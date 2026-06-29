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iPhone 18 : Apple préparerait 9 Go de RAM pour renforcer Apple Intelligence

iPhone 18 : Apple préparerait 9 Go de RAM pour renforcer Apple Intelligence

Apple ne préparerait pas une révolution matérielle pour son prochain iPhone d’entrée de gamme, mais un ajustement discret pourrait avoir un impact bien plus important qu’il n’y paraît.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, l’iPhone 18 et l’iPhone 18e devraient bénéficier d’une légère augmentation de mémoire vive afin d’accompagner l’évolution d’Apple Intelligence dans iOS 27.

Une mise à niveau pensée pour l’intelligence artificielle

D’après les dernières informations partagées par Ming-Chi Kuo, les futurs iPhone 18 équipés de la puce A20 embarqueraient 9 Go de mémoire vive, contre 8 Go sur les modèles actuels animés par la puce A19.

À première vue, un simple gigaoctet supplémentaire peut sembler anecdotique. Pourtant, cette évolution répondrait à une logique bien précise : accompagner l’intégration toujours plus profonde d’Apple Intelligence au cœur d’iOS 27.

L’objectif ne serait donc pas d’offrir de nouvelles fonctionnalités exclusives, mais de permettre aux modèles standard de gérer davantage de traitements IA en arrière-plan sans compromettre la fluidité générale du système.

Les modèles Pro conserveraient 12 Go de RAM

Selon les mêmes informations, Apple ne modifierait pas la mémoire de ses modèles les plus haut de gamme.

Les futurs iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ainsi que le très attendu iPhone pliable, souvent évoqué sous le nom d’iPhone Ultra, conserveraient 12 Go de RAM.

Ce choix laisse penser qu’Apple considère déjà cette capacité comme suffisante pour les usages les plus exigeants liés à l’intelligence artificielle embarquée. L’effort porterait donc davantage sur l’harmonisation de l’expérience entre les modèles classiques et les versions Pro.

Pourquoi 1 Go supplémentaire peut réellement faire la différence ?

Face à des smartphones Android qui proposent désormais 16 Go, voire 24 Go de mémoire vive, un passage de 8 à 9 Go peut sembler modeste.

Mais, Apple adopte depuis longtemps une philosophie différente. L’entreprise privilégie une intégration étroite entre matériel et logiciel plutôt qu’une course aux caractéristiques techniques.

Dans ce contexte, chaque augmentation de mémoire répond généralement à un besoin logiciel précis. Avec iOS 27, Apple Intelligence devrait intervenir dans un nombre croissant de fonctions du système : génération de texte, résumés automatiques, traitements d’images, assistants contextuels ou encore automatisations locales.

Toutes ces tâches sollicitent davantage la mémoire disponible, même lorsqu’elles s’exécutent discrètement en arrière-plan.

Une stratégie cohérente face à la montée en puissance de l’IA

Cette évolution illustre la stratégie actuelle d’Apple. Plutôt que de multiplier les spécifications spectaculaires, la firme ajuste progressivement son matériel afin d’accompagner le développement de ses fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Le véritable défi n’est plus seulement la puissance brute du processeur, mais la capacité du système à faire fonctionner plusieurs modèles IA simultanément sans dégrader l’autonomie ou les performances.

Dans cette optique, un gigaoctet de mémoire supplémentaire pourrait s’avérer bien plus stratégique qu’il n’y paraît.

L’IA devient le principal moteur des évolutions matérielles

Depuis plusieurs années, les gains de performances entre deux générations d’iPhone deviennent moins visibles dans les usages quotidiens. En revanche, l’intelligence artificielle change progressivement cette équation.

Chaque nouvelle fonction d’Apple Intelligence augmente les besoins en mémoire et en calcul local. Si cette fuite se confirme, l’iPhone 18 illustrera parfaitement cette nouvelle priorité : le matériel n’évolue plus uniquement pour accélérer les applications, mais pour soutenir des modèles d’IA toujours plus présents au sein du système.

Ce n’est peut-être pas la mise à niveau la plus spectaculaire de la fiche technique, mais elle pourrait devenir l’une des plus importantes pour l’expérience utilisateur dans les années à venir.