Galaxy Z Fold 8 Wide : Samsung changerait enfin de format pour contrer l’iPhone Fold

À force de raffiner la même silhouette longue et étroite, Samsung semblait avoir figé sa vision du smartphone pliable. Les nouveaux rendus CAD publiés par Android Headlines racontent pourtant autre chose : avec un possible Galaxy Z Fold 8 Wide, la marque coréenne préparerait un format plus court, plus large, et surtout beaucoup plus cohérent pour l’usage quotidien.

Rien n’est officiel à ce stade, mais plusieurs reprises de la fuite convergent sur un même point : Samsung testerait un véritable changement de proportion, pensé pour rivaliser plus directement avec le futur iPhone pliable dont le format “wide” est lui aussi régulièrement évoqué dans les rumeurs.

Galaxy Z Fold 8 Wide : Un pliable qui abandonnerait enfin le format “télécommande”

Le principal changement se voit immédiatement sur les rendus : le Galaxy Z Fold 8 Wide délaisserait le gabarit allongé caractéristique des Galaxy Z Fold actuels au profit d’un châssis plus large et plus compact visuellement. Il s’agit d’un design plus proche d’un passeport que d’un livre de poche étroit, avec un écran interne mieux proportionné pour regarder du contenu une fois l’appareil déplié.

C’est probablement la critique la plus récurrente adressée à la gamme Fold depuis ses débuts : spectaculaire ouverte, mais parfois maladroite dans son ratio.

Selon ces rendus, l’appareil mesurerait 123,9 x 161,4 x 4,9 mm une fois ouvert, et 123,9 x 82,2 x 9,8 mm une fois refermé. Cela le rendrait plus épais que le futur Galaxy Z Fold 8 “classique” aperçu la veille dans d’autres fuites, mais aussi plus ambitieux dans sa logique d’affichage. Le bloc photo ferait monter l’épaisseur jusqu’à environ 14,6 mm, un chiffre notable pour un appareil qui ne montrerait pourtant que deux capteurs arrière sur les images diffusées.

Deux caméras seulement : un choix étonnant, mais pas absurde

L’un des détails les plus intrigants de cette fuite concerne précisément la photo. Le Galaxy Z Fold 8 Wide apparaît avec un double module arrière, et non un trio de capteurs comme sur les Z Fold les plus premium. À ce stade, les caractéristiques des capteurs restent inconnues : ni définition précise, ni taille de capteur, ni promesse optique n’ont été confirmées.

Cela peut sembler paradoxal sur un produit appelé à concurrencer le sommet du marché. Mais, ce choix serait cohérent si Samsung privilégiait avant tout le format, la finesse perçue une fois ouvert, et l’optimisation de l’espace interne. Cette lecture reste bien sûr spéculative, puisqu’elle repose uniquement sur des rendus non officiels et non sur une fiche technique validée par Samsung.

Un écran plus logique, une fiche technique encore floue

Toujours d’après la fuite, le Galaxy Z Fold 8 Wide embarquerait un écran externe de 5,4 pouces et une dalle interne pliable de 7,6 pouces. Des configurations 12 Go et 16 Go de RAM seraient prévues, avec 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage.

La batterie pourrait atteindre 5 000 mAh, avec une recharge filaire annoncée à 45 W, soit le même niveau que celui évoqué récemment pour le Galaxy Z Fold 8 standard dans d’autres rapports.

En revanche, il faut souligner que tout cela reste de l’ordre de la rumeur. Aucune page officielle Samsung n’a confirmé l’existence même d’un modèle “Wide”, et le nom commercial final pourrait être différent. Ce que montrent surtout ces informations, c’est une direction produit possible : un Fold moins spectaculaire sur la finesse extrême, mais plus lisible dans sa promesse d’usage.

Un lancement cet été paraît crédible, sans être confirmé

La fenêtre de lancement évoquée par les fuites pointe vers l’été 2026, ce qui collerait assez bien au calendrier traditionnel de Samsung pour ses pliables premium. Plusieurs reprises des fuites autour du Galaxy Z Fold 8 standard rappellent qu’un Galaxy Unpacked est généralement attendu en juillet ou août pour cette famille de produits.

Mais là encore, Samsung n’a encore rien officialisé sur cet éventuel modèle élargi.

Le contexte concurrentiel, lui, rend ce timing plausible. Les rumeurs autour de l’iPhone Fold continuent de décrire un appareil plus court et plus large, avec un ratio proche du 4:3. Si Samsung veut verrouiller ce terrain avant Apple, lancer un Fold “Wide” dès cet été ferait sens sur le plan stratégique.

Samsung ne cherche peut-être plus le pliable le plus fin, mais le plus pertinent

Le vrai intérêt du Galaxy Z Fold 8 Wide ne tient pas seulement à ses dimensions. Il tient à ce qu’elles suggèrent. Pendant des années, Samsung a vendu ses pliables comme des démonstrations d’ingénierie, parfois au détriment d’un certain naturel d’usage. Un format plus large reviendrait à reconnaître que l’expérience compte davantage que la seule impression de sophistication.

En somme, ce Galaxy Z Fold 8 Wide pourrait être le pliable Samsung le plus intéressant de l’année non pas parce qu’il serait le plus spectaculaire, mais parce qu’il semble enfin répondre à une question simple : à quoi doit vraiment ressembler un smartphone qui se déplie pour devenir plus utile, et pas seulement plus impressionnant ?