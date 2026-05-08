Google met fin à Project Mariner, son agent IA capable de naviguer sur le web à la manière d’un utilisateur. Le projet a officiellement été arrêté le 4 mai 2026, mais sa technologie ne disparaît pas : elle sera intégrée à Gemini Agent et à d’autres produits Google.

Project Mariner : Un agent qui « voyait » le navigateur

Project Mariner reposait sur une approche ambitieuse : analyser des captures d’écran en temps réel pour repérer boutons, champs, liens et menus, puis agir dans Chrome. L’agent pouvait remplir des formulaires, rechercher des annonces ou préparer des réservations sans intégration spécifique des sites web.

Mais, cette méthode avait un coût : beaucoup de calcul, une latence élevée, des erreurs possibles dans l’interface et des questions de confidentialité, puisque l’agent devait observer en continu ce qui apparaissait dans le navigateur.

Un abandon stratégique, pas une disparition

La page de Project Mariner indique que la technologie a « voyagé vers d’autres produits Google ». En clair, Google ne jette pas le projet : il l’absorbe dans Gemini API, Gemini Agent et probablement certaines fonctions d’AI Mode.

Ce choix reflète une tendance plus large : les agents visuels de navigateur séduisent sur le papier, mais les agents capables d’agir au niveau des fichiers, du code et des systèmes sont souvent plus rapides, moins coûteux et plus fiables.

Google prépare la suite

Le calendrier est parlant : cette fermeture arrive avant la Google I/O, prévu le 19 mai 2026, où les agents IA devraient occuper une place centrale.

Project Mariner n’aura donc peut-être été qu’un laboratoire. Sa disparition marque moins un échec qu’un changement de cap : Google ne veut plus un agent expérimental isolé, mais une intelligence agentique intégrée au cœur de Gemini.