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Microsoft veut s’inspirer de OpenClaw pour créer des agents IA 24h/24 dans Copilot

Microsoft veut s'inspirer de OpenClaw pour créer des agents IA 24h/24 dans Copilot

Microsoft explore une évolution majeure de son assistant Copilot : des agents capables d’agir seuls, en continu. Inspirée par des projets open source comme OpenClaw, cette vision pourrait transformer profondément l’usage de l’IA dans les entreprises.

Chez Microsoft, l’heure n’est plus simplement à l’intégration de l’IA dans les outils bureautiques. Avec Microsoft 365 Copilot, l’entreprise veut franchir un cap : celui d’un assistant capable de travailler en arrière-plan, sans sollicitation permanente.

Selon des informations rapportées par The Information, Microsoft teste actuellement des fonctionnalités inspirées de OpenClaw, une plateforme open source qui permet de créer des agents autonomes fonctionnant localement.

L’objectif est limpide : transformer Copilot en un véritable « collaborateur numérique » capable d’opérer 24h/24.

Copilot : Des agents intelligents… et spécialisés

Concrètement, cette nouvelle génération de Copilot pourrait surveiller en continu des outils comme Outlook ou le calendrier professionnel, afin de proposer automatiquement des actions à effectuer : priorisation d’e-mails, organisation de réunions, ou génération de tâches quotidiennes.

Mais ; Microsoft ne s’arrête pas là. L’entreprise explore aussi la création d’agents spécialisés par métier : marketing, ventes ou encore comptabilité. Une approche qui permettrait de limiter les accès de chaque agent à un périmètre précis. En d’autres termes : une IA cloisonnée, plus contrôlable, et potentiellement plus sécurisée.

La question clé : sécurité vs puissance

Si OpenClaw a rapidement gagné en popularité en 2026, son modèle — des agents autonomes opérant localement — a aussi soulevé des inquiétudes majeures en matière de sécurité.

Microsoft en est conscient. L’entreprise affirme travailler sur des versions « plus sûres » de ces technologies, adaptées aux exigences des environnements professionnels. C’est un enjeu stratégique majeur : permettre à une IA d’agir seule implique de lui accorder des permissions étendues, mais sans compromettre la confidentialité des données sensibles

Ce délicat équilibre sera déterminant pour l’adoption en entreprise.

Une réponse à une concurrence de plus en plus agressive

Cette évolution s’inscrit dans un contexte de compétition accrue sur le marché des IA professionnelles. Des acteurs comme Anthropic ont déjà pris position avec des solutions comme Claude et ses capacités à gérer des tâches complexes sur la durée. Microsoft cherche donc à reprendre l’avantage — et potentiellement reconquérir certains clients séduits par ces alternatives.

La conférence Microsoft Build, prévue début juin, pourrait servir de vitrine à ces innovations. Un moment clé pour juger du niveau de maturité de cette vision.

Vers une IA invisible mais omniprésente

Derrière ces expérimentations, une tendance de fond se dessine : l’IA ne se contente plus de répondre — elle agit. Microsoft semble vouloir transformer Copilot en une couche invisible, mais omniprésente, capable d’anticiper les besoins plutôt que d’y réagir.

Une évolution qui redéfinit la relation entre humains et logiciels : moins d’interactions directes, mais davantage de délégation.

Reste à savoir si les entreprises seront prêtes à faire confiance à ces agents autonomes — et jusqu’où elles accepteront de leur laisser les commandes.