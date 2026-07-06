Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 : une forte hausse des prix en Europe se confirme

Lors de son lancement en septembre dernier, l’iPhone Air avait suscité beaucoup de curiosité. Avec son design particulièrement fin, Apple inaugurait une toute nouvelle gamme de smartphones misant avant tout sur la légèreté et l’élégance.

Mais, malgré un accueil enthousiaste au départ, le succès n’a finalement pas été au rendez-vous. Entre une autonomie jugée insuffisante et un appareil photo trop limité, de nombreux utilisateurs ont préféré revenir vers les modèles Pro.

Selon une nouvelle fuite de Jon Prosser, Apple aurait bien retenu la leçon. L’iPhone Air 2 apporterait enfin l’une des améliorations les plus attendues : un véritable double module photo.

Un premier iPhone Air qui n’a pas totalement convaincu

Le premier iPhone Air se distinguait par un châssis extrêmement fin, mais ce choix de conception avait obligé Apple à faire plusieurs compromis. Le smartphone embarquait notamment une batterie d’environ 3 149 mAh et un unique capteur arrière Fusion de 48 mégapixels.

Grâce au traitement logiciel d’Apple, ce capteur permettait tout de même un zoom optique 2x par recadrage ainsi que le mode Portrait de nouvelle génération.

En revanche, plusieurs fonctionnalités étaient absentes : aucun ultra grand-angle, aucun téléobjectif, pas de mode Macro et pas de capture vidéo spatiale destinée à l’Apple Vision Pro. Ces limitations ont rapidement poussé certains acheteurs à échanger leur iPhone Air contre un iPhone 17 Pro ou un iPhone 17 Pro Max.

D’après plusieurs rapports, le smartphone aurait perdu près de 48 % de sa valeur sur le marché de l’occasion seulement dix semaines après sa commercialisation, signe d’une demande plus faible que prévu.

Deux capteurs photo pour l’iPhone Air 2

Selon Jon Prosser, qui affirme disposer d’informations provenant de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, l’iPhone Air 2 adopterait enfin un double appareil photo. Les premiers rendus publiés par Front Page Tech montrent un module horizontal capable d’accueillir deux objectifs.

Apple intégrerait un capteur principal de 48 mégapixels, et un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels. L’ajout de ce second objectif permettrait enfin de combler l’une des principales critiques adressées au premier modèle, tout en rapprochant davantage la gamme Air des iPhone classiques.

Face ID serait revu pour faire de la place

Pour intégrer ce second appareil photo tout en conservant un smartphone extrêmement fin, Apple aurait repensé l’architecture interne. Toujours selon Jon Prosser, le système Face ID serait légèrement redessiné afin de libérer suffisamment d’espace pour accueillir le nouvel ensemble photo.

L’objectif serait de conserver l’identité de la gamme Air : proposer un appareil particulièrement élégant sans augmenter significativement son épaisseur.

Une puce A20 gravée en 2 nm

Comme le reste de la future gamme iPhone 18, l’iPhone Air 2 devrait profiter de la nouvelle génération de processeurs Apple Silicon. Selon les rumeurs, Apple utiliserait une puce A20 (ou éventuellement A20 Pro selon les variantes) gravée en 2 nanomètres par TSMC.

Cette nouvelle finesse de gravure permettrait un gain de performances, une consommation énergétique réduite et une meilleure autonomie malgré le format très fin du smartphone. Le châssis en titane inauguré sur la première génération serait également conservé.

Une hausse de prix finalement limitée

Ces derniers mois, plusieurs analystes évoquaient une augmentation importante du prix des futurs iPhone, notamment en raison de la flambée du coût de la mémoire et des composants. Jon Prosser rejoint toutefois les estimations de J.P. Morgan, selon lesquelles Apple se contenterait d’une hausse d’environ 50 dollars.

Une augmentation bien plus modérée que les scénarios les plus pessimistes qui tablaient sur une hausse comprise entre 100 et 300 dollars.

Une sortie attendue au printemps 2027

Contrairement aux modèles Pro, qui devraient continuer d’être lancés à l’automne, l’iPhone Air 2 serait attendu au printemps 2027. Apple profiterait de cette période pour dévoiler simultanément l’iPhone 18, l’iPhone 18e et le nouvel iPhone Air 2.

Cette nouvelle stratégie permettrait de mieux répartir les lancements tout au long de l’année.

Apple semble avoir entendu les critiques

Même s’il reste encore de nombreux points à confirmer, les premières informations laissent penser qu’Apple cherche avant tout à corriger les principaux défauts du premier iPhone Air. L’arrivée d’un ultra grand-angle constitue sans doute l’amélioration la plus attendue par les utilisateurs, tandis que la nouvelle puce A20 devrait également permettre de gagner en autonomie, l’un des autres points faibles de la première génération.

Si ces rumeurs se confirment, l’iPhone Air 2 pourrait enfin trouver le bon équilibre entre design ultra-fin et véritable polyvalence, là où son prédécesseur avait parfois donné l’impression de faire trop de compromis.