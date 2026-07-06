Apple préparerait une montée en gamme importante pour sa future série iPhone 18, mais tous les modèles ne seraient pas logés à la même enseigne. Alors que les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le très attendu iPhone Ultra pliable devraient profiter des dernières avancées en matière d’intelligence artificielle, les versions standard pourraient devoir faire l’impasse sur certaines nouveautés d’Apple Intelligence.

En cause : une quantité de mémoire vive qui resterait insuffisante pour faire fonctionner les fonctionnalités IA les plus gourmandes.

Les nouvelles fonctions de Siri réclameraient 12 Go de RAM

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple prévoit bien d’augmenter la mémoire vive de ses futurs iPhone d’entrée de gamme. Les iPhone 18 et iPhone 18e, attendus au printemps 2027, passeraient ainsi de 8 Go à 9 Go de RAM grâce à la puce A20.

Une évolution appréciable… mais qui pourrait ne pas suffire.

D’après une analyse relayée par Forbes, certaines nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence, intégrées à iOS 27, nécessitent au minimum 12 Go de mémoire vive pour fonctionner directement sur l’appareil. Il s’agit notamment du modèle d’intelligence artificielle baptisé AFM Core Advanced, utilisé par Apple pour exécuter localement certaines tâches avancées sans passer par le cloud.

Une dictée plus intelligente… réservée aux modèles haut de gamme ?

Parmi les nouveautés concernées figure Advanced Dictation Preview, une évolution importante de la dictée vocale. Cette fonction améliore considérablement la reconnaissance de la voix et se charge automatiquement d’ajouter la ponctuation, les majuscules ou encore de corriger certaines erreurs de transcription en temps réel.

Apple introduit également de nouvelles voix plus naturelles pour Siri AI, capables de produire une conversation plus fluide et plus expressive que les générations actuelles.

Pour le moment, ces fonctionnalités sont uniquement disponibles sur les appareils équipés de 12 Go de RAM, notamment :

l’iPhone 17 Pro ;

l’iPhone 17 Pro Max ;

l’iPhone Air sous la bêta d’iOS 27.

En revanche, les iPhone 17 classiques, pourtant compatibles avec Apple Intelligence, n’y ont pas accès en raison de leurs 8 Go de mémoire vive. Si cette exigence matérielle reste inchangée, les futurs iPhone 18 et iPhone 18e risquent eux aussi d’être privés de ces nouveautés malgré leur passage à 9 Go de RAM.

Les iPhone 18 Pro conserveraient une longueur d’avance

Toujours selon Ming-Chi Kuo, Apple réserverait 12 Go de RAM à ses appareils les plus premium. Cela concernerait l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et le futur iPhone Ultra pliable.

Ces modèles seraient ainsi capables d’exploiter l’ensemble des nouvelles fonctions d’Apple Intelligence sans limitation.

Au-delà de Siri, cette mémoire supplémentaire pourrait également améliorer les performances des futurs outils d’IA générative, du traitement photo, de la traduction en temps réel ou encore des fonctionnalités de productivité directement exécutées sur l’appareil.

Une limitation technique… mais aussi économique

À première vue, cette différence peut donner l’impression que Apple cherche simplement à rendre ses modèles Pro plus attractifs. La réalité semble toutefois plus complexe. Depuis plusieurs mois, le marché mondial subit une importante hausse du prix de la mémoire DRAM, largement alimentée par l’explosion de la demande liée à l’intelligence artificielle.

Apple a déjà augmenté les tarifs de plusieurs Mac et iPad afin d’absorber cette hausse des coûts. Plusieurs rapports indiquent également que les iPhone 18 Pro pourraient connaître une augmentation de prix pouvant atteindre 200 dollars.

Parallèlement, la firme chercherait de nouveaux fournisseurs de mémoire et aurait entamé des démarches afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser des puces DRAM du fabricant chinois CXMT. L’objectif serait de sécuriser son approvisionnement tout en limitant l’impact de cette pénurie mondiale.

L’intelligence artificielle pourrait accentuer la différence entre les iPhone

Apple n’a évidemment encore rien officialisé concernant la gamme iPhone 18, mais ces différentes fuites dessinent déjà une stratégie claire. Les modèles Pro ne se distingueraient plus uniquement par leur appareil photo ou leur écran, mais aussi par leur capacité à exploiter pleinement Apple Intelligence.

Si ces informations se confirment, choisir un iPhone d’entrée de gamme ne signifiera plus seulement renoncer à quelques fonctionnalités photo, mais également à certaines des nouveautés IA les plus avancées d’iOS 27. Une évolution qui pourrait renforcer encore davantage la séparation entre les modèles classiques et les versions Pro.