et que le computer use dans Cowork est actuellement proposé en research preview pour les utilisateurs Pro et Max.

Ce que cela dit de la feuille de route d’Anthropic

Ces annonces s’inscrivent dans une séquence produit assez dense depuis le début de l’année. Anthropic a lancé Cowork en janvier, ajouté un plugin marketplace et des contrôles d’administration en février, puis ouvert la mémoire à tous les utilisateurs, y compris gratuits, début mars. Les notes de version montrent aussi des progrès sur les tâches programmées, les visuels interactifs et le travail croisé entre Excel et PowerPoint.

L’ensemble dessine une stratégie très claire : Claude ne veut plus seulement être un bon modèle conversationnel, mais une interface de travail qui se branche sur les outils existants, conserve du contexte, agit sur le poste de travail et réduit la friction entre la demande et l’exécution.

Anthropic rend Claude plus utile, mais aussi plus « collant »

Sur le fond, ces deux nouveautés vont dans le bon sens pour la productivité réelle. Le connecteur Microsoft 365 élimine une étape pénible du travail documentaire. Le support Windows rapproche Claude du quotidien concret des entreprises. Et, surtout, Anthropic commence à relier données, interface et action dans une même boucle.

Mais cette montée en puissance change aussi la nature du produit. Plus Claude accède aux emails, aux documents, aux chats, aux fichiers locaux et à l’ordinateur lui-même, plus il cesse d’être un simple assistant consultatif pour devenir un opérateur intermédiaire du travail numérique. C’est précisément ce qui le rend plus utile — et ce qui rend aussi les questions de permissions, de sécurité et de contrôle utilisateur beaucoup plus centrales. Anthropic insiste sur les permissions déléguées côté Microsoft 365 et sur les précautions d’usage de Cowork, ce qui montre bien que le sujet est déjà identifié en interne.

Ces évolutions ne transforment pas encore Claude en agent universel totalement autonome. Mais elles réduisent deux frictions majeures : l’accès aux données de travail Microsoft et l’usage réel sur Windows. Pour Anthropic, c’est une progression plus significative qu’elle n’en a l’air. Claude devient moins un chatbot haut de gamme, davantage un collègue logiciel branché sur l’environnement réel de l’utilisateur.