L’iPhone 18 Pro ne devrait pas forcément bouleverser le design de l’iPhone. Mais, sous le châssis, Apple préparerait une évolution majeure avec la puce A20 Pro, attendue comme la première puce iPhone gravée en 2 nm.

Apple A20 Pro : Une puce 2 nm pour plus de puissance et d’efficacité

Selon les rumeurs, le Apple A20 Pro passerait à la gravure 2 nm de TSMC, contre 3 nm sur les générations récentes. Ce changement permettrait d’intégrer davantage de transistors, avec des gains attendus en performance, autonomie et gestion thermique.

Apple adopterait aussi un packaging Wafer-Level Multi-Chip Module, ou WMCM. Cette technologie rapprocherait davantage le SoC et la mémoire au niveau du wafer, avec de meilleurs échanges internes, moins de pertes énergétiques et une dissipation thermique plus efficace.

Pour l’utilisateur, cela pourrait surtout se voir dans les usages lourds : jeux, vidéo, multitâche, traitement photo et fonctions Apple Intelligence exécutées directement sur l’appareil.

L’IA comme nouveau moteur de l’iPhone

L’A20 Pro semble pensée pour une génération d’iPhone où l’IA locale devient centrale. Avec plus de bande passante mémoire et une meilleure efficacité, Apple pourrait faire tourner davantage de fonctions intelligentes sans dépendre systématiquement du cloud.

C’est là que l’iPhone 18 Pro pourrait vraiment se distinguer : non pas par une façade radicalement nouvelle, mais par une base technique plus solide pour Siri, Apple Intelligence et les futurs agents personnels.

Un tournant discret, mais stratégique

Si ces fuites se confirment, l’A20 Pro ne sera pas une simple mise à jour annuelle. Elle pourrait devenir l’une des puces les plus importantes d’Apple depuis le passage à Apple Silicon : plus rapide, plus sobre, et mieux armée pour l’ère de l’IA mobile.