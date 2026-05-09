Apple et Intel, autrefois symboles d’une rivalité technologique féroce, pourraient bientôt redevenir partenaires. Selon plusieurs sources américaines, Intel aurait conclu un accord préliminaire pour fabriquer certaines puces Apple.

Une décision qui pourrait bouleverser autant l’industrie des semi-conducteurs que le marché du PC.

Intel entrerait dans la chaîne de production Apple

D’après le Wall Street Journal, Intel aurait décroché un accord préliminaire pour produire une partie des puces Apple, probablement sur des volumes plus limités que ceux gérés par TSMC. Les processeurs de séries M destinés aux MacBook Air ou à certains Mac pourraient être concernés.

Pour Apple, l’objectif serait multiple : réduire sa dépendance à TSMC, mieux absorber la demande croissante en machines IA et sécuriser davantage sa chaîne d’approvisionnement.

Cet accord représenterait surtout une victoire symbolique pour Intel. Après plusieurs années difficiles marquées par les retards industriels et la domination de TSMC, le fondeur américain tente de redevenir crédible avec son procédé 18A, considéré comme son grand retour technologique.

Le timing n’est pas anodin : Intel multiplie déjà les partenariats avec Nvidia, SpaceX et désormais potentiellement Apple, alors que Washington pousse activement à renforcer une production de semi-conducteurs plus locale.

Un impact possible jusque sur les PC Windows

L’accord pourrait aussi avoir des conséquences indirectes pour les utilisateurs Windows. Intel resterait à la fois fournisseur de processeurs x86 et fabricant de puces Apple. En cas de tensions industrielles ou de demande explosive, la gestion des capacités de production pourrait devenir plus complexe.

Cela ne signifie pas forcément des pénuries immédiates, mais cela montre à quel point les frontières historiques du marché des semi-conducteurs se brouillent.

Le retour d’un duo improbable

L’histoire est presque ironique. En 2006, Apple abandonnait PowerPC pour Intel afin de sauver les performances du Mac. En 2020, Apple quittait Intel pour ses propres puces Apple Silicon. Et aujourd’hui, Intel pourrait finir par fabriquer ces mêmes puces conçues par Apple.

Cette évolution résume parfaitement la nouvelle guerre des semi-conducteurs : dans l’ère IA, les anciens rivaux deviennent parfois des partenaires stratégiques.