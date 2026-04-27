Apple pourrait discrètement transformer l’iPhone « standard », iPhone 18, en machine bien plus ambitieuse. Selon plusieurs rumeurs récentes, la firme envisagerait d’équiper tous les modèles de la gamme iPhone 18 de 12 Go de RAM, soit une hausse significative par rapport aux générations précédentes.

Une évolution qui, au-delà des chiffres, en dit long sur la direction prise par Apple.

iPhone 18 : Une montée en puissance portée par la puce A20

Au cœur de cette transition, on retrouverait la future puce A20, gravée en 2 nm par TSMC. Cette finesse de gravure devrait permettre à Apple de gagner en efficacité énergétique tout en augmentant les performances globales, estimées autour de +15 % face à la génération précédente.

Mais, le véritable levier pourrait être ailleurs : la mémoire.

Passer à 12 Go de RAM représenterait un bond de 50 % par rapport à l’iPhone 17, rapprochant enfin les modèles « classiques » des standards Pro.

L’ombre de l’IA derrière chaque décision

Ce choix ne serait pas anodin. Apple prépare une nouvelle génération de fonctionnalités IA avec iOS 27, et notamment une version profondément repensée de Siri. Plus de RAM, c’est une meilleure gestion du multitâche, des traitements IA plus fluides en local et une longévité accrue du produit. Autrement dit, Apple ne pense plus seulement performance brute, mais capacité à exécuter des modèles intelligents sur l’appareil lui-même.

Le paradoxe, c’est que d’autres fuites évoquent des compromis sur l’iPhone 18 « standard » pour contenir les coûts : écran moins avancé, GPU légèrement bridé, voire segmentation plus marquée avec un modèle « e ». Dans ce contexte, la RAM devient un indicateur clé. Apple pourrait choisir de réduire certains éléments visibles, tout en renforçant les fondations techniques invisibles mais cruciales.

Un arbitrage typiquement Apple : préserver l’expérience plutôt que la fiche technique marketing.

L’iPhone standard change de statut

Si cette hausse de mémoire se confirme, l’iPhone 18 pourrait marquer un tournant. Le modèle de base ne serait plus simplement une version allégée, mais un appareil pleinement armé pour les usages de demain.

Apple semble l’avoir compris : dans un monde dominé par l’IA, la RAM n’est plus un détail technique. C’est une promesse d’avenir.