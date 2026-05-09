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Périphériques

Boox Tappy : une télécommande Bluetooth pour liseuses et tablettes E Ink

Périphériques par Yohann Poiron le Boox Boox Tappy
Boox Tappy : une télécommande Bluetooth pour liseuses et tablettes E Ink
Boox Tappy : une télécommande Bluetooth pour liseuses et tablettes E Ink

Boox lance Tappy, une petite télécommande Bluetooth à deux boutons pensée d’abord pour tourner les pages sur liseuse, mais pas seulement. Elle peut aussi faire défiler du contenu vertical, contrôler la lecture audio et fonctionner avec d’autres appareils que les tablettes Boox.

Une alternative plus polyvalente au Kobo Remote

Proposée à 25,99 dollars, la Boox Tappy se veut légèrement moins chère que la télécommande de Kobo, tout en offrant davantage d’usages. Ses deux touches permettent d’avancer ou de revenir en arrière dans un livre, mais aussi de scroller dans un navigateur, passer une piste audio ou piloter certaines apps compatibles.

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Avec son look de mini-clavier rétro à deux touches, la Boox Tappy joue la carte de la simplicité. Boox propose même des touches interchangeables avec des icônes pixelisées, comme un cœur ou une tasse de café. C’est mignon, même si pas toujours très explicite.

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Plus qu’un accessoire de liseuse

La batterie de 95 mAh promet plusieurs semaines d’usage, et la portée Bluetooth atteint environ 10 mètres. Boox encourage aussi son utilisation avec smartphones, ordinateurs portables ou systèmes audio, ce qui en fait une petite télécommande média très basique.

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La Boox Tappy ne réinvente pas la lecture numérique, mais il répond à un vrai confort d’usage : lire sans bouger la main, scroller sans toucher l’écran, contrôler sans interrompre. Un petit accessoire, mais typiquement le genre de détail qui rend une liseuse plus agréable au quotidien.

Tags : BooxBoox Tappy
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

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