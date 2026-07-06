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Huawei prépare de nouveaux smartphones pliables : puce Kirin 9050, batterie XXL et appareil photo amélioré au programme

Huawei prépare de nouveaux smartphones pliables : puce Kirin 9050, batterie XXL et appareil photo amélioré au programme

Huawei ne compte visiblement pas ralentir sur le marché des smartphones pliables. Après avoir marqué les esprits avec son premier modèle à triple pli, le constructeur chinois préparerait déjà une nouvelle génération d’appareils pour la fin de l’année.

Selon une récente fuite, Huawei travaillerait à la fois sur un nouveau smartphone à triple pli ainsi que sur un pliable au format livre, tous deux dotés d’améliorations importantes en matière de performances, de photographie et d’autonomie.

Deux nouveaux smartphones pliables attendus d’ici la fin de l’année

Les informations proviennent du célèbre leaker Digital Chat Station, généralement bien informé concernant les futurs produits Huawei. D’après lui, le constructeur lancerait au cours du second semestre deux nouveaux modèles haut de gamme.

Même si leurs noms ne sont pas mentionnés, il s’agirait très probablement des futurs Huawei Mate XT 2, successeur du smartphone à triple pli, et du Huawei Mate X9, qui remplacerait l’actuel modèle au format livre.

Huawei n’a évidemment encore rien confirmé officiellement.

Une nouvelle génération de puces Kirin en approche

L’une des principales nouveautés concernerait le processeur. Les deux smartphones seraient équipés d’une nouvelle puce Kirin de dernière génération, que plusieurs sources identifient comme le Kirin 9050. Huawei pourrait ainsi abandonner la série Kirin 9030, pourtant attendue depuis plusieurs mois, pour passer directement à cette nouvelle génération.

Deux variantes seraient prévues : Kirin 9050 et Kirin 9050 Pro. Le Mate XT 2 serait le premier smartphone à inaugurer la version Pro.

Le constructeur devrait également lancer ces appareils sous HarmonyOS 7, la prochaine évolution de son système d’exploitation.

De meilleures performances sans nouvelle gravure

Toujours selon les fuites, Huawei miserait sur une architecture interne inédite pour son nouveau processeur. La puce utiliserait une conception dite à double couche verticale (“dual-layer vertically stacked logic architecture”), destinée à améliorer les performances ainsi que l’efficacité énergétique.

L’objectif serait d’obtenir un gain de puissance significatif sans avoir recours à un procédé de gravure plus avancé, toujours difficile d’accès pour Huawei en raison des restrictions américaines.

Huawei miserait encore sur la photographie

Comme souvent chez Huawei, la partie photo devrait constituer l’un des principaux arguments de vente. Les deux futurs pliables seraient équipés d’un capteur principal de grande taille d’environ 1/1,3 pouce, d’un téléobjectif périscopique pour le zoom optique et d’un bloc photo plus compact que sur la génération actuelle.

Même si la définition exacte des capteurs n’a pas encore été dévoilée, Huawei continuerait de privilégier la qualité d’image, notamment en basse lumière, plutôt que la simple course aux mégapixels.

Une batterie de plus de 6 000 mAh

L’autonomie ferait également partie des grandes améliorations attendues. La fuite évoque des batteries dont la capacité commencerait par le chiffre 6, laissant penser que tous les modèles dépasseraient les 6 000 mAh. Un tel niveau de capacité serait particulièrement intéressant sur des smartphones pliables, traditionnellement limités par le manque de place disponible à l’intérieur du châssis.

Combinée aux optimisations promises par la future puce Kirin 9050, cette batterie pourrait offrir une autonomie sensiblement supérieure à celle des générations précédentes.

Un grand écran pour le modèle au format livre

Le futur pliable classique disposerait d’un écran interne d’environ 8,15 pouces, accompagné d’un écran externe de 6,5 pouces. Le modèle à triple pli bénéficierait quant à lui de plusieurs optimisations concernant son mécanisme de pliage, même si peu de détails techniques ont encore filtré. Huawei chercherait notamment à améliorer la robustesse de la charnière tout en réduisant davantage l’épaisseur de l’appareil une fois replié.

D’après de précédentes indiscrétions, le successeur du Mate XT pourrait être proposé dans plusieurs finitions : Mystic Black, Auspicious Red, Crimson Purple et Bright White. Huawei semble ainsi vouloir offrir davantage de choix aux utilisateurs sur son modèle premium.

Un prix toujours réservé au très haut de gamme

Ces futurs smartphones pliables devraient conserver un positionnement particulièrement haut de gamme. Les premières estimations évoquent un tarif d’environ 10 000 yuans, soit près de 1 470 dollars avant taxes. En Europe, le prix pourrait dépasser largement les 2 000 euros, comme c’est déjà le cas pour les modèles pliables premium de la marque.

Une présentation possible dès septembre

Si ces informations se confirment, Huawei pourrait dévoiler officiellement ses nouveaux smartphones pliables dès le mois de septembre. Le constructeur poursuivrait ainsi sa stratégie consistant à multiplier les innovations sur le segment des appareils pliables, où il fait désormais partie des acteurs les plus ambitieux malgré les restrictions commerciales auxquelles il reste confronté.

Reste désormais à découvrir si ces nouveaux modèles parviendront à rivaliser avec les prochaines générations de Samsung, Honor ou encore du futur iPhone pliable attendu chez Apple.