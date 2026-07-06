L’autonomie est devenue l’un des principaux critères d’achat d’un smartphone haut de gamme. Si Samsung domine souvent sur les écrans, les performances ou encore la photographie, un point lui est régulièrement reproché : la capacité de la batterie de ses modèles Ultra évolue très peu depuis plusieurs années.

Cela pourrait toutefois changer avec le Galaxy S27 Ultra.

Selon une récente fuite, Samsung testerait actuellement plusieurs batteries de plus grande capacité pour son prochain flagship, laissant espérer une véritable amélioration de l’autonomie.

Une batterie de 5 000 mAh inchangée depuis le Galaxy S20 Ultra

Depuis le lancement du Galaxy S20 Ultra en 2020, Samsung équipe tous ses smartphones Ultra d’une batterie de 5 000 mAh. Cette capacité est restée identique sur les générations suivantes : Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S26 Ultra.

Si les performances énergétiques ont progressé grâce à des processeurs plus efficaces et à des optimisations logicielles, de nombreux utilisateurs espéraient depuis longtemps une hausse plus significative de la capacité.

Samsung est resté particulièrement prudent depuis l’affaire du Galaxy Note 7, privilégiant des batteries éprouvées et un design relativement fin.

Des batteries de 5 600 et 5 800 mAh actuellement à l’essai

D’après le leaker phonefuturist, Samsung SDI testerait actuellement plusieurs nouvelles batteries destinées au futur Galaxy S27 Ultra. Trois capacités seraient actuellement évaluées : 5 200 mAh, 5 600 mAh et 5 800 mAh.

La version finale n’aurait pas encore été choisie, mais si les essais sont concluants, le Galaxy S27 Ultra pourrait enfin dépasser largement les 5 500 mAh, une première pour la gamme.

Une telle évolution constituerait le plus important bond en autonomie réalisé sur un Galaxy S Ultra depuis plusieurs années.

Samsung continuerait de miser sur une technologie éprouvée

Contrairement à plusieurs constructeurs chinois, Samsung ne semble pas prêt à adopter immédiatement les batteries au silicium-carbone. Les prototypes actuellement testés utiliseraient toujours une technologie lithium-ion classique.

Ce choix peut sembler conservateur, mais il présente plusieurs avantages : une meilleure maîtrise des coûts de production, une fiabilité déjà largement éprouvée, une gestion thermique mieux connue et un risque réduit de problèmes de sécurité.

Samsung privilégierait donc une évolution progressive plutôt qu’une révolution technologique.

Apple met également la pression

La concurrence devient de plus en plus agressive sur ce terrain. Les derniers rapports indiquent que l’iPhone 18 Pro Max devrait lui aussi bénéficier d’une batterie en nette hausse, dépassant les 5 500 mAh sur certaines versions. Dans le même temps, plusieurs fabricants chinois proposent déjà des smartphones équipés de batteries comprises entre 6 000 et 7 000 mAh, voire davantage grâce aux nouvelles cellules silicium-carbone.

Samsung ne pouvait donc difficilement conserver indéfiniment une batterie de 5 000 mAh sur son modèle le plus premium.

D’autres nouveautés sont également attendues

Si cette fuite se confirme, la batterie ne serait pas la seule amélioration prévue pour le Galaxy S27 Ultra. Les précédentes indiscrétions évoquent notamment la généralisation de la technologie Privacy Display sur l’ensemble de la gamme Galaxy S27, un nouveau design pour le bloc photo arrière, plusieurs améliorations du système photographique et une nouvelle génération de processeur plus performante et plus économe en énergie.

L’association d’une batterie plus importante et d’une puce plus efficace pourrait permettre au Galaxy S27 Ultra de franchir un véritable cap en matière d’autonomie.

Une rumeur à prendre encore avec prudence

Comme toujours, il convient de rester prudent. Le Galaxy S27 Ultra ne sera pas présenté avant plusieurs mois et Samsung poursuit encore les phases de développement. Les capacités actuellement testées pourraient évoluer, voire être abandonnées avant le lancement officiel.

Néanmoins, cette fuite rejoint les attentes exprimées depuis longtemps par de nombreux utilisateurs de Galaxy Ultra. Après plusieurs générations quasiment identiques sur ce point, Samsung semble enfin envisager une augmentation significative de la capacité de la batterie.

Si cela se confirme, le Galaxy S27 Ultra pourrait devenir l’un des smartphones les plus endurants jamais proposés par le constructeur sud-coréen.