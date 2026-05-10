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Gemini Intelligence : Google préparerait une nouvelle couche IA pour le Pixel 11

Gemini Intelligence : Google préparerait une nouvelle couche IA pour le Pixel 11

Une fuite suggère que Google pourrait regrouper ses fonctions IA sous le nom « Gemini Intelligence ». Le clin d’œil à Apple Intelligence est difficile à ignorer — surtout au moment où Gemini servirait aussi de base au futur Siri.

La fuite, relayée par Mysticleaks, montrerait une interface Pixel mentionnant Gemini Intelligence. Rien n’est confirmé par Google, et l’information doit rester au conditionnel. Mais, le timing intrigue : la gamme Pixel 11 est attendue autour d’août 2026, et les prochains modèles devraient justement mettre l’accent sur l’IA embarquée.

Gemini Intelligence : Une couche IA plus personnelle

Google développe déjà des fonctions dites de Personal Intelligence dans Gemini, capables d’exploiter le contexte des apps Google comme Gmail, Photos, YouTube ou Search. L’idée est de passer d’un chatbot générique à une IA capable de répondre avec vos propres données, vos habitudes et votre historique.

Sur Pixel 11, cela pourrait devenir une couche système : moins une app séparée qu’un assistant intégré au téléphone, capable d’agir dans les services Google et Android.

Le risque du branding

Le nom « Gemini Intelligence » serait logique… mais très proche d’Apple Intelligence. Google a pourtant une marque forte avec Gemini. Ajouter « Intelligence » pourrait clarifier l’offre pour le grand public, tout en donnant l’impression de suivre Apple sur son propre terrain.

Le plus intéressant n’est donc pas le nom, mais la direction : Google semble préparer un Pixel où l’IA ne sera plus une fonction ajoutée, mais une colonne vertébrale du système.