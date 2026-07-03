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Base44 lance Base1, son premier modèle d’IA pour créer des applications sans coder

Base44 lance Base1, son premier modèle d’IA pour créer des applications sans coder

La startup israélienne Base44, spécialisée dans la création d’applications à partir de simples instructions en langage naturel, franchit une nouvelle étape avec le lancement de Base1, son premier modèle d’intelligence artificielle développé en interne.

Jusqu’à présent, la plupart des plateformes de « vibe coding » s’appuyaient sur les modèles d’OpenAI, d’Anthropic ou de Google. Avec Base1, Base44 cherche désormais à réduire sa dépendance aux grands laboratoires d’IA tout en optimisant les coûts et les performances de sa plateforme.

Base44 : Un modèle entraîné à partir des applications créées par les utilisateurs

Selon Base44, Base1 est déjà utilisé en production par les utilisateurs de la plateforme. Sa particularité réside dans les données qui ont servi à son entraînement. Le modèle aurait été développé à partir de dizaines de millions d’interactions réelles entre les utilisateurs et la plateforme. Chaque application créée fournit ainsi de nouveaux exemples permettant à l’IA d’améliorer progressivement sa compréhension des besoins des développeurs.

Base44 estime que cette base de données constitue un avantage stratégique difficile à reproduire pour ses concurrents.

Une IA capable de créer une application complète

Base1 ne se limite pas à générer du code. La startup explique que son modèle peut dialoguer avec l’utilisateur, comprendre des demandes complexes formulées en plusieurs étapes, utiliser différents outils et prendre en charge des opérations côté serveur.

L’objectif est de permettre à un utilisateur de décrire simplement l’application qu’il souhaite obtenir, l’IA se chargeant ensuite de produire l’essentiel du travail technique.

Cette approche s’inscrit dans la tendance actuelle du vibe coding, où l’intelligence artificielle prend progressivement en charge une partie importante du développement logiciel.

Pourquoi développer son propre modèle ?

Créer un modèle d’intelligence artificielle représente un investissement considérable. Alors que la plupart des startups préfèrent utiliser les API proposées par OpenAI, Anthropic ou Google, Base44 fait un choix différent.

Selon son fondateur Maor ****Shlomo, disposer de son propre modèle permettra à terme de réduire les coûts d’inférence, d’améliorer les performances et surtout de ne plus dépendre des évolutions tarifaires ou technologiques imposées par les grands fournisseurs d’IA.

Le dirigeant reconnaît toutefois que développer un modèle fondation demande des infrastructures coûteuses, des équipes hautement spécialisées ainsi qu’un volume important de données d’entraînement.

Une croissance fulgurante

Créée en 2024, Base44 connaît une croissance particulièrement rapide. Quelques mois seulement après sa création, la startup a été rachetée par Wix pour environ 80 millions de dollars.

Depuis cette acquisition, la plateforme a continué à progresser. L’entreprise affirme avoir dépassé les 150 millions de dollars de chiffre d’affaires annualisé, après avoir franchi le seuil des 100 millions seulement quelques mois auparavant.

Cette dynamique explique en partie la décision d’investir dans un modèle propriétaire.

Une réponse à la montée en puissance des grands acteurs de l’IA

Le lancement de Base1 intervient dans un contexte où les laboratoires d’intelligence artificielle développent eux-mêmes des outils capables de créer des applications.

Anthropic propose désormais Claude Code, tandis qu’OpenAI, Google et xAI investissent également dans des assistants spécialisés dans le développement logiciel.

Cette évolution soulève une question importante pour les plateformes qui reposent entièrement sur les modèles de ces entreprises : comment conserver un avantage concurrentiel lorsque le fournisseur de l’IA devient lui-même un concurrent direct ?

En développant Base1, Base44 cherche précisément à reprendre le contrôle de sa technologie et de ses coûts.

Une stratégie encore à prouver

Malgré cette annonce, Base44 reste confrontée à plusieurs défis. L’entreprise reconnaît que Base1 ne dépasse pas encore systématiquement les modèles les plus avancés du marché. Toutefois, elle estime que son IA est désormais suffisamment performante pour remplacer les modèles externes dans de nombreux cas d’usage.

Le pari consiste désormais à capitaliser sur les données générées quotidiennement par les utilisateurs afin d’améliorer progressivement le modèle plus rapidement que les grands acteurs généralistes.

Rien ne garantit cependant que cette stratégie sera gagnante. Plusieurs entreprises spécialisées dans l’IA ont déjà renoncé à entraîner leur propre modèle, préférant continuer à s’appuyer sur les progrès rapides réalisés par OpenAI, Anthropic ou Google.

Une tendance qui pourrait s’accélérer

Au-delà du cas de Base44, cette annonce illustre une évolution importante du secteur de l’intelligence artificielle.

Pendant plusieurs années, construire une application reposant sur les modèles des grands laboratoires suffisait à lancer un produit compétitif.

Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises cherchent à développer leurs propres modèles afin de mieux maîtriser leurs coûts, leurs données et leur feuille de route technologique.

Si Base44 réussit son pari, d’autres plateformes spécialisées pourraient suivre le même chemin dans les prochains mois, accélérant encore la fragmentation du marché de l’IA générative.