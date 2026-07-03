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ChatGPT Search : OpenAI veut-il vraiment détrôner Google dans la recherche en ligne ?

ChatGPT Search : OpenAI veut-il vraiment détrôner Google dans la recherche en ligne ?

Pendant plus de vingt ans, Google a dominé sans partage le marché de la recherche sur Internet. Mais, avec l’essor de l’intelligence artificielle générative, un nouvel acteur est venu bouleverser cet équilibre : OpenAI.

Après avoir révolutionné les usages avec ChatGPT, l’entreprise dirigée par Sam Altman ne cache plus ses ambitions. Son objectif ne se limite plus à proposer un simple assistant conversationnel. OpenAI veut désormais transformer ChatGPT en un véritable moteur de recherche capable de rivaliser avec Google.

Une bataille qui dépasse largement le simple domaine de l’IA et qui pourrait redéfinir la manière dont des milliards d’utilisateurs accèdent à l’information.

ChatGPT Search : la réponse d’OpenAI à Google

OpenAI a commencé à explorer cette voie dès l’été 2024 avec le lancement expérimental de SearchGPT. À l’époque, l’outil était réservé à un petit groupe de testeurs. Son fonctionnement reposait sur un principe simple : fournir des réponses conversationnelles tout en s’appuyant sur des résultats Web actualisés et accompagnés de sources.

Quelques mois plus tard, cette technologie a été directement intégrée à ChatGPT sous le nom de ChatGPT Search.

Initialement réservée aux abonnés ChatGPT Plus et Team, la fonctionnalité a ensuite été progressivement ouverte aux utilisateurs gratuits.

Contrairement à un moteur de recherche traditionnel, ChatGPT Search ne se contente pas d’afficher une liste de liens. L’IA analyse plusieurs sources, synthétise les informations puis répond directement à la question posée, tout en permettant d’approfondir la conversation sans repartir de zéro.

Une nouvelle façon de rechercher des informations

L’un des principaux atouts de ChatGPT Search réside dans son aspect conversationnel. L’utilisateur peut poser une première question, puis demander des précisions, changer de sujet ou approfondir certains points sans avoir à reformuler entièrement sa recherche.

Par exemple, il devient possible de demander les résultats d’une élection, puis d’enchaîner directement sur les conséquences économiques ou les principales mesures proposées par le gouvernement concerné.

Cette approche tranche avec le fonctionnement classique des moteurs de recherche où chaque requête est généralement indépendante.

Google n’est pas resté sans réaction

Face à cette montée en puissance de ChatGPT, Google a rapidement accéléré sa propre stratégie autour de l’intelligence artificielle.L’entreprise a largement déployé les AI Overviews, qui affichent désormais des résumés générés par IA directement au sommet des résultats de recherche.

En parallèle, Google continue d’intégrer Gemini dans l’ensemble de son écosystème, que ce soit dans Search, Android, Gmail ou Workspace.

Lors de la conférence Google I/O 2026, la firme de Mountain View a clairement affiché son ambition : faire de son moteur de recherche une plateforme capable non seulement de répondre aux questions, mais aussi d’exécuter des tâches complexes grâce à des agents IA.

La concurrence entre les deux entreprises est donc devenue frontale.

Microsoft, partenaire… mais aussi concurrent

L’évolution d’OpenAI a également changé sa relation avec Microsoft. Le géant américain a investi plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI et reste un partenaire majeur via les infrastructures Azure.

Mais, les deux entreprises développent désormais des produits qui se chevauchent. Microsoft intègre ses propres modèles d’IA dans Copilot et Bing, tandis qu’OpenAI développe ChatGPT Search comme une solution indépendante. Cette évolution est telle que Microsoft a officiellement classé OpenAI parmi ses concurrents dans son rapport annuel 2024.

Le partenariat technologique se poursuit néanmoins, notamment autour de l’hébergement des modèles.

ChatGPT Search s’appuie encore largement sur Bing

Même si OpenAI développe sa propre expérience utilisateur, plusieurs analyses montrent que ChatGPT Search reste fortement dépendant de l’index de recherche de Microsoft. Une étude menée par Seer Interactive estime que près de 87 % des sources citées correspondent aux résultats les mieux classés de Bing.

Autrement dit, OpenAI améliore principalement la manière de présenter les informations plutôt que de construire, pour l’instant, un index Web totalement indépendant.

Les éditeurs entre inquiétudes et opportunités

L’arrivée des moteurs de recherche conversationnels suscite également de nombreuses interrogations chez les médias et les créateurs de contenus. Certains craignent une baisse importante du trafic si les internautes obtiennent directement leurs réponses dans ChatGPT.

D’autres y voient au contraire une nouvelle source de visibilité grâce aux liens et citations intégrés dans les réponses de l’IA.

Contrairement à certaines pratiques critiquées dans le secteur, OpenAI a travaillé avec plusieurs groupes de presse dès la phase de développement de SearchGPT afin d’améliorer la présentation des contenus et le fonctionnement des citations.

Une nouvelle bataille autour de la publicité

La recherche en ligne représente un marché publicitaire colossal. Consciente de cet enjeu, OpenAI développe désormais ses propres solutions publicitaires au sein de ChatGPT. La société mise sur des annonces davantage contextualisées que les liens sponsorisés traditionnels.

Plusieurs grandes marques utilisent déjà ces nouveaux formats, même si leur efficacité à grande échelle reste encore à démontrer.

Pour Google, cette évolution constitue une menace potentielle sur l’un de ses principaux moteurs de revenus.

L’IA ne remplace pas totalement les moteurs de recherche

Malgré les progrès réalisés, ChatGPT Search ne peut pas tout faire seul. Les informations en temps réel, comme les cours de Bourse, les résultats sportifs ou les dernières actualités, nécessitent toujours une recherche en ligne. C’est précisément pour cette raison qu’OpenAI a intégré un accès direct au Web.

Les nouveaux modèles sont également mieux entraînés et réduisent progressivement les hallucinations, mais la qualité des réponses dépend toujours de la pertinence des sources consultées.

Google reste largement leader

Malgré l’engouement autour de ChatGPT, Google conserve une avance considérable. La majorité des recherches effectuées dans le monde passent encore par son moteur, et les habitudes des internautes évoluent lentement.

Les analystes estiment que les deux approches devraient coexister pendant plusieurs années.

Les utilisateurs les plus avancés alternent déjà entre Google et ChatGPT selon leurs besoins : Google reste privilégié pour retrouver rapidement un site précis, tandis que ChatGPT séduit davantage lorsqu’il s’agit d’obtenir une explication détaillée ou une synthèse complexe.

Une bataille qui ne fait que commencer

L’affrontement entre Google et OpenAI dépasse aujourd’hui la simple recherche en ligne. Les deux entreprises investissent massivement dans les agents IA capables d’exécuter des tâches, de gérer des documents, de planifier des déplacements ou encore d’interagir avec d’autres applications.

La recherche devient progressivement un point d’entrée vers un assistant personnel beaucoup plus complet. Au final, le véritable vainqueur sera probablement celui qui offrira l’expérience la plus rapide, la plus fiable et la plus naturelle.

Une chose est certaine : après des années de domination sans partage de Google, le marché de la recherche sur Internet entre dans une nouvelle ère, portée par l’intelligence artificielle conversationnelle.