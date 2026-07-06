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iPhone 18 Pro : Apple épaissirait son smartphone pour intégrer une grosse nouveauté photo

iPhone 18 Pro : Apple épaissirait son smartphone pour intégrer une grosse nouveauté photo

Alors que la tendance était autrefois aux smartphones toujours plus fins, Apple semble désormais suivre une stratégie totalement différente pour ses modèles Pro. Une nouvelle fuite indique que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max seraient encore plus épais que leurs prédécesseurs.

Mais, cette augmentation ne serait pas un simple choix esthétique. Elle permettrait d’intégrer plusieurs améliorations matérielles majeures, notamment une toute nouvelle technologie photo et des batteries nettement plus généreuses.

Les iPhone 18 Pro pourraient dépasser les 10 mm d’épaisseur

Selon une récente fuite en provenance de Chine, l’épaisseur des futurs iPhone 18 Pro pourrait atteindre entre 9,9 mm et 10,9 mm. À titre de comparaison, l’iPhone 16 Pro a une épaisseur de 8,25 mm, et l’iPhone 17 Pro de 8,75 mm. Si ces informations se confirment, Apple abandonnerait définitivement la course au smartphone le plus fin pour privilégier les performances, l’autonomie et la photographie.

Cette stratégie permettrait également de mieux différencier les futurs modèles Pro de l’iPhone Air, destiné à ceux qui recherchent avant tout un appareil particulièrement fin et léger.

La principale raison de cette augmentation d’épaisseur serait l’arrivée d’un objectif à ouverture variable. Contrairement aux iPhone actuels, dont l’ouverture est fixe, les futurs iPhone 18 Pro permettraient d’ajuster mécaniquement la quantité de lumière entrant dans le capteur.

Cette technologie, déjà présente sur certains smartphones Android haut de gamme, offrirait plusieurs avantages : une meilleure gestion de la lumière en plein soleil, des performances accrues en basse luminosité, un contrôle plus précis de la profondeur de champ et des effets de flou plus naturels sans dépendre uniquement du traitement logiciel.

Il s’agirait de l’une des évolutions les plus importantes de l’appareil photo de l’iPhone depuis plusieurs années.

Des batteries plus grandes pour une meilleure autonomie

L’espace supplémentaire serait également utilisé pour intégrer des batteries plus imposantes. Selon les dernières indiscrétions, les capacités seraient les suivantes, l’iPhone 18 Pro logerait une batterie de 4 288 mAh, et 5 567 mAh pour l’iPhone 18 Pro Max, contre 5 088 mAh pour l’iPhone 17 Pro Max à titre de référence.

Le gain paraît modeste sur le modèle Pro classique, mais il serait beaucoup plus conséquent sur le Pro Max. Avec plus de 5 500 mAh, le futur iPhone 18 Pro Max dépasserait même la batterie du Galaxy S26 Ultra, actuellement équipée d’une batterie de 5 000 mAh.

En combinaison avec la nouvelle gravure en 2 nm de la puce A20 Pro, cette évolution pourrait permettre un bond significatif de l’autonomie.

D’autres nouveautés attendues

Les améliorations ne s’arrêteraient pas là. Les iPhone 18 Pro devraient également inaugurer plusieurs nouveautés importantes. Apple adopterait pour la première fois un procédé de gravure en 2 nanomètres pour sa puce Apple A20, promettant davantage de performances tout en réduisant la consommation énergétique.

Plusieurs sources évoquent également une Dynamic Island plus discrète avec un système Face ID partiellement intégré sous l’écran. Cette évolution permettrait de réduire la taille de la Dynamic Island sans pour autant la faire disparaître totalement.

Les modèles Pro pourraient aussi abandonner progressivement les modems Qualcomm dans certaines régions au profit du modem C2, conçu directement par Apple. Cette nouvelle puce réseau devrait améliorer l’efficacité énergétique tout en offrant une meilleure intégration avec les autres composants de l’iPhone.

Enfin, Apple préparerait également une nouvelle finition Dark Cherry, un rouge très sombre qui pourrait devenir l’une des couleurs phares de cette génération.

Une hausse de prix toujours attendue

Toutes ces améliorations risquent toutefois d’avoir un coût. Plusieurs analystes estiment qu’Apple augmentera le prix de la gamme iPhone 18 afin de compenser la forte hausse du prix de la mémoire DRAM et NAND. Les estimations actuelles évoquent une augmentation comprise entre 50 et 200 dollars, même si Apple n’a évidemment rien confirmé. Un modèle séduisant… mais une génération anniversaire déjà dans toutes les têtes

L’iPhone 18 Pro s’annonce comme une évolution importante grâce à son nouveau système photo, son autonomie renforcée, sa puce gravée en 2 nm et son modem maison.

Cependant, de nombreuses rumeurs indiquent déjà qu’Apple prépare une refonte beaucoup plus ambitieuse pour 2027, année qui marquera le 20e anniversaire de l’iPhone. Cette génération anniversaire pourrait introduire un design entièrement repensé ainsi que plusieurs innovations majeures.

En attendant d’en savoir davantage, l’iPhone 18 Pro devrait néanmoins représenter l’une des mises à niveau les plus intéressantes de ces dernières années pour les utilisateurs souhaitant profiter des dernières avancées en matière de photographie mobile et d’autonomie.