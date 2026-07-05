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SteamOS arrive sur PC : MetaPC lance Steamroller, un premier ordinateur de bureau pensé pour l’écosystème Steam

SteamOS arrive sur PC : MetaPC lance Steamroller, un premier ordinateur de bureau pensé pour l’écosystème Steam

Longtemps associé au Steam Deck, SteamOS poursuit son expansion. MetaPC devient l’un des premiers constructeurs à proposer un PC de bureau préassemblé fonctionnant nativement sous le système d’exploitation de Valve, marquant une nouvelle étape dans l’ouverture de l’écosystème Steam.

SteamOS quitte définitivement le Steam Deck

Lorsque Valve a dévoilé sa nouvelle génération de Steam Machines, l’entreprise avait également confirmé une ambition plus large : faire de SteamOS une véritable plateforme indépendante du matériel maison.

Cette stratégie commence désormais à se concrétiser.

Le constructeur américain MetaPC vient d’ouvrir les précommandes du Steamroller, un PC gaming préassemblé livré directement avec SteamOS installé d’usine. Contrairement aux Steam Machines compactes imaginées par Valve, il ne s’agit pas d’une console de salon déguisée, mais bien d’un ordinateur de bureau classique, entièrement évolutif.

Commercialisé à partir de 1 299 dollars, le Steamroller doit entrer en précommande le 3 juillet 2026.

Une configuration pensée pour le jeu en 1080p

Sous son châssis Jonsbo D32, MetaPC mise sur une configuration relativement équilibrée. Le Steamroller embarque notamment un processeur AMD Ryzen 5 9600X, une carte graphique Radeon RX 7600, 16 Go de mémoire DDR5-5600, un SSD NVMe de 1 To, une carte mère B650M ou B850M Wi-Fi selon les disponibilités, un refroidissement liquide AIO de 240 mm et une alimentation 650 W certifiée 80 Plus Gold.

L’ensemble vise clairement les joueurs recherchant une excellente expérience en 1080p, tout en conservant la possibilité de remplacer ou mettre à niveau chaque composant au fil des années.

Un retour aux sources… avec un contexte très différent

L’idée d’un PC sous SteamOS n’est pas nouvelle. Valve avait déjà tenté l’expérience en 2015 avec les premières Steam Machines, produites notamment par Alienware, CyberPower ou Zotac. Malgré des configurations solides pour l’époque, le projet n’avait jamais trouvé son public.

Les raisons étaient nombreuses : un catalogue Linux encore limité, une compatibilité imparfaite des jeux Windows et un marché peu préparé à abandonner Windows pour jouer.

La situation est aujourd’hui radicalement différente.

L’effet Steam Deck change la donne

Depuis le succès du Steam Deck, SteamOS bénéficie d’une maturité bien supérieure. La couche de compatibilité Proton permet désormais d’exécuter une immense partie du catalogue Windows sans intervention de l’utilisateur. Parallèlement, de nombreux studios optimisent désormais leurs jeux pour garantir une compatibilité avec l’écosystème Steam Deck.

Cette dynamique profite directement aux futurs PC SteamOS.

Le Steamroller devient ainsi l’un des premiers ordinateurs de bureau à capitaliser sur plusieurs années d’améliorations logicielles apportées par Valve, offrant une expérience beaucoup plus aboutie que celle des premières Steam Machines.

Valve construit progressivement une alternative à Windows

Au-delà de cette machine, l’annonce illustre une stratégie plus ambitieuse. Valve ne cherche plus uniquement à vendre un appareil comme le Steam Deck, mais à faire de SteamOS une plateforme de jeu à part entière, capable de fonctionner sur des consoles portables, des mini-PC, mais aussi désormais sur des ordinateurs de bureau traditionnels.

Dans un contexte où Microsoft multiplie les fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle dans Windows, certains constructeurs voient également dans SteamOS une alternative plus légère, davantage centrée sur le jeu vidéo.

Si d’autres fabricants suivent l’exemple de MetaPC, SteamOS pourrait progressivement devenir une véritable option pour les joueurs souhaitant s’affranchir de Windows, tout en conservant un accès à l’immense bibliothèque Steam.