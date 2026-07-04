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RootBoard : un mini ordinateur de poche compatible Raspberry Pi Zero débarque sur Kickstarter

RootBoard : un mini ordinateur de poche compatible Raspberry Pi Zero débarque sur Kickstarter

Les amateurs de Raspberry Pi et de bidouillage informatique pourraient bien avoir trouvé leur prochain projet. Baptisé RootBoard, ce nouvel ordinateur de poche est actuellement proposé sur Kickstarter sous la forme d’un kit à assembler autour d’un Raspberry Pi Zero.

Pensé comme un mini terminal Linux portable, l’appareil combine un écran couleur, un clavier physique complet et plusieurs connecteurs dans un format particulièrement compact.

Attention toutefois : il s’agit encore d’un projet de financement participatif, qui n’a pas encore été commercialisé.

RootBoard : Un ordinateur de poche à construire soi-même

Le RootBoard est conçu par Dian Lieu et prend la forme d’un kit. Contrairement à un ordinateur classique, il n’intègre pas directement de processeur, de mémoire vive ni de stockage.

L’utilisateur doit y installer l’un des modèles suivants :

Raspberry Pi Zero

Raspberry Pi Zero W

Raspberry Pi Zero 2 W

Cette approche permet de réduire le prix tout en laissant davantage de liberté aux utilisateurs.

Un écran de 3,5 pouces et un clavier de 70 touches

Malgré son format réduit, le RootBoard embarque plusieurs éléments intéressants. On retrouve notamment un écran couleur de 3,5 pouces, un clavier physique de 70 touches, incluant des touches de fonction, un haut-parleur intégré et plusieurs ports de connexion, dont le détail complet n’a pas encore été communiqué.

Le clavier permettra de piloter entièrement le système sans écran tactile.

En effet, l’écran ne prend pas en charge les interactions tactiles. La navigation s’effectuera uniquement au clavier ou à l’aide d’une souris externe.

Plusieurs éléments restent à ajouter

Le kit n’est toutefois pas entièrement complet. Pour utiliser le RootBoard, il faudra également prévoir un Raspberry Pi Zero compatible, une carte microSD pour le stockage et une batterie 18650 de 3,7 V si l’on souhaite utiliser l’appareil sans alimentation externe.

Selon son concepteur, la batterie n’est pas incluse afin de limiter les coûts et de faciliter les expéditions internationales.

Compatible avec Raspberry Pi OS… et bien plus

Le RootBoard est principalement conçu pour fonctionner avec Raspberry Pi OS. Cependant, rien n’empêche les utilisateurs d’installer d’autres distributions GNU/Linux compatibles avec le Raspberry Pi Zero.

Cette flexibilité devrait séduire les passionnés souhaitant transformer le RootBoard en terminal SSH, ordinateur portable minimaliste, console rétro ou encore plateforme de développement.

Le créateur indique également que la documentation technique, les fichiers de conception et le code source seront publiés sur GitHub. À l’heure actuelle, le dépôt existe déjà mais reste encore vide.

Une livraison espérée pour novembre 2026

La campagne Kickstarter propose plusieurs niveaux de contribution. Les premières offres débutent aux alentours de 115 dollars, sans compter l’achat du Raspberry Pi, de la batterie et de la carte microSD. Si le financement se déroule comme prévu, les premières livraisons sont annoncées pour novembre 2026.

Même si le concept apparaît séduisant, il convient de rappeler qu’il s’agit d’un projet de financement participatif. Le RootBoard n’est pas encore un produit commercialisé et son développement pourrait évoluer avant sa sortie.

Comme pour toute campagne Kickstarter, il existe un risque de retard, de modification des caractéristiques techniques, voire d’annulation du projet.

Les passionnés de Raspberry Pi y trouveront néanmoins une idée originale : celle d’un ordinateur de poche compact, entièrement ouvert et personnalisable, capable d’exécuter Linux dans un format qui rappelle les anciens PDA ou les premiers micro-ordinateurs portables.