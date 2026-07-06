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Apple réduit la production de l’iPhone 17 : faut-il acheter maintenant ou attendre l’iPhone 18 ?

Apple réduit la production de l’iPhone 17 : faut-il acheter maintenant ou attendre l’iPhone 18 ?

Une nouvelle rumeur en provenance de la chaîne d’approvisionnement d’Apple a fait couler beaucoup d’encre. Selon le leaker Fixed Focus Digital, la firme de Cupertino aurait réduit d’environ 15 % les objectifs de production de l’iPhone 17.

À première vue, cette décision pourrait laisser penser que les ventes sont décevantes. Pourtant, les chiffres racontent une toute autre histoire. L’iPhone 17 est même devenu l’un des plus grands succès commerciaux de l’histoire d’Apple. Cette baisse de production s’explique davantage par la fin naturelle du cycle de vie du smartphone… et par une autre problématique beaucoup plus importante : la flambée du prix des composants.

L’iPhone 17 connaît un succès historique

Contrairement à ce que certains titres alarmistes laissent entendre, l’iPhone 17 ne souffre pas d’un manque d’intérêt. Selon plusieurs cabinets d’analyse du marché, Apple a dominé les ventes mondiales de smartphones au premier trimestre 2026. Les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max ont même occupé simultanément les trois premières places des smartphones les plus vendus dans le monde.

Le lancement de la gamme avait d’ailleurs dépassé les attentes. Dès les premières semaines, Apple avait demandé à plusieurs fournisseurs d’augmenter leur cadence de production afin de répondre à une demande particulièrement élevée.

Quelques mois plus tard, la situation est différente : la majorité des consommateurs qui souhaitaient renouveler leur iPhone l’ont déjà fait. Une réduction de production en fin de cycle est donc une pratique classique dans l’industrie.

Apple n’est pas le seul constructeur à ralentir

La réduction de 15 % décidée par Apple paraît finalement assez modérée lorsqu’on la compare à celle de ses concurrents. Toujours selon les informations provenant de la chaîne d’approvisionnement asiatique, plusieurs fabricants auraient revu leurs prévisions encore plus fortement : Xiaomi réduirait sa production de 20 à 30 %, tandis que OPPO, vivo et Honor envisageraient également des baisses comprises entre 15 et 30 %.

Ce ralentissement touche donc l’ensemble du marché des smartphones et ne concerne pas uniquement Apple.

La véritable inquiétude : le prix de la mémoire explose

Derrière cette réduction de production se cache un problème bien plus important. Depuis plusieurs mois, les fabricants de mémoire privilégient la production de composants destinés aux serveurs d’intelligence artificielle. Les géants comme Microsoft, Google, Meta ou Amazon achètent massivement des puces mémoire HBM, beaucoup plus rentables pour les fabricants que les mémoires LPDDR utilisées dans les smartphones.

Conséquence directe : les prix des mémoires DRAM et NAND destinées aux téléphones explosent.

Certaines estimations évoquent une hausse de près de 95 % pour la mémoire DRAM, et une augmentation pouvant atteindre 75 % pour la mémoire NAND. Cette tension devrait perdurer au moins jusqu’en 2027, le temps que de nouvelles capacités de production soient mises en service.

L’iPhone 18 pourrait coûter nettement plus cher

Cette hausse des composants risque d’avoir un impact direct sur les futurs iPhone. D’après plusieurs analyses, la mémoire intégrée dans un futur iPhone 18 Pro coûterait presque quatre fois plus cher à Apple que celle utilisée actuellement dans l’iPhone 17 Pro.

Le coût du module mémoire passerait ainsi d’environ 39 dollars à près de 145 dollars.

Pour préserver ses marges, Apple pourrait être contraint d’augmenter le prix de ses prochains modèles. Plusieurs analystes évoquent une hausse comprise entre 50 et 200 dollars, même si certains scénarios estiment qu’une augmentation plus importante serait économiquement justifiée.

Autrement dit, il paraît aujourd’hui très peu probable que l’iPhone 18 soit moins cher que son prédécesseur.

L’iPhone Air n’a pas rencontré le succès espéré

Tous les modèles de la gamme iPhone 17 n’ont toutefois pas connu le même destin. L’iPhone Air, misant avant tout sur un design extrêmement fin, n’aurait pas convaincu le grand public. Sa production aurait rapidement été revue à la baisse quelques semaines seulement après son lancement.

Selon plusieurs analystes, les utilisateurs privilégient toujours les modèles Pro, offrant une meilleure autonomie, un appareil photo plus performant et davantage de fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle.

Le premier iPhone pliable arrive cette année

Apple prépare également l’une des plus importantes nouveautés de ces dernières années. Le premier iPhone pliable, souvent appelé iPhone Ultra dans les rumeurs, devrait être présenté en septembre aux côtés des iPhone 18 Pro.

Les premières indiscrétions évoquent notamment un écran interne OLED de près de 8 pouces, un écran externe d’environ 5,5 pouces, une charnière en métal liquide destinée à réduire le pli visible, un capteur Touch ID intégré au bouton d’alimentation en remplacement de Face ID et un tarif qui dépasserait les 2 000 dollars.

Comme souvent avec les produits de première génération, plusieurs compromis techniques seraient néanmoins présents.

Les iPhone 18 classiques arriveraient plus tard

Autre élément important : les versions standard de l’iPhone 18 pourraient ne pas être commercialisées dès septembre. Les informations issues de la chaîne d’approvisionnement indiquent qu’Apple prévoirait de lancer uniquement les modèles iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et l’iPhone Ultra à l’automne 2026.

Les iPhone 18 et iPhone 18e seraient, eux, repoussés au printemps 2027.

Pour les acheteurs intéressés par les modèles les plus abordables, l’attente pourrait donc être nettement plus longue que prévu.

Faut-il acheter un iPhone 17 ou attendre ?

Au vu des informations disponibles, plusieurs scénarios se dessinent. Si vous possédez un iPhone 13 ou un modèle plus ancien, acheter un iPhone 17 aujourd’hui semble particulièrement pertinent. Les performances, l’autonomie et les capacités photo représentent déjà un bond important, tandis que les promotions devraient se multiplier à mesure que les stocks diminuent.

Les utilisateurs équipés d’un iPhone 15 ou d’un iPhone 16 peuvent en revanche attendre encore quelques semaines afin de découvrir officiellement les nouveautés de l’iPhone 18 Pro.

Enfin, si votre objectif est d’acquérir un iPhone 18 classique, il faudra probablement patienter jusqu’au printemps 2027, sous réserve que le calendrier évoqué par les rumeurs soit confirmé.

Une réduction de production… mais pas un ralentissement des ventes

La baisse de production de l’iPhone 17 ne traduit pas un échec commercial. Elle correspond avant tout à la fin d’un cycle particulièrement réussi pour Apple. Le véritable enjeu se situe désormais ailleurs : la hausse spectaculaire du coût des composants électroniques, qui pourrait entraîner une augmentation du prix des futurs iPhone.

Pour les consommateurs qui envisageaient déjà de changer de smartphone, cette situation pourrait finalement rendre l’iPhone 17 encore plus intéressant, surtout si les promotions de fin de cycle se multiplient dans les prochaines semaines.