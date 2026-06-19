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OnePlus 16 : écran 185 Hz, bordures de moins de 1 mm et Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

OnePlus 16 : écran 185 Hz, bordures de moins de 1 mm et Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Les premières fuites autour du futur OnePlus 16 continuent de dessiner le portrait d’un smartphone particulièrement ambitieux. Cette fois, c’est le célèbre informateur Digital Chat Station qui apporte de nouveaux détails sur un appareil encore non nommé, mais dont les caractéristiques correspondent presque parfaitement à celles déjà attribuées au prochain flagship de OnePlus.

Au programme : une dalle BOE de nouvelle génération, un taux de rafraîchissement inédit de 185 Hz et des bordures qui pourraient devenir les plus fines jamais vues sur un smartphone commercialisé.

OnePlus 16 : Un écran pensé pour repousser les limites de la fluidité

Selon les informations partagées par le leaker, l’appareil actuellement en phase de test embarquerait la future plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, la prochaine puce haut de gamme de Qualcomm destinée aux smartphones Android premium.

Mais, c’est surtout l’écran qui attire l’attention.

Le OnePlus 16 serait équipé d’une dalle BOE de 6,78 pouces affichant une définition 1,5K et capable d’atteindre un taux de rafraîchissement de 185 Hz. Un chiffre inhabituel sur le marché actuel, où les constructeurs se limitent généralement à 120 Hz ou 144 Hz sur leurs modèles les plus performants.

D’après Digital Chat Station, cette fréquence représenterait aujourd’hui un équilibre optimal entre fluidité et qualité d’affichage. Le leaker estime que franchir le cap des 200 Hz pourrait entraîner des compromis techniques peu souhaitables, notamment sur la qualité d’image et la consommation énergétique.

Cette déclaration vient tempérer certaines rumeurs qui évoquaient précédemment un potentiel écran 240 Hz pour le futur flagship de OnePlus.

Des bordures inférieures à 1 mm : un nouveau record en vue

L’autre information marquante concerne le design de la face avant. Le smartphone adopterait des bordures symétriques inférieures à 1 millimètre sur les quatre côtés de l’écran. Si cette information se confirme, le OnePlus 16 établirait un nouveau record dans l’industrie mobile. À titre de comparaison, le Meizu 22 est actuellement considéré comme l’un des smartphones aux bordures les plus fines du marché avec environ 1,2 mm.

La réduction continue des bordures est devenue un enjeu majeur pour les fabricants premium. Au-delà de l’aspect esthétique, elle permet d’augmenter la surface d’affichage tout en conservant un format relativement compact.

OnePlus semble ainsi vouloir renforcer encore davantage l’immersion visuelle, un domaine où la marque a souvent cherché à se distinguer.

BOE au cœur de la stratégie d’affichage

La dalle serait une nouvelle génération développée par le fabricant chinois BOE, partenaire historique de OnePlus sur plusieurs générations de smartphones. Les premières informations évoquent des améliorations significatives en matière de luminosité maximale, de couverture colorimétrique et d’efficacité énergétique.

Ces évolutions sont particulièrement importantes alors que les constructeurs cherchent à proposer des écrans toujours plus performants sans sacrifier l’autonomie, un défi devenu central avec l’arrivée de fonctionnalités d’intelligence artificielle de plus en plus gourmandes en ressources.

OnePlus prépare un flagship sans compromis

Ces nouvelles informations viennent s’ajouter à plusieurs rumeurs déjà apparues ces derniers mois. Le OnePlus 16 serait notamment associé à un important bond en photographie mobile ainsi qu’à une batterie pouvant atteindre 9 000 mAh, une capacité qui placerait l’appareil parmi les smartphones premium les plus endurants du marché.

Si l’ensemble de ces caractéristiques se confirme, OnePlus pourrait chercher à repositionner son flagship comme une véritable vitrine technologique capable de rivaliser avec les références du secteur.

Plus qu’une simple course aux performances, la marque semble vouloir jouer sur plusieurs fronts simultanément : autonomie, qualité d’affichage, design et puissance brute.

À mesure que le marché premium devient de plus en plus homogène, ce sont précisément ces détails qui pourraient permettre au OnePlus 16 de se démarquer face à une concurrence toujours plus agressive.