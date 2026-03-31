Microsoft continue de durcir son jeu dans l’IA au travail. Après avoir dévoilé plus tôt en mars Copilot Cowork, un nouvel agent inspiré de Claude Cowork d’Anthropic, le groupe ouvre désormais l’outil en accès anticipé via son programme Frontier, tout en renforçant Researcher avec de nouvelles briques destinées à mieux planifier, analyser et arbitrer.

Un Copilot pensé pour les tâches longues, pas seulement pour répondre à une question

Avec Copilot Cowork, Microsoft ne parle plus d’un assistant qui reformule un e-mail ou résume un document. L’ambition est différente : confier à l’IA des missions longues, structurées, parfois répétitives, au sein de Microsoft 365. L’outil est présenté comme un agent capable de décomposer un objectif, d’établir un plan d’action, d’exécuter les étapes et d’afficher sa progression, avec la possibilité pour l’utilisateur d’intervenir à tout moment pour corriger la trajectoire.

Cette approche marque un glissement important. L’IA n’est plus seulement un moteur de réponses, mais un opérateur de workflows. Microsoft cite des usages comme les revues budgétaires mensuelles, l’organisation de données ou la création de livrables complexes, avec une logique de continuité dans le travail plutôt qu’une série de prompts isolés.

Derrière l’ouverture, une stratégie très calculée

L’élément le plus intéressant est peut-être ailleurs : Copilot Cowork s’appuie sur la dynamique créée par Anthropic et son très remarqué Claude Cowork. Début mars, il était indiqué que Microsoft avait bâti son propre outil sur cette inspiration directe, tout en insistant sur un positionnement plus rassurant pour les entreprises, avec une exécution dans le cloud et des garde-fous renforcés autour des données et des accès.

Autrement dit, Microsoft ne se contente pas de suivre une tendance. L’entreprise cherche à reprendre l’avantage sur un terrain devenu crucial : celui des agents autonomes capables de produire du travail réel, et pas simplement du texte convaincant. Dans un marché où Google pousse Gemini et où Anthropic s’impose comme un aiguillon stratégique, Microsoft veut repositionner Copilot comme une couche de productivité active, intégrée au cœur des usages professionnels.

Researcher gagne une couche de vérification croisée

En parallèle, Microsoft muscle aussi Researcher, sa fonction de recherche approfondie dans Copilot. La première nouveauté s’appelle Critique. Le principe est simple sur le papier, mais ambitieux dans sa promesse : un modèle OpenAI produit une première réponse, puis un modèle Claude d’Anthropic la relit pour en évaluer la qualité et la fiabilité avant qu’elle n’arrive à l’utilisateur. Microsoft envisage, à terme, un fonctionnement bidirectionnel, où les rôles pourraient aussi s’inverser.

Ce choix en dit long sur l’évolution du secteur. Pendant des mois, la course à l’IA s’est jouée sur la puissance brute et la vitesse de génération. Désormais, les acteurs cherchent à industrialiser la vérification. Microsoft vend ici une idée forte : l’avenir du travail assisté par IA ne reposera pas sur un seul modèle omnipotent, mais sur des systèmes qui se contrôlent mutuellement pour réduire les erreurs et augmenter la confiance.

Le « Council » ouvre la voie à une IA plus comparative

L’autre ajout, baptisé Council, permet de mettre plusieurs réponses de modèles différents côte à côte. L’utilisateur peut ainsi comparer instantanément les convergences, les désaccords et les angles spécifiques de chaque moteur. Ce n’est pas seulement une fonction pratique : c’est aussi une manière très claire de montrer que Microsoft ne veut plus enfermer Copilot dans une dépendance exclusive à un seul fournisseur de modèles.

Cette pluralité devient une arme stratégique. Elle permet à Microsoft de transformer Copilot en interface de pilotage entre plusieurs intelligences artificielles, plutôt qu’en simple vitrine d’OpenAI. Pour les entreprises, cela peut signifier plus de flexibilité. Pour Microsoft, c’est une façon de reprendre la main sur la couche produit, celle qui compte vraiment aux yeux des clients.

Wave 3 : de l’outil d’essai à l’outil qui travaille vraiment

Microsoft inscrit ces annonces dans la « Wave 3 » de Microsoft 365 Copilot, avec une idée simple : faire passer l’IA d’un rôle expérimental à un rôle opérationnel. Le message est limpide. Il ne s’agit plus d’impressionner avec des démonstrations, mais de convaincre que Copilot peut participer directement à la production quotidienne, à la prise de décision et à la gestion du travail de connaissance.

Reste une question essentielle : les utilisateurs sont-ils prêts à déléguer davantage ? Techniquement, la trajectoire est cohérente. Stratégiquement, elle est redoutable. Mais culturellement, l’acceptation sera plus lente. Car demander à une IA de résumer un dossier n’a rien à voir avec lui confier une suite de décisions intermédiaires dans un processus métier.

Microsoft semble pourtant parier que ce basculement est désormais inévitable. Et avec Copilot Cowork, le groupe ne vend plus seulement une assistance intelligente : il vend l’idée d’un collègue logiciel, toujours disponible, toujours intégré, et de plus en plus autonome. Une promesse séduisante, mais aussi une redéfinition silencieuse de ce que signifie « travailler » à l’ère de l’IA.