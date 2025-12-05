Accueil » Qu’est-ce que DeepSeek ? Le géant chinois qui défie OpenAI et Google

Qu’est-ce que DeepSeek ? Le géant chinois qui défie OpenAI et Google

Qu'est-ce que DeepSeek ? Le géant chinois qui défie OpenAI et Google

En 2022, l’ère de l’IA générative a explosé avec l’arrivée de ChatGPT. Mais début 2025, un nouvel événement majeur a changé le paysage : l’irruption spectaculaire de DeepSeek, un acteur chinois encore inconnu quelques mois plus tôt.

Avec des modèles performants, un coût d’entraînement dérisoire et une ouverture inhabituelle pour une entreprise chinoise, DeepSeek est devenu en un temps record l’un des rivaux les plus sérieux d’OpenAI, Anthropic et Google.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur DeepSeek, ses modèles, ses forces, son impact sur le marché et ses ambitions.

DeepSeek : c’est quoi exactement ?

DeepSeek est un chatbot d’intelligence artificielle comparable à ChatGPT, développé par l’entreprise Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Basic Technology Research Co., Ltd., fondée en juillet 2023.

Elle appartient au fonds d’investissement chinois High-Flyer Capital, dirigé par son fondateur Liang Wenfeng (également fondateur de DeepSeek).

DeepSeek se présente comme une alternative chinoise open source, performante et bon marché aux grands modèles occidentaux.

En 2025, l’entreprise attire l’attention mondiale pour trois raisons majeures :

Son modèle de raisonnement DeepSeek R1, sorti en janvier 2025, rivale quasiment l’OpenAI o1. Son coût d’entraînement estimé à seulement 6 millions de dollars, soit ~20× moins que les modèles occidentaux comparables. Sa mise à disposition publique des weights du modèle R1, du jamais vu pour un système de cette puissance.

Résultat : DeepSeek R1 a même dépassé ChatGPT sur l’App Store américain et entraîné une baisse de 18 % du cours de Nvidia après l’annonce de son coût réduit.

Pourquoi DeepSeek a-t-il fait autant de bruit ?

1. Un coût d’entraînement incroyablement bas

DeepSeek affirme avoir entraîné R1 pour moins de 6 millions de dollars, quand :

GPT-4 coûterait >100 millions,

Claude 3 Opus >75 millions,

et o1 d’OpenAI dépasse ce seuil.

Cette efficacité remet en question les budgets colossaux des laboratoires occidentaux, la dépendance aux GPUs Nvidia, et la barrière d’entrée dans la compétition IA.

2. Un modèle open source… à haut niveau de performance

DeepSeek a publié les weights complets du modèle, son papier technique détaillé, sa méthode RLHF pour entraîner des modèles de raisonnement.

À l’inverse, OpenAI, Anthropic et Google gardent leurs méthodes secrètes — en particulier celles liées au raisonnement.

DeepSeek montre qu’il est possible de répliquer des performances proches des modèles premium avec moins de données, moins de budget, plus de transparence.

3. Une pression énorme sur OpenAI, Google et Anthropic

En janvier 2025, DeepSeek R1 est lancé gratuitement, alors que l’accès à OpenAI o1 coûtait encore 20 dollars/mois. En quelques semaines, cette décision a poussé les acteurs occidentaux à baisser leurs prix, offrir des modèles gratuitement, et améliorer leurs versions open source.

En bref : DeepSeek a cassé les prix de l’IA.

Les modèles DeepSeek : timeline complète

Voici le parcours éclair de l’entreprise (2023 → 2025).

2023 : les premiers modèles

DeepSeek Coder – modèle orienté code

DeepSeek LLM – modèle généraliste

DeepSeek-Math – spécialisé mathématiques

2024 : montée en puissance

DeepSeek-V2 – modèle linguistique avancé

DeepSeek-Coder V2

DeepSeek-V2.5 (septembre 2024)

DeepSeek-R1-Lite – premier modèle de raisonnement léger (novembre 2024)

DeepSeek-V3 – modèle généraliste base (décembre 2024)

Janvier 2025 : le choc DeepSeek R1

DeepSeek-R1, modèle de raisonnement, rivalise avec OpenAI o1

Lancement de l’application mobile DeepSeek (iOS + Android)

2025 : améliorations continues

DeepSeek-V3.2

DeepSeek-R1-0528, version mise à jour du modèle reasoning

DeepSeek-V3.2-Exp

En cette fin d’année 2025, DeepSeek a présenté un nouveau modèle majeur, concurrent direct de GPT-5.1, Gemini 3 ou Claude 4.5.

Comment utiliser DeepSeek AI ?

Vous pouvez tester DeepSeek gratuitement via :

Le site Web : https://chat.deepseek.com L’application mobile : Disponible sur Android et iOS Localement (PC / mobile) : DeepSeek permet de télécharger les versions distillées de ses modèles pour un usage local. Les versions complètes restent trop lourdes pour la plupart des machines personnelles.

DeepSeek aujourd’hui : succès, blocages et politique chinoise

L’affaire des puces Huawei Ascend

Au début de l’année 2026, DeepSeek devrait annoncer son modèle R2. Cependant, la Chine aurait demandé à l’entreprise d’abandonner les GPUs Nvidia au profit des puces nationales Huawei Ascend.

Résultat :

tentative d’entraînement sur Ascend,

retours techniques négatifs,

retour (dans l’ombre) sur Nvidia pour l’entraînement du modèle,

Ascend utilisé uniquement pour l’inférence.

Cette situation a retardé le calendrier de sortie de DeepSeek R2.

DeepSeek : un acteur majeur à surveiller

DeepSeek est aujourd’hui l’entreprise IA chinoise la plus prometteuse, avec Alibaba, un rival direct des géants US, un moteur de pression sur les prix, et un acteur stratégique pour Pékin (souveraineté technologique).

Elle pourrait bouleverser l’IA mondiale en 2026 si elle parvient à sortir R2 sur un PC local, elle maintient son approche open source, et elle réduit encore les coûts d’entraînement.

DeepSeek est devenu le premier acteur chinois capable de rivaliser frontalement avec les leaders occidentaux, et son modèle R1 a marqué un tournant dans la démocratisation mondiale de l’IA.