Accueil » GPT-5 est enfin là : OpenAI dévoile sa nouvelle génération de modèles d’IA

GPT-5 est enfin là : OpenAI dévoile sa nouvelle génération de modèles d’IA

GPT-5 est enfin là : OpenAI dévoile sa nouvelle génération de modèles d’IA

L’attente est terminée ! Après plus de deux ans d’attente, de spéculations et de fuites, et une fuite anticipée sur GitHub, OpenAI vient officiellement de lancer GPT-5, la nouvelle génération de son modèle de langage phare, successeur du célèbre GPT-4 sorti en mars 2023. Et, il est déjà disponible pour tous les utilisateurs de ChatGPT.

Et cette fois, OpenAI ne propose pas un, mais quatre modèles distincts afin de répondre aux différents besoins en matière de vitesse, de coût et de performance.

Quatre versions de GPT-5 pour couvrir tous les usages

OpenAI a structuré sa gamme GPT-5 autour de quatre variantes complémentaires :

gpt-5 : le modèle principal, offrant des capacités de raisonnement avancées pour la majorité des usages dans ChatGPT et l’API OpenAI.

: le modèle principal, offrant des capacités de raisonnement avancées pour la majorité des usages dans ChatGPT et l’API OpenAI. gpt-5 pro : une version plus puissante, optimisée pour des tâches complexes avec calculs parallèles. Destinée à l’entreprise et à la recherche.

: une version plus puissante, optimisée pour des tâches complexes avec calculs parallèles. Destinée à l’entreprise et à la recherche. gpt-5 mini : version allégée et rapide, conçue pour minimiser les temps de réponse tout en conservant une intelligence correcte.

: version allégée et rapide, conçue pour minimiser les temps de réponse tout en conservant une intelligence correcte. gpt-5 nano : le modèle ultra-léger, dédié aux applications à faible latence, comme les mobiles, les chatbots ou les systèmes embarqués.

Cette stratégie permet à OpenAI de segmenter ses offres intelligemment, tout en maintenant GPT-5 comme nouvelle base pour l’ensemble de ses services, y compris ChatGPT gratuit.

GPT-5 : plus rapide, plus intelligent, plus naturel

Sam Altman, PDG d’OpenAI, compare l’arrivée de GPT-5 à un passage de « l’écran pixelisé à l’écran Retina » : une amélioration qui change la donne.

Parmi les avancées majeures :

Réduction des hallucinations : jusqu’à 80 % en moins dans le mode « thinking ».

: jusqu’à 80 % en moins dans le mode « thinking ». Raisonnement complexe amélioré : particulièrement dans les questions ambiguës ou à étapes multiples.

: particulièrement dans les questions ambiguës ou à étapes multiples. Écriture plus fluide : meilleure adaptation au ton, au contexte et à l’intention de l’utilisateur.

: meilleure adaptation au ton, au contexte et à l’intention de l’utilisateur. Compréhension vocale améliorée : grâce au nouveau mode vocal avancé disponible bientôt sur tous les plans.

OpenAI insiste aussi sur la nouvelle « personnalité” de GPT-5, plus naturelle, plus cohérente, et capable de tenir des conversations plus humaines que jamais.

gpt-5 pro : l’arme secrète des professionnels

Disponible uniquement pour les abonnés Pro (Team, Entreprise, EDU), gpt-5 pro permet d’atteindre des scores record sur les benchmarks :

AIME 2025 Math : 100% de réussite (en utilisant Python).

: 100% de réussite (en utilisant Python). GPQA : 88,4% sur des questions complexes.

: 88,4% sur des questions complexes. Humanity’s Last Exam : 42% (un record sur cet ensemble de tâches extrêmement difficiles).

Ce modèle est idéalisé pour les usages exigeants : développement logiciel, recherche scientifique, domaines médicaux ou juridiques.

Des performances hors normes pour les développeurs

Avec l’API, OpenAI introduit de nouveaux outils pensés pour les développeurs et l’IA générative :

Contrôle du raisonnement : vitesse versus analyse approfondie.

: vitesse versus analyse approfondie. Sorties structurées : avec grammaires personnalisées ou expressions régulières.

: avec grammaires personnalisées ou expressions régulières. Explication des appels d’outils : pour comprendre pourquoi une action est déclenchée.

: pour comprendre pourquoi une action est déclenchée. Nouvelles capacités de génération de code : exemple bluffant présenté en conférence : création d’une application d’apprentissage du français entièrement fonctionnelle depuis un simple paragraphe de texte.

Le tout avec une fenêtre de contexte de 256 000 tokens, permettant à GPT-5 de traiter l’équivalent d’un livre de 600 à 800 pages en une seule session.

Tarifs de l’API GPT-5

Voici les prix annoncés pour accéder à GPT-5 via l’API :

Modèle Entrée (1M tokens) Sortie (1M tokens) Remarques GPT-5 1.25 dollar 10 dollars Jusqu’à 90% de réduction sur l’entrée grâce au cache GPT-5 Mini 0.50 dollar 5 dollars — GPT-5 Nano 0.15 dollars 1.50 dollar Idéal pour usage mobile ou en masse

Comparé à Claude Opus (Anthropic) ou Gemini 2.5 (Google), GPT-5 se positionne comme une solution plus abordable pour la majorité des développeurs.

Une nouvelle expérience unifiée sur ChatGPT

gpt-5 devient le modèle par défaut sur toutes les versions de ChatGPT, y compris gratuite. Quant à gpt-5 mini , ce modèle est activé automatiquement lorsque les quotas sont dépassés. Les abonnés Pro (200 dollars/mois) accèdent quant à eux à gpt-5 pro pour les tâches complexes.

En outre, GPT-5 offre le nouveau mode vocal, des couleurs de chat personnalisables, des personnalités configurables (“Cynique”, “Robot”, etc.), et enfin des intégrations à Gmail, Google Agenda et Contacts en approche pour les abonnés Pro.

Plus sûr, plus utile, plus humain

Avec GPT-5, OpenAI introduit une nouvelle approche des “safe completions” : Plutôt que de refuser brutalement une requête, GPT-5 explique pourquoi il ne peut pas aider, ou fournit une réponse partielle dans les limites de sécurité.

L’objectif : moins de blocages inutiles, plus de transparence, et un équilibre entre performance et responsabilité.

Une IA plus mature, prête pour le monde réel

GPT-5 ne se contente pas d’impressionner par ses capacités. Il s’intègre naturellement aux usages quotidiens, qu’ils soient personnels ou professionnels. En supprimant le besoin de sélectionner manuellement un modèle, OpenAI place l’intelligence artificielle là où elle doit être : invisible, fluide, mais redoutablement puissante.

C’est une avancée majeure vers une IA généralisée, non pas autonome comme l’AGI, mais capable de vous assister dans presque tous les domaines. Et ce n’est que le début.