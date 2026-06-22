Accueil » « /fork » dans Claude Code : une petite commande qui change profondément le développement assisté par IA

« /fork » dans Claude Code : une petite commande qui change profondément le développement assisté par IA

« /fork » dans Claude Code : une petite commande qui change profondément le développement assisté par IA

Anthropic continue d’affiner son assistant de programmation Claude Code, et sa dernière nouveauté pourrait avoir un impact bien plus important qu’il n’y paraît. Avec l’arrivée de la commande /fork , les développeurs peuvent désormais dupliquer instantanément une session de travail pour explorer plusieurs pistes en parallèle, sans perdre le contexte accumulé.

À première vue, il s’agit d’une simple commande. Dans la pratique, elle rapproche encore davantage les assistants IA des méthodes de travail utilisées quotidiennement par les équipes de développement modernes.

Une logique inspirée directement de Git

Le principe du /fork est particulièrement simple à comprendre pour n’importe quel développeur. Lorsqu’une session Claude Code contient déjà le contexte complet d’un projet — fichiers analysés, instructions précédentes, architecture du code et historique des échanges — il devient possible de créer une branche parallèle de cette conversation.

Cette copie conserve l’intégralité du contexte existant tout en permettant d’expérimenter librement.

Un développeur peut ainsi tester une nouvelle approche technique, essayer un autre prompt, explorer une architecture différente ou comparer plusieurs implémentations d’une même fonctionnalité. Si la nouvelle direction s’avère pertinente, elle peut être conservée. Dans le cas contraire, la session principale reste intacte.

Le fonctionnement rappelle directement les branches Git qui permettent aux équipes de développer des fonctionnalités sans perturber le code principal.

Une réponse à l’un des plus grands problèmes des agents IA

Cette évolution répond à une faiblesse bien connue des assistants de programmation. Plus une tâche est longue et complexe, plus le risque augmente qu’un agent IA s’engage dans une mauvaise direction.

Dans une conversation linéaire classique, revenir en arrière devient rapidement compliqué. Les développeurs doivent souvent recréer le contexte ou relancer une nouvelle session depuis zéro.

Avec /fork , l’erreur devient un simple coût d’expérimentation. L’utilisateur peut prendre davantage de risques, tester des idées ambitieuses et comparer plusieurs solutions sans craindre de compromettre son environnement de travail principal.

Des sous-agents qui complètent l’approche

Cette nouveauté prend encore plus de sens lorsqu’elle est associée à une autre fonctionnalité récemment introduite par Anthropic : les Nested Sub-Agents. Ces sous-agents permettent à Claude Code de répartir automatiquement un projet en plusieurs tâches parallèles exécutées simultanément.

La différence est subtile mais importante :

Les sous-agents divisent une même stratégie en plusieurs sous-tâches.

Le /fork permet d’explorer plusieurs stratégies différentes.

Combinées, ces fonctions rapprochent Claude Code du fonctionnement réel d’une équipe d’ingénieurs : explorer plusieurs solutions en parallèle, déléguer des tâches spécialisées, comparer les résultats et conserver uniquement les meilleures approches.

Nous nous éloignons progressivement du simple chatbot de programmation pour entrer dans une logique d’orchestration de projets.

Claude Code devient le moteur de croissance d’Anthropic

Cette annonce s’inscrit également dans une stratégie plus large. Claude Code est aujourd’hui le produit à la croissance la plus rapide de l’histoire d’Anthropic. Son adoption au sein des entreprises progresse fortement, notamment grâce à un modèle d’intégration très apprécié des développeurs.

Contrairement à de nombreux outils imposés par la direction informatique, Claude Code suit une logique « bottom-up » : les développeurs l’adoptent d’abord individuellement, puis les équipes élargissent progressivement son utilisation.

Selon certaines estimations relayées dans l’industrie, plusieurs pourcents des commits publics sur GitHub seraient désormais générés avec l’aide de Claude Code.

Dans ce contexte, des fonctionnalités comme /fork ou les sous-agents ne sont pas de simples ajouts techniques. Elles renforcent la confiance des développeurs dans des workflows de plus en plus autonomes.

L’avenir des assistants de programmation devient plus agentique

L’évolution de Claude Code illustre une tendance qui touche l’ensemble du secteur. Les assistants de programmation ne cherchent plus uniquement à générer du code à la demande. Ils évoluent vers des agents capables de gérer des projets complexes, de déléguer des tâches et d’explorer plusieurs chemins de résolution simultanément.

La commande /fork peut sembler anodine sur une fiche technique. Pourtant, elle introduit un concept fondamental : la possibilité de traiter une session IA comme une véritable branche de développement.

Et à mesure que les agents deviennent plus autonomes, ce type d’outil pourrait s’avérer bien plus important que les gains de performance bruts des modèles eux-mêmes.