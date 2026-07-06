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Redmi Note 17 : les premiers visuels dévoilent le design des futurs smartphones de Xiaomi

Redmi Note 17 : les premiers visuels dévoilent le design des futurs smartphones de Xiaomi

Xiaomi s’apprête à renouveler sa gamme de smartphones milieu de gamme avec les Redmi Note 17. Alors que leur présentation officielle est attendue dans le courant du mois, une nouvelle fuite vient de révéler le design des deux premiers modèles de la série.

En parallèle, plusieurs indiscrétions confirment une évolution importante de la fiche technique, avec notamment des écrans OLED, de nouvelles puces Snapdragon et des batteries particulièrement généreuses.

Premier aperçu des Redmi Note 17 et Note 17 Pro

Une affiche promotionnelle ayant fuité sur Internet offre un premier aperçu des futurs Redmi Note 17 et Redmi Note 17 Pro. Le changement le plus visible concerne le bloc photo.

Contrairement à la précédente génération, qui adoptait un module centré dans la partie supérieure du dos, Xiaomi opterait désormais pour un bloc photo positionné dans le coin supérieur gauche, un choix esthétique qui rappelle plusieurs smartphones récents de la marque. Le Redmi Note 17 semble embarquer un unique capteur photo, tandis que le Redmi Note 17 Pro profiterait d’un double module photo.

Même si Xiaomi n’a pas encore confirmé ce design, cette fuite semble cohérente avec les précédentes informations apparues ces dernières semaines.

Xiaomi passe directement du Note 15 au Note 17

Un détail intrigue particulièrement : la gamme Redmi Note 16 n’existera finalement pas. Comme plusieurs constructeurs chinois l’ont déjà fait par le passé, Xiaomi aurait choisi de passer directement de la série Redmi Note 15 à la Redmi Note 17.

La marque n’a pas encore expliqué officiellement ce changement de numérotation.

Redmi Note 17 : Snapdragon 6s Gen 4 et écran OLED

Selon les dernières rumeurs, le Redmi Note 17 proposerait une fiche technique solide pour le milieu de gamme. On retrouverait notamment un écran OLED plat de 6,83 pouces avec une définition 1,5K, une puce Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 et une recharge rapide 67 W.

La capacité de la batterie n’a pas encore été précisée, même si Xiaomi pourrait une nouvelle fois miser sur une autonomie confortable.

Redmi Note 17 Pro : une énorme batterie de 9 000 mAh ?

Le Redmi Note 17 Pro pourrait aller beaucoup plus loin. Les différentes fuites évoquent le même écran OLED 1,5K de 6,83 pouces, une puce Snapdragon 6 Gen 5, plus performante et une impressionnante batterie de 9 000 mAh.

Si cette capacité se confirme, le Redmi Note 17 Pro ferait partie des smartphones les plus endurants jamais commercialisés dans cette gamme de prix. L’association d’une batterie aussi importante et d’un processeur gravé plus fin pourrait permettre plusieurs jours d’utilisation sans recharge.

Un capteur principal de 50 mégapixels

Les deux modèles partageraient également plusieurs caractéristiques communes. Ils seraient notamment équipés d’un capteur principal de 50 mégapixels, de haut-parleurs stéréo, d’une certification d’étanchéité (le niveau exact reste inconnu) et de HyperOS 3.1, basé sur Android 16.

Comme à son habitude, Xiaomi devrait également intégrer plusieurs fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle pour la photo et les performances.

Un Redmi Note 17 Pro Max encore plus ambitieux

La gamme ne devrait toutefois pas s’arrêter à ces deux smartphones. Les rumeurs évoquent également l’arrivée prochaine d’un Redmi Note 17 Pro Max, dont le lancement pourrait intervenir dès le mois d’août.

Ce modèle haut de gamme proposerait une fiche technique particulièrement ambitieuse : écran OLED plat 1,5K, processeur MediaTek Dimensity 7500, batterie gigantesque de 10 100 mAh et capteur photo principal de 200 mégapixels.

Une telle batterie serait quasiment inédite sur un smartphone grand public.

Un Redmi Note 17R également attendu

En parallèle, Xiaomi préparerait également un Redmi Note 17R. Selon plusieurs sources, ce modèle pourrait simplement être une version rebaptisée du Redmi 17 5G destinée à certains marchés internationaux.

Cependant, la marque n’a encore rien confirmé à ce sujet.

Une présentation officielle imminente

Avec ces premiers visuels et la multiplication des fuites techniques, le lancement officiel de la série Redmi Note 17 semble désormais imminent. Si les informations actuelles se confirment, Xiaomi pourrait proposer l’une de ses générations Redmi Note les plus ambitieuses à ce jour, avec des écrans OLED de meilleure qualité, des batteries largement revues à la hausse et des performances en nette progression.

Il ne reste désormais plus qu’à attendre l’annonce officielle pour découvrir les prix, la disponibilité et les éventuelles différences entre les versions destinées au marché chinois et aux marchés internationaux.