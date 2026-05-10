Apple pourrait réserver une vraie évolution d’affichage aux iPhone 18 Pro. Selon The Elec, les futurs iPhone 18 Pro adopteraient une dalle OLED LTPO+, une technologie plus fine et plus économe que le LTPO actuel.

Le LTPO+ pour gagner en autonomie

Le LTPO+ irait plus loin que les dalles LTPO classiques en utilisant des matériaux oxyde non seulement pour les transistors de commutation, mais aussi pour les transistors de pilotage. Résultat attendu : un contrôle plus précis de la lumière émise par l’OLED, une meilleure adaptation à l’environnement et une consommation réduite.

Concrètement, l’iPhone 18 Pro pourrait offrir un affichage plus réactif, notamment en basse luminosité, tout en améliorant l’autonomie — un gain discret, mais essentiel sur un smartphone premium.

Samsung et LG garderaient la main

Les dalles seraient fournies par Samsung Display et LG Display, tandis que BOE aurait été écarté des modèles Pro en raison de contraintes de qualité et de rendement sur cette technologie avancée.

Apple pourrait toutefois conserver BOE pour les modèles standards, afin de garder un levier de négociation face à ses fournisseurs coréens.

Un écran lié à la future Dynamic Island

Cette évolution pourrait aussi accompagner une Dynamic Island plus compacte. Des rumeurs évoquent l’intégration partielle de composants Face ID sous l’écran, même si un iPhone totalement sans découpe ne semble pas encore à l’ordre du jour.

Avec le LTPO+, Apple ne chercherait donc pas seulement un meilleur écran. La marque préparerait une transition plus large : plus d’efficacité, moins d’éléments visibles et un iPhone Pro visuellement plus épuré.