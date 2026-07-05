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« RAMpocalypse » : Samsung, SK Hynix et Micron accusés d’avoir provoqué la flambée des prix de la RAM

« RAMpocalypse » : Samsung, SK Hynix et Micron accusés d’avoir provoqué la flambée des prix de la RAM

L’explosion des prix de la mémoire vive ne se limite plus à un simple problème d’approvisionnement. Aux États-Unis, les trois plus grands fabricants mondiaux de DRAM font désormais face à une action collective qui les accuse d’avoir volontairement limité leur production afin de maintenir des prix artificiellement élevés.

Une affaire qui pourrait avoir des répercussions sur l’ensemble de l’industrie technologique.

Les trois leaders mondiaux de la DRAM visés

Samsung Electronics, SK Hynix et Micron Technology, qui représentent à eux seuls près de 95 % du marché mondial de la DRAM, sont poursuivis devant le tribunal fédéral du district nord de Californie.

Déposé aux alentours du 25 juin 2026, le recours collectif accuse les trois fabricants d’avoir enfreint la Section 1 du Sherman Act, la principale loi américaine encadrant les pratiques anticoncurrentielles.

Selon les plaignants, composés de particuliers et de petites entreprises, les fabricants auraient volontairement limité la production de mémoire DRAM destinée aux PC et aux smartphones, créant une pénurie artificielle alors même que la demande restait particulièrement soutenue.

La course à l’IA au cœur des accusations

Le recours judiciaire pointe directement l’essor de l’intelligence artificielle. Les fabricants sont accusés d’avoir privilégié la production de HBM (High Bandwidth Memory), une mémoire à très haut débit utilisée dans les accélérateurs IA et les centres de données, au détriment de la DRAM traditionnelle.

Cette stratégie aurait permis aux industriels de concentrer leurs capacités de production sur des composants nettement plus rentables, tout en réduisant l’offre disponible pour les ordinateurs, smartphones et autres appareils électroniques destinés au grand public.

Résultat : une envolée spectaculaire des prix de la mémoire, que certains observateurs qualifient désormais de « RAMpocalypse ».

Les consommateurs paient déjà la facture

Les conséquences dépassent largement le seul marché des composants. Apple a récemment augmenté les prix de plusieurs produits, notamment certains Mac, iPad et autres appareils, en expliquant que la hausse des coûts de la mémoire et du stockage était directement liée à l’explosion de la demande générée par l’intelligence artificielle.

D’autres constructeurs de PC et de smartphones ont également revu leurs tarifs à la hausse ou retardé certains lancements afin d’absorber l’augmentation du coût des composants.

La mémoire vive est progressivement devenue l’un des éléments les plus coûteux dans la fabrication des appareils électroniques modernes.

Une affaire qui rappelle un précédent historique

Ce n’est pas la première fois que Samsung, SK Hynix et Micron se retrouvent confrontés à ce type d’accusations. Au début des années 2000, plusieurs fabricants de mémoire avaient déjà été reconnus coupables d’entente sur les prix de la DRAM. Les enquêtes menées aux États-Unis, en Europe et en Asie avaient débouché sur plusieurs milliards de dollars d’amendes et d’indemnisations.

Cette nouvelle procédure ravive donc un souvenir particulièrement sensible pour une industrie dont la concentration reste extrêmement élevée.

À ce stade, aucune des trois entreprises n’a formulé de réponse détaillée concernant cette nouvelle plainte. Par le passé, elles ont toujours soutenu que leurs décisions de production résultaient uniquement des fluctuations du marché et de la forte demande liée à l’IA.

Une tension qui pourrait durer plusieurs années

Quelle que soit l’issue judiciaire, les tensions sur le marché de la mémoire ne semblent pas près de disparaître. Le constructeur Lenovo estime que les capacités de production resteront sous pression jusqu’en 2027 voire 2028, les centres de données absorbant une part toujours plus importante des puces mémoire disponibles. De nouvelles usines sont en construction, mais leur montée en puissance demandera encore plusieurs années.

Cette situation laisse présager que les prix des composants mémoire pourraient rester durablement élevés.

Une bataille judiciaire aux enjeux stratégiques

Au-delà de la question des prix, cette affaire illustre un changement profond de l’industrie des semi-conducteurs. L’intelligence artificielle est désormais suffisamment lucrative pour influencer directement les chaînes de production mondiales. Les fabricants privilégient naturellement les segments offrant les marges les plus importantes, quitte à créer des tensions sur les marchés traditionnels.

Si les accusations étaient confirmées devant les tribunaux, l’affaire pourrait devenir l’un des dossiers antitrust les plus importants de l’industrie des semi-conducteurs depuis près de vingt ans. À l’inverse, si les entreprises démontrent que cette flambée résulte uniquement de la dynamique exceptionnelle du marché de l’IA, cela confirmerait que l’économie des composants électroniques est entrée dans une nouvelle ère, où les besoins des centres de données pèsent désormais davantage que ceux du grand public.