Google ajuste AI Mode et AI Overviews avec une priorité claire : rendre les sources plus visibles dans ses réponses générées par IA. Après les critiques sur le risque d’un web “absorbé” par les résumés automatiques, la firme tente de rééquilibrer l’expérience vers les sites, les éditeurs et les voix originales.

Cinq nouveautés pour explorer au-delà de la réponse

Google déploie cinq changements dans AI Mode et AI Overviews : suggestions de lectures complémentaires, liens issus des abonnements presse, aperçus de discussions publiques, liens intégrés directement dans les réponses et prévisualisation des liens sur un environnement de bureau.

L’objectif affiché est de connecter plus facilement les utilisateurs à des contenus originaux et à des sources jugées pertinentes.

Des sources plus visibles dans les réponses IA

La nouveauté la plus importante concerne les liens inline. Plutôt que de reléguer les sources en fin de bloc, Google les place désormais au plus près des informations qu’elles soutiennent. Sur ordinateur, un survol permettra aussi d’obtenir un aperçu du site, avec le nom de la page et davantage de contexte avant de cliquer.

Google ajoute également des perspectives issues de forums, réseaux sociaux et communautés, avec des informations comme le nom du créateur ou de la communauté. Une manière de répondre à un usage devenu courant : chercher des avis humains et des expériences réelles, souvent via Reddit ou des forums spécialisés.

Un geste vers les éditeurs

Autre signal stratégique : Google mettra en avant les contenus issus des abonnements presse déjà détenus par l’utilisateur. Pour les médias, c’est une tentative de préserver une partie de la valeur de la relation abonné, dans un contexte où l’IA générative bouleverse la découverte d’information.

Une réponse aux critiques du web éditorial

Ces changements ne sont pas anodins. Depuis l’arrivée des résumés IA dans Search, éditeurs et créateurs craignent une baisse du trafic vers les sites d’origine. Google cherche donc à démontrer que son IA peut devenir une porte d’entrée vers le web, plutôt qu’un mur qui le remplace.

Reste à voir si ces liens seront réellement cliqués. C’est là que se jouera l’équilibre : une IA utile pour l’utilisateur, mais qui continue de faire vivre l’écosystème qu’elle résume.