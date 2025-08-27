Accueil » Qu’est-ce que Perplexity, le moteur de recherche IA à connaître ?

Perplexity est un moteur de recherche nouvelle génération, lancé en 2022, qui utilise l’intelligence artificielle pour répondre directement aux questions des utilisateurs, sans passer par une simple liste de liens. Contrairement à Google, Bing ou DuckDuckGo, Perplexity propose des réponses complètes, documentées, et mises à jour en temps réel, accompagnées de sources fiables.

En 2025, Perplexity s’impose comme l’un des services les plus avancés dans la recherche conversationnelle, avec des millions d’utilisateurs réguliers, notamment chez les professionnels, journalistes, chercheurs et étudiants.

Comment fonctionne Perplexity ?

Perplexity repose sur plusieurs modèles d’intelligence artificielle, dont :

GPT-4.5 (ou GPT-4-turbo), via OpenAI,

Claude 3 (Anthropic),

Mistral, Llama 3, et d’autres modèles open source.

Son fonctionnement combine :

Recherche en ligne en temps réel (actualités, articles, forums, PDF, etc.),

Synthèse intelligente des contenus,

Référencement des sources (avec citations précises),

Interface conversationnelle (chat, questions/réponses).

Fonctionnalités clés

Copilot: guide de recherche étape par étape pour poser la bonne question ou explorer un sujet en profondeur.

Mode Pro : choix du modèle IA utilisé (GPT-4, Claude 3, etc.).

Recherche visuelle : poser des questions à partir d’images.

Pages & Collections : enregistrer, annoter et partager des recherches.

Extensions personnalisées : intégrer des sources privées, API, etc.

Historique intelligent : suggestions basées sur vos recherches précédentes.

Sur quelles plateformes ?

Perplexity est disponible sur :

Le Web : perplexity.ai

iOS et Android

Extensions de navigateur (Chrome, Edge, Safari)

Intégration API (pour développeurs, outils d’entreprise)

Vie privée et modèle économique

Contrairement à Google, Perplexity ne revend pas les données utilisateurs. Il propose :

Une version gratuite avec fonctionnalités avancées,

Une version Perplexity Pro (20 dollars/mois) donnant accès à : GPT-4-turbo, Claude 3 Opus, Mistral Large, Navigation web illimitée, Pages privées, File upload, etc.



Les utilisateurs peuvent choisir d’activer ou non l’historique et la personnalisation.

Perplexity vs Google vs ChatGPT

Critère Perplexity Google ChatGPT (GPT-4.5) Type Moteur IA + navigation web Moteur de recherche IA conversationnelle Réponses immédiates Complètes + sources Liens seulement Oui (mais sans web par défaut) Recherche web en direct Oui Oui En version Plus Choix du modèle IA Pro seulement Non applicable (dans GPT Plus) Citations/Références Toujours visibles Rarement Parfois (selon plugin) Résultats personnalisés Optionnels Basés sur profil pub Basés sur historique usage Historique privé Oui (désactivable) Non Oui

Verdict

Perplexity est un moteur de recherche conversationnel propulsé par l’IA, qui fournit des réponses synthétiques, sourcées et mises à jour en temps réel. Il combine la puissance de modèles comme GPT-4.5, Claude 3 ou Mistral avec une recherche en ligne efficace et transparente.

Il ne remplace pas totalement Google, mais devient un outil essentiel pour des recherches complexes, documentées ou critiques.

En 2025, Perplexity redéfinit la manière dont nous accédons à l’information.