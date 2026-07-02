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iPhone 18 Pro Max : une batterie plus grande serait au programme, selon une nouvelle fuite

iPhone 18 Pro Max : une batterie plus grande serait au programme, selon une nouvelle fuite

L’iPhone 18 Pro Max pourrait bien offrir un gain d’autonomie notable. D’après une nouvelle fuite publiée sur Weibo, Apple préparerait une augmentation de la capacité de la batterie de son futur smartphone haut de gamme, avec une particularité : la capacité varierait légèrement selon les marchés.

Si ces informations se confirment, il s’agirait de l’une des plus importantes évolutions de la batterie d’un iPhone Pro Max ces dernières années.

Une batterie différente selon les régions

Selon cette nouvelle indiscrétion, Apple continuerait à proposer deux configurations distinctes. La version destinée à l’Europe et à plusieurs marchés internationaux, qui conserverait un emplacement pour carte nano-SIM, embarquerait une batterie de 5 235 mAh.

Aux États-Unis, où Apple commercialise déjà des iPhone exclusivement compatibles eSIM, la batterie pourrait atteindre 5 425 mAh.

Cette différence s’expliquerait simplement par l’espace libéré par la disparition du tiroir SIM physique.

Une hausse par rapport à l’iPhone 17 Pro Max

Toujours selon cette fuite, les capacités seraient les suivantes :

Modèle Europe/International États-Unis iPhone 17 Pro 3 998 mAh 4 252 mAh iPhone 17 Pro Max 4 823 mAh 5 088 mAh iPhone 18 Pro 4 056 mAh 4 288 mAh iPhone 18 Pro Max 5 235 mAh 5 425 mAh

La version européenne gagnerait ainsi environ 412 mAh, soit près de 8,5 % de capacité supplémentaire. La version américaine progresserait d’environ 6,6 %.

Une rumeur qui revient plusieurs fois

Cette fuite rejoint d’autres informations publiées ces derniers mois. Le leaker Digital Chat Station avait déjà indiqué que l’iPhone 18 Pro Max franchirait enfin la barre symbolique des 5 000 mAh. L’apparition de plusieurs sources allant dans le même sens renforce donc la crédibilité de cette évolution, même si Apple n’a évidemment rien confirmé.

L’augmentation de la batterie ne serait pas le seul facteur expliquant les gains attendus.

L’iPhone 18 Pro Max devrait également embarquer la future puce Apple A20 Pro, qui serait gravée en 2 nm. Cette nouvelle finesse de gravure devrait permettre d’améliorer simultanément les performances, la consommation énergétique et la gestion thermique.

Combinée à une batterie plus importante, cette puce pourrait offrir une autonomie nettement supérieure à celle de la génération actuelle.

Face à Samsung et aux constructeurs chinois

La concurrence progresse également sur ce terrain. Le Galaxy S26 Ultra dispose actuellement d’une batterie comparable à celle de l’iPhone 17 Pro Max, même si les iPhone conservent souvent un léger avantage en autonomie grâce à l’optimisation entre iOS et les puces Apple Silicon.

Selon plusieurs rumeurs, le futur Galaxy S27 Ultra pourrait passer à 5 500 mAh, ce qui constituerait la première augmentation de capacité de la gamme Ultra depuis plusieurs années.

Les constructeurs chinois vont encore plus loin.

Des modèles récents comme les Xiaomi 17 Pro Max, OPPO Find X9 Pro ou OnePlus 15 embarquent déjà des batteries pouvant atteindre 7 500 mAh, leur permettant d’obtenir d’excellents résultats lors des tests d’autonomie.

Apple continue de miser sur l’optimisation

Même avec une batterie moins imposante que certains concurrents chinois, Apple reste régulièrement parmi les références du marché en matière d’autonomie. L’intégration étroite entre le matériel, iOS et les processeurs Apple Silicon permet généralement d’obtenir d’excellentes performances énergétiques sans avoir besoin d’utiliser les plus grosses batteries du marché.

L’arrivée d’une batterie dépassant enfin les 5 400 mAh sur certaines versions de l’iPhone 18 Pro Max pourrait donc encore renforcer cet avantage.

Rendez-vous en septembre

Comme chaque année, la gamme iPhone 18 devrait être présentée au mois de septembre 2026. En attendant, ces informations restent à considérer avec prudence puisqu’elles proviennent de fuites non confirmées par Apple.

Si elles se révèlent exactes, l’iPhone 18 Pro Max pourrait toutefois marquer une évolution importante en matière d’autonomie, grâce à la combinaison d’une batterie plus généreuse et de la future puce A20 Pro gravée en 2 nm.