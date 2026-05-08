Google rend Gemini beaucoup plus utile dans Google Docs. La suite bureautique accueille des instructions personnalisées persistantes, capables de guider l’IA selon votre ton, votre structure et vos préférences de mise en forme.

Une consigne donnée une fois, appliquée ensuite

Jusqu’ici, Gemini savait déjà résumer, reformuler ou rédiger dans Google Docs. Mais il fallait souvent répéter les mêmes consignes : « sois plus concis », « réponds en bullet points », « adopte un ton professionnel ».

Désormais, ces préférences peuvent être enregistrées depuis le panneau latéral Gemini. Google cite par exemple des règles comme « toujours répondre en puces » ou « commencer les résumés par trois points clés ».

Google autorise jusqu’à 1 000 instructions actives, ce qui ouvre la porte à une personnalisation fine : ton éditorial, structure de synthèse, format de note, style client, niveau de détail. La fonction se gère dans Gemini pour Google Docs, via les paramètres de personnalisation. Les utilisateurs peuvent aussi désactiver temporairement leurs instructions ou les supprimer.

Un déploiement progressif

Le déploiement a commencé le 4 mai 2026 et peut prendre jusqu’à 15 jours selon les comptes. La fonction est disponible pour les abonnés Google AI Plus, Pro et Ultra, ainsi que pour plusieurs offres Workspace Business, Enterprise et Education.

Cette nouveauté transforme Gemini en assistant moins générique. Pour un professionnel, un étudiant ou un rédacteur, le gain n’est pas seulement du temps : c’est de la cohérence.

Google rapproche ainsi Google Docs d’un véritable environnement de production assistée par IA, où l’outil ne se contente plus de répondre — il apprend la manière dont vous voulez travailler.