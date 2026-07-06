Après des années de rumeurs, Apple devrait enfin présenter son premier iPhone pliable, désormais surnommé iPhone Ultra, lors de sa conférence de rentrée attendue le 8 septembre. Mais, si l’annonce semble imminente, mettre la main sur le smartphone pourrait s’avérer beaucoup plus compliqué que prévu.

Selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, la production de l’iPhone Ultra resterait très limitée durant les premiers mois, ce qui pourrait entraîner d’importantes ruptures de stock et repousser les livraisons jusqu’à la fin de l’année.

Une production limitée pour les premiers mois

D’après les dernières estimations de Ming-Chi Kuo, Apple ne devrait produire qu’entre 500 000 et 1 million d’iPhone Ultra au cours du troisième trimestre 2026. À titre de comparaison, la firme de Cupertino prévoit de fabriquer entre 20 et 22 millions d’iPhone 18 Pro sur la même période.

Au total, Apple viserait une production comprise entre 7 et 8 millions d’iPhone Ultra pour l’ensemble de l’année 2026, un volume relativement faible pour un lancement aussi attendu.

Cette capacité de production réduite laisse penser que le smartphone pourrait rapidement être en rupture de stock dès l’ouverture des précommandes.

Une commercialisation retardée comme l’iPhone X ?

Si ce scénario vous rappelle quelque chose, ce n’est pas un hasard. En 2017, Apple avait déjà rencontré des difficultés similaires avec l’iPhone X, premier modèle équipé d’un écran OLED bord à bord et du système Face ID. Présenté en même temps que l’iPhone 8 le 12 septembre 2017, l’iPhone X n’avait finalement été commercialisé que le 3 novembre, soit plus d’un mois plus tard.

À l’époque, Apple faisait face à des problèmes de production liés à ses nouvelles technologies d’écran et de reconnaissance faciale.

Selon Ming-Chi Kuo, l’iPhone Ultra pourrait suivre exactement le même chemin. Il serait dévoilé en septembre aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, mais sa commercialisation pourrait n’intervenir qu’au cours du quatrième trimestre 2026.

Pourquoi Apple rencontre-t-il autant de difficultés ?

Contrairement à Samsung, Honor, Huawei ou encore Google, Apple n’a jamais commercialisé de smartphone pliable. Le constructeur chercherait à proposer un produit particulièrement abouti dès sa première génération.

Les différentes fuites évoquent notamment un écran pliable quasiment sans pli visible, une nouvelle charnière en métal liquide plus robuste, un design extrêmement fin malgré le format livre, un écran interne OLED d’environ 7,8 pouces et un écran externe proche de 5,5 pouces.

Atteindre ce niveau de finition représenterait un véritable défi industriel, expliquant les volumes de production limités.

Une demande qui pourrait largement dépasser l’offre

Malgré un prix qui devrait osciller entre 2 300 et 2 500 dollars, les premiers retours du marché sont très encourageants. Selon les discussions menées par Ming-Chi Kuo avec les opérateurs, distributeurs et revendeurs, la demande serait particulièrement forte. L’analyste estime même que les stocks pourraient être épuisés dès les premières heures d’ouverture des précommandes.

Les délais de livraison pourraient ensuite s’étendre jusqu’en décembre, voire au début de l’année suivante.

Les revendeurs pourraient profiter de la pénurie

Comme lors du lancement de nombreuses consoles ou cartes graphiques très attendues, une disponibilité limitée pourrait favoriser les revendeurs spécialisés dans la revente. Ming-Chi Kuo estime que certains exemplaires pourraient être proposés avec une majoration comprise entre 50 % et 100 % par rapport au prix officiel.

Autrement dit, un iPhone Ultra vendu environ 2 500 dollars pourrait facilement dépasser les 3 500 à 5 000 dollars sur le marché parallèle pendant les premières semaines.

Apple pourrait déjà rivaliser avec Samsung

Malgré ces difficultés de production, Apple ambitionnerait de s’imposer rapidement sur le marché du smartphone pliable. Les estimations évoquent une part de marché de 28 % dès 2026, contre 31 % pour Samsung, leader historique du secteur. Une performance particulièrement impressionnante pour un premier modèle.

Certaines rumeurs récentes indiquent même qu’Apple aurait revu ses ambitions à la hausse et demanderait désormais à ses fournisseurs de préparer jusqu’à 10 millions d’iPhone Ultra, contre les 7 à 8 millions initialement prévus.

Si cette information se confirme, cela montrerait que la marque croit fortement au potentiel commercial de son premier smartphone pliable.

Un lancement très attendu, mais probablement frustrant

L’iPhone Ultra s’annonce comme l’un des lancements les plus importants de ces dernières années pour Apple. Avec son nouveau format pliable, sa conception premium et son positionnement ultra haut de gamme, il pourrait profondément rebattre les cartes sur le marché des smartphones pliables.

En revanche, les premiers mois risquent d’être particulièrement compliqués pour les acheteurs. Entre une production limitée, une demande qui s’annonce très élevée et un tarif déjà conséquent, il faudra probablement faire preuve de patience… ou accepter de payer bien plus cher sur le marché de la revente.