Cortana est finalement abandonnée par Microsoft au profit d’une véritable IA

Si vous avez récemment mis à jour Windows 11, vous avez peut-être remarqué le message suivant lorsque vous avez essayé d’ouvrir l’application Cortana : « Cortana dans Windows en tant qu’application autonome est obsolète ».

Microsoft met finalement fin au support de Cortana, son assistant de l’ère Windows Phone qui a été lancé pour la première fois avec Windows 10 en 2014, en faveur de fonctionnalités d’IA telles que Bing Search et Windows Copilot. Cortana a été lancée en réponse à Siri d’Apple, dont la popularité n’a cessé de croître depuis ses débuts. Microsoft a même publié une publicité qui se moquait de la voix plus robotique de Siri tout en faisant la promotion de la voix humaine de Cortana,

Mais grâce à cette mise à jour, Siri a survécu à l’assistant robotique de Microsoft. Voici le message officiel de Microsoft : « Nous apportons des changements à Windows qui auront un impact sur les utilisateurs de l’application Cortana. À partir d’août 2023, nous ne prendrons plus en charge Cortana dans Windows en tant qu’application autonome ». Et pour ceux qui demandent un programme d’assistance, Microsoft recommande Windows Copilot, qui devrait être lancé avec la mise à jour Windows 11 23H2. Le géant de la technologie a déjà testé des plugins de première partie et des plugins tiers Bing pour Copilot.

L’application fonctionne toujours sur Windows 10 pour l’instant mais, selon une source de Windows Latest, Microsoft prévoit de supprimer l’application sur Windows 10 d’ici quelques semaines. Pour l’instant, Cortana restera dans d’autres applications comme Outlook et Microsoft Teams, mais ce ne sera probablement pas permanent.

Microsoft aurait-elle dû supprimer Cortana ?

Il est plutôt ironique que Cortana, qui a été conçue comme une sorte de faux assistant d’IA basé sur l’emblématique assistant qui aide Master Chief dans la longue série de jeux vidéo Halo, soit évincée par de véritables outils d’IA. Mais étant donné la popularité et du potentiel de croissance de l’IA, il est logique que Microsoft abandonne complètement le support d’une application qui n’a pas reçu de mise à jour depuis deux ans.

Mais s’agit-il de la bonne décision pour Microsoft ? D’une part, il semble évident de se débarrasser d’outils qui n’ont pas été pris en charge depuis si longtemps. Mais peut-être aurait-il été possible d’intégrer Cortana à la technologie de l’IA pour créer une expérience d’assistant plus personnalisée. Imaginez que Cortana soit combinée à la recherche Bing ou à Windows Copilot, pour vous donner vos résultats et vous aider.

Bien sûr, cela ouvre une énorme boîte de Pandore en ce qui concerne l’utilisation de la voix de l’actrice Jen Taylor d’une manière qui n’a jamais été couverte par son contrat initial avec Microsoft. D’un point de vue éthique, il faudrait qu’elle donne son accord et qu’elle reçoive des royalties à cet effet.

Mais Microsoft ayant officiellement clos le chapitre Cortana, nous ne saurons jamais ce qui aurait pu se passer.