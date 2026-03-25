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OPPO Watch X3 Mini : Le futur best-seller compact de OPPO se dévoile

OPPO semble prêt à appliquer à sa gamme OPPO Watch X3 une recette qui marche : un imposant modèle « flagship », puis une déclinaison plus portable pour ceux qui veulent le même ADN… sans le gabarit.

D’après le leaker Digital Chat Station, la marque travaillerait sur une OPPO Watch X3 Mini (nom non confirmé), pensée comme une alternative compacte à la OPPO Watch X3 lancée en Chine.

La OPPO Watch X3 standard joue clairement la carte premium : matériaux haut de gamme, grand écran, et un positionnement très « flagship smartwatch ». Mais, ce format — confortable pour lire des notifications et naviguer, moins discret au quotidien — laisse de côté une partie du public : poignets fins, port prolongé, sport, ou simplement préférence esthétique.

C’est exactement là qu’un modèle Mini a du sens.

OPPO Watch X3 Mini : Une mini uniquement dans le nom

Selon les dernières mentions attribuées à Digital Chat Station, OPPO préparerait une version plus compacte, avec une logique assez classique :

boîtier et écran plus petits , souvent estimés autour de 1,3 à 1,4 pouce par les observateurs (puisque la Watch X3 est à 1,5 pouce)

, souvent estimés autour de 1,3 à 1,4 pouce par les observateurs (puisque la Watch X3 est à 1,5 pouce) batterie probablement réduite, donc autonomie potentiellement en baisse — même si l’efficacité dépendra beaucoup des modes et de l’optimisation logicielle

un produit positionné « pratique », pensé pour être porté longtemps plutôt que pour impressionner sur une fiche technique.

Sur le calendrier, rien de ferme : certains échos parlaient d’avril en Chine, mais à ce stade c’est encore du domaine de la rumeur.

Pour comprendre l’enjeu du modèle Mini, il faut regarder le socle du modèle principal (déjà officiel en Chine) :

écran LTPO OLED 1,5 » très lumineux (jusqu’à 3000 nits selon plusieurs fiches)

Snapdragon W5 Gen 1

fonctions santé avancées, dont ECG et suivi de température cutanée

orientation endurance, avec de gros écarts d’autonomie selon les modes.

C’est précisément le type de produit qui appelle une déclinaison : quand la base est « haut de gamme », une version plus petite peut devenir la plus populaire.

OPPO cherche la couverture totale, et le Mini peut être le vrai best-seller

Une OPPO Watch X3 Mini n’est pas seulement une « X3 en plus petite ». C’est un outil de conquête pour le confort — le critère n° 1 sur une montre, avant même les capteurs, pour une adoption quotidienne avec une montre plus légère se porte plus longtemps, donc collecte davantage de données (et devient « indispensable ») et une réelle différenciation : sur Android/Wear OS, le compact premium reste moins courant que les grands formats.

Le compromis, évidemment, c’est la batterie. OPPO devra choisir : soit une autonomie réduite mais acceptable, soit une optimisation agressive (modes hybrides, bascule de processeurs, etc.). La réussite du Mini se jouera là.