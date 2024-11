GPT-4o : Écriture créative améliorée et analyse de fichiers optimisée

OpenAI a discrètement renforcé son modèle de langage avancé, GPT-4o, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités qui le rendent encore plus polyvalent pour l’écriture créative et l’analyse de données. Disponible exclusivement pour les abonnés ChatGPT Plus, cette mise à jour a été saluée pour son style d’écriture plus naturel, engageant et adapté.

Dans une annonce publiée sur X (anciennement Twitter), OpenAI a décrit cette mise à jour comme une avancée majeure pour l’écriture créative. « Les capacités d’écriture créative du modèle ont été améliorées – offrant une écriture plus naturelle, engageante et adaptée pour améliorer la pertinence et la lisibilité », a déclaré l’entreprise.

Ces améliorations rendent GPT-4o encore plus performant pour rédiger des histoires, des poèmes et même des paroles de chansons. Les utilisateurs ont rapidement remarqué la différence, partageant leurs impressions sur les réseaux sociaux. Un utilisateur a qualifié les nouvelles capacités de « FOLLES », tandis qu’un autre a mis en avant le talent du modèle à reproduire les structures complexes de rimes internes, comme celles d’Eminem, lorsqu’on lui demande d’écrire un rap sur la mécanique quantique.

Un exemple marquant des capacités créatives du modèle est sa capacité à créer des paroles de rap sophistiquées. Un utilisateur a partagé son expérience, expliquant que sa demande de test – « écris un freestyle à la Eminem sur la mécanique quantique » – n’avait jamais été satisfaite par un autre modèle jusqu’à maintenant. Le résultat, intégrant des schémas de rimes complexes et une profondeur thématique, a été largement applaudi.

Pour les curieux, les paroles de rap créées par ChatGPT-4o sont disponibles dans le tweet de l’utilisateur, démontrant l’impressionnante aptitude du modèle à imiter le style d’un des plus grands artistes du rap.

Amélioration de l’analyse de fichiers avec GPT-4o

En plus des améliorations en écriture créative, OpenAI a optimisé les capacités d’analyse et d’intégration de fichiers. GPT-4o offre désormais des réponses plus détaillées et des analyses plus approfondies lorsqu’il s’agit de traiter des fichiers téléversés. Qu’il s’agisse de tableurs, documents ou images, le modèle est désormais plus performant pour exploiter les données structurées et les intégrer dans les réponses.

Cette mise à jour élargit encore davantage la polyvalence du modèle, permettant aux utilisateurs de générer des insights à partir de données complexes tout en simplifiant leur intégration dans les projets.

Les mises à jour concernant l’écriture créative et l’analyse de fichiers sont exclusivement disponibles pour les abonnés ChatGPT Plus. Aucune configuration n’est nécessaire : les utilisateurs peuvent profiter des nouvelles fonctionnalités immédiatement sur la plateforme ChatGPT. Malheureusement, les utilisateurs de la version gratuite doivent se contenter du modèle GPT-4, qui ne bénéficie pas de ces améliorations.

Des retours positifs des utilisateurs

Depuis sa sortie, GPT-4o est reconnu pour sa rapidité, son efficacité et ses capacités de raisonnement avancées. Ces nouvelles mises à jour renforcent encore sa position comme outil de référence pour les tâches créatives et analytiques. Que vous soyez écrivain à la recherche d’une inspiration ou professionnel analysant des données, ChatGPT-4o s’impose comme une ressource incontournable.

GPT-4o, à ne pas confondre avec o1, est le dernier modèle d’OpenAI accessible au public, surpassant GPT-4 et GPT-3.5. GPT-4o a été publié pour la première fois en mai 2024 et offre aux utilisateurs deux fois plus de performances et deux fois moins de ressources que son prédécesseur direct, GPT-4-Turbo, ainsi que des résultats de référence de pointe dans les tâches vocales, multilingues et de vision. Non seulement il est plus efficace que les versions précédentes, mais il offre aussi une foule de capacités supplémentaires. La rapidité de réponse du modèle le rend particulièrement utile pour les applications de traduction et de conversation en temps réel.

Rendez-vous simplement sur ChatGPT.com pour explorer les nouvelles fonctionnalités. Que ce soit pour rédiger des histoires captivantes, analyser des données ou composer des paroles de rap, ChatGPT-4o est prêt à transformer vos idées en résultats impressionnants.