Spotify veut devenir l’endroit où l’on écoute aussi les contenus générés par ses propres agents IA. Avec « Save to Spotify », un nouvel outil en bêta, la plateforme permet de transformer notes, agenda ou recherches en épisodes audio privés directement ajoutés à votre bibliothèque.

Un podcast personnel généré par votre agent IA

Le nouvel outil Save to Spotify fonctionne avec des agents desktop comme OpenClaw, Claude Code ou OpenAI Codex. Après installation du CLI depuis GitHub et connexion au compte Spotify, l’utilisateur peut demander à son agent de créer un podcast à partir d’un briefing quotidien, de notes de cours, d’un itinéraire de voyage ou d’un sujet complexe. L’épisode est ensuite sauvegardé dans Votre bibliothèque.

Ces podcasts personnels ne sont pas publics : ils servent à écouter plus tard ce que l’agent a synthétisé. Spotify imagine par exemple un résumé de calendrier avant une journée chargée, une préparation d’examen ou un briefing audio pour un trajet.

Spotify veut devenir la couche audio des agents

La stratégie est claire : Spotify ne se contente plus d’être une application musicale. Après son DJ IA, l’intégration avec des assistants conversationnels et les requêtes vocales multilingues, la plateforme se positionne comme destination naturelle de l’audio généré par IA.

Le pari est malin : les agents produisent le contenu, Spotify devient l’espace d’écoute. Reste à voir si cette fonction restera un outil de niche pour développeurs ou si elle deviendra, demain, un bouton simple dans l’app.