L’intelligence artificielle transforme le développement logiciel à une vitesse spectaculaire. Mais, derrière les gains de productivité se cache une réalité beaucoup moins visible : la facture. Selon Gartner, le coût des assistants de programmation alimentés par l’IA pourrait dépasser le salaire moyen d’un développeur d’ici 2028, remettant en question l’équilibre économique de ces outils.

Les coûts explosent avec les modèles à la consommation

Pendant plusieurs années, les plateformes d’assistance au développement reposaient principalement sur un abonnement fixe par utilisateur. Ce modèle évolue désormais vers une facturation basée sur la consommation.

Chaque interaction avec un agent IA consomme des tokens, les unités utilisées par les grands modèles de langage pour traiter les données. Plus un agent analyse du code, génère des fonctions, exécute des tests ou relance des corrections, plus la consommation augmente… et la facture avec elle.

Selon Gartner, les entreprises passent progressivement de quelques dizaines de dollars par développeur chaque mois à des dépenses pouvant atteindre 2 000 à 5 000 dollars mensuels pour les utilisateurs les plus intensifs. Dans certains environnements fortement automatisés, la dépense pourrait même dépasser 7 500 dollars par employé.

Le cabinet estime que de nombreuses organisations sous-évaluent encore largement l’impact financier du déploiement massif d’agents de programmation.

Le paradoxe d’une technologie de plus en plus efficace… et de plus en plus onéreuse

Le succès des assistants IA n’est pourtant plus à démontrer. Ils accélèrent le développement, automatisent les tâches répétitives, facilitent les revues de code et réduisent le temps consacré aux opérations les plus fastidieuses. Pour de nombreuses équipes, revenir en arrière paraît désormais impensable.

Le problème n’est donc pas leur efficacité. Il réside dans leur mode de facturation.

Contrairement à un abonnement fixe, les modèles tarifés au nombre de tokens rendent les dépenses beaucoup plus difficiles à anticiper. Un agent autonome peut lancer plusieurs générations de code, exécuter des dizaines de tests et multiplier les appels au modèle sans que le développeur mesure réellement le coût de chaque opération.

À l’échelle d’une équipe entière, cette consommation peut rapidement transformer un budget maîtrisé en poste de dépense majeur.

Les entreprises manquent encore de visibilité

Pour Gartner, le principal défi n’est pas uniquement le prix des modèles. C’est surtout l’absence de transparence. De nombreux fournisseurs d’IA n’offrent pas encore d’outils suffisamment détaillés pour suivre précisément la consommation de tokens ou expliquer les coûts associés à chaque tâche.

Résultat : les directions techniques peinent à prévoir leurs dépenses et à mesurer le véritable retour sur investissement.

Les développeurs, de leur côté, privilégient naturellement la rapidité et la qualité du code produit, sans toujours prendre en compte l’impact financier des requêtes qu’ils envoient aux modèles.

Pourquoi les factures continuent de grimper.?

Plusieurs facteurs contribuent à cette inflation. Les agents autonomes exécutent désormais des chaînes complètes de tâches, ce qui multiplie les appels aux modèles. Les fenêtres de contexte deviennent toujours plus volumineuses, obligeant les IA à traiter davantage de données à chaque requête.

Enfin, la démocratisation des outils transforme progressivement les utilisateurs occasionnels en utilisateurs intensifs, faisant mécaniquement augmenter la consommation globale.

À cela pourrait s’ajouter une hausse des tarifs des modèles eux-mêmes, alors que les principaux acteurs du secteur cherchent désormais à améliorer leur rentabilité.

L’industrie commence déjà à réagir

Face à cette nouvelle réalité, l’écosystème s’adapte. Certains fournisseurs de bases de données mettent désormais en avant leur capacité à réduire le nombre d’appels effectués par les agents IA, tandis que plusieurs acteurs réclament davantage de standardisation dans les modèles de facturation.

Même les géants du secteur ajustent leur stratégie. Certaines entreprises limitent déjà l’utilisation quotidienne de leurs assistants IA afin de contenir leurs dépenses, tandis que d’autres réévaluent leurs partenariats avec certains fournisseurs jugés trop coûteux à grande échelle.

Le marché entre ainsi dans une nouvelle phase où la performance technique ne suffit plus : la maîtrise des coûts devient un avantage concurrentiel à part entière.

Gartner appelle à une gestion plus rigoureuse

Le cabinet recommande aux responsables techniques de distinguer trois catégories de travail :

les tâches réalisées uniquement par les développeurs les tâches assistées par un agent IA les tâches entièrement automatisées

Il conseille également de réserver les modèles les plus puissants aux opérations complexes et d’utiliser des modèles plus légers pour les tâches courantes.

Autre levier majeur : le context engineering. Réduire les informations inutiles envoyées au modèle, résumer les données et optimiser les prompts permet de limiter significativement la consommation de tokens.

Enfin, Gartner recommande de mettre en place un suivi automatisé de l’utilisation, des plafonds de consommation et des revues régulières des workflows les plus coûteux avant que les dépassements budgétaires ne deviennent problématiques.

Une nouvelle équation économique pour l’IA

L’essor de l’intelligence artificielle dans le développement logiciel ne semble plus faire de doute. Les gains de productivité sont réels et les outils continueront probablement à s’imposer dans le quotidien des équipes techniques.

Mais,.cette évolution marque aussi un changement de paradigme. Le coût d’un assistant IA ne dépend plus uniquement du nombre d’utilisateurs, mais de l’intensité de son utilisation. Plus les agents deviennent autonomes, plus ils consomment de ressources… et plus leur coût augmente.

La prochaine bataille ne se jouera donc pas seulement sur la qualité des modèles ou leurs performances en programmation, mais sur leur efficacité économique. Dans les années à venir, les entreprises qui sauront optimiser leur consommation de tokens pourraient tirer un avantage tout aussi important que celles qui adopteront les IA les plus performantes.