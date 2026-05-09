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DJI Osmo Pocket 4P : la caméra de poche passe au double objectif avec zoom optique 3x

DJI Osmo Pocket 4P : la caméra de poche passe au double objectif avec zoom optique 3x

DJI prépare une version plus ambitieuse de sa Osmo Pocket 4. Avec la Osmo Pocket 4P, la marque ajoute un second capteur et surtout un vrai zoom optique 3x, une évolution pensée pour les créateurs qui veulent plus de flexibilité sans abandonner le format ultra-compact.

DJI Osmo Pocket 4P : Un second objectif pour élargir les possibilités

Le teaser publié par DJI confirme un module à double caméra, avec un capteur principal attendu en 1 pouce et un téléobjectif offrant un zoom optique 3x. C’est un changement important pour la gamme Pocket, historiquement centrée sur une seule focale stabilisée.

L’intérêt est évident : filmer un sujet plus éloigné, varier les plans en voyage, créer des séquences plus cinématographiques et éviter la perte de qualité liée au zoom numérique.

Une version premium pour créateurs exigeants

DJI présente la Osmo Pocket 4P avec le slogan « See More. Tell More. ». La cible est claire : vloggers, vidéastes mobiles, créateurs de contenu et voyageurs qui veulent un outil plus polyvalent qu’une action cam, mais moins encombrant qu’un setup hybride.

Le modèle standard Osmo Pocket 4 propose déjà un capteur de 1 pouce, de la vidéo à 4K en 240 fps, 14 stops de dynamique, D-Log 10 bits et une stabilisation mécanique 3 axes. La version 4P devrait capitaliser sur cette base tout en ajoutant la vraie rupture : le téléobjectif.

DJI répond à la pression d’Insta360

Ce lancement arrive dans un contexte plus concurrentiel. Insta 360 prépare aussi une caméra de poche à double objectif avec sa gamme Luna, ce qui pousse DJI à défendre son territoire sur la vidéo mobile premium.

DJI n’a pas encore annoncé le prix ni la date exacte de commercialisation. Mais avec ce positionnement « P », la Osmo Pocket 4P devrait logiquement s’installer au-dessus de la Pocket 4 classique.

Si le produit tient ses promesses, DJI pourrait transformer sa caméra de poche en véritable mini-studio stabilisé : compact, polyvalent, et désormais capable de raconter une scène de près comme de loin.