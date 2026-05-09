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Sony Xperia 1 VIII : lancement confirmé le 13 mai, avec un design photo repensé

Sony Xperia 1 VIII : lancement confirmé le 13 mai, avec un design photo repensé

Sony prépare son prochain grand rendez-vous Xperia. La marque a fixé son événement au 13 mai, où elle devrait dévoiler le Xperia 1 VIII, son nouveau flagship pensé pour les amateurs de photo, de vidéo et d’audio exigeant.

Xperia 1 VIII : Un module photo carré pour marquer la rupture

Le teaser publié par Sony laisse entrevoir un changement de design important : le bloc photo vertical historique laisserait place à un module plus carré. Les fuites récentes évoquent aussi plusieurs coloris, dont Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red et Native Gold.

Le Xperia 1 VIII devrait embarquer le Snapdragon 8 Elite Gen 5, comme Sony l’a déjà laissé entendre pour ses modèles Xperia 2026. Côté photo, les rumeurs parlent de trois capteurs de 48 mégapixels, avec une nette amélioration du téléobjectif, mais aussi la disparition possible du zoom optique variable continu.

Sony conserverait en revanche deux éléments très appréciés de ses fidèles : la prise jack 3,5 mm et le port microSD, deux raretés sur le segment ultra-premium.

Un Xperia toujours à contre-courant

Dans un marché où les flagships Android tendent à se ressembler, Sony continue de défendre une approche plus spécialisée : écran cinéma, audio filaire, stockage extensible et outils photo inspirés de ses appareils Alpha.

Le Xperia 1 VIII ne cherchera sans doute pas à séduire tout le monde. Mais pour les utilisateurs qui veulent encore un smartphone pensé comme un outil créatif, il pourrait rester l’un des derniers vrais ovnis premium du marché.