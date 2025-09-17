Accueil » Meizu 22 : un nouveau flagship avec Snapdragon 8s Gen 4 et Flyme AIOS 2

Meizu 22 : un nouveau flagship avec Snapdragon 8s Gen 4 et Flyme AIOS 2

Meizu 22 : un nouveau flagship avec Snapdragon 8s Gen 4 et Flyme AIOS 2

Après plusieurs reports, Meizu vient enfin de lever le voile sur son dernier fleuron, le Meizu 22, accompagné de la nouvelle version de son écosystème logiciel, Flyme AIOS 2.

Annoncé initialement pour août, le smartphone est désormais disponible à l’achat en Chine avec plusieurs déclinaisons mémoire et stockage.

Meizu 22 : Design fin et symétrique

Le Meizu 22 affiche un poids de 190 g et une épaisseur de 8,15 mm. Sa conception adopte un style 50:50 équilibré, pensé pour offrir une parfaite symétrie en main. On retrouve un écran 2,5D micro-arc bordé par des contours ultra-fins de 1,2 mm. Une touche IA dédiée permet de lancer plus de 20 raccourcis par simple pression.

Le smartphone est équipé d’un écran AMOLED de 6,3 pouces en résolution 1,5K, avec un taux de rafraîchissement adaptatif 1–120 Hz. La luminosité atteint un impressionnant 6000 nits, et la dalle couvre 100 % du gamut DCI-P3.

Meizu y intègre sa technologie RuRan Eye Protection, combinant filtrage matériel de lumière bleue et dimming DC pour réduire la fatigue visuelle.

Quadruple capteur de 50 mégapixels

Le Meizu 22 mise sur un ensemble photo haut de gamme :

50 mégapixels grand-angle OV50H (1/1.3”, f/1.68, OIS)

50 mégapixels téléobjectif périscope 3x (Sony IMX882, OIS, télé-macro 15 cm)

50 mégapixels ultra grand-angle OV50D (122°, f/2.0, macro 2,5 cm)

50 mégapixels selfie OV50D avec HDR et IA de rajeunissement du visage

Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 8s Gen 4, refroidi par une chambre à vapeur de 4500 mm². La batterie de 5 500 mAh se recharge en 80 W filaire et 66 W sans fil, offrant une endurance solide et un temps de charge réduit.

Flyme AIOS 2 et fonctions IA avancées

Côté logiciel, le Meizu 22 tourne sous Flyme AIOS 2, qui apporte des outils IA (dessin, filtres, suppression de passants, réduction d’éblouissements et d’effet moiré), un Small Window Mode 5.0 pour le multitâche, un Game Assistant pour les joueurs et Smart Travel et Flyme Auto 2 pour une meilleure intégration avec les voitures connectées

Robustesse et connectivité

Côté connectivité et robustesse, le Meizu 22 se vante :

Certifications IP66/IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière

Moteur linéaire de vibration et télécommande infrarouge intégrée

UWB et USB 3.2 uniquement sur le modèle 16 Go + 1 To (les autres restent limités à l’USB 2.0)

Système multi-antennes avec MIMO 4×4 pour de meilleures performances réseau

Édition limitée patriotique

Le Meizu 22 Homecoming: China Flagship Limited Edition reprend un design inspiré d’un porte-avions, avec interface personnalisée et accessoires exclusifs (adaptateur secteur spécial, outil d’éjection SIM, plaques métalliques Fujian & J35).

Prix et variantes disponibles

12 Go + 256 Go : 2 999 ¥

16 Go + 256 Go : 3 299 ¥

12 Go + 512 Go : 3 399 ¥

16 Go + 512 Go : 3 699 ¥

16 Go + 1 To : 4 199 ¥

Édition limitée Homecoming 16 Go + 512 Go : 4 199 ¥

Le Meizu 22 est disponible dès aujourd’hui en Chine.